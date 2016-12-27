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Оргкомитет Евровидения не определился со стоимостью билетов

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Интрига раскрыта: Евровидение в Киеве (349)

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Как заявил исполнительный продюсер мероприятия Александр Харебин, "пока не существует готового решения касательно стоимости билетов". Он отметил, что цифры. приводимые некоторыми СМИ, "являются несвоевременными и некорректными".
Евровидение в Украине
Коллаж Голос Столицы

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Предварительная бронь билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве, будет открыта начиная с января, заявил исполнительный продюсер мероприятия Александр Харебин в интервью изданию "Лига.net".

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УНИАН
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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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"Первую фазу предбронирования билетов мы запустим в январе… Пока не существует готового решения касательно стоимости билетов. Все ранее озвученные в украинских СМИ цифры являются несвоевременными и некорректными. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале", — цитирует слова Харебина издание.

При это он отметил, что ожидается, от продажи билетов заработать более миллиона долларов.

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