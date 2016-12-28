Ющенко назвал Достоевского украинским писателем

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры заявил, что считает русского классика Федора Достоевского украинским писателем, передает "Украинская правда".

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — "репа" — это украинский художник, Чайковский — "чайка" — это украинский композитор, Достоевский — это украинский писатель. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен", — сказал Ющенко.

При этом русский язык, по мнению политика, также является частью украинской культуры и вне нее не имеет какой-либо ценности.

Федор Достоевский — один из наиболее выдающихся российских писателей середины и второй половины XIX века, автор таких известных романов, как "Бедные люди", "Униженные и оскорблённые", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". В общей сложности Достоевский прожил в столице Российской империи 28 лет.

В апреле экземпляр одной из "библиофильских легенд", романа "Бесы" Федора Достоевского издательства Academia, тираж которого был почти полностью уничтожен в 1935 году, был продан на аукционе за 3,4 миллиона рублей.