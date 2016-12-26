Культура
RSS

Названа самая популярная у туристов достопримечательность Украины

(обновлено: )26701
Отметим, что во Франции зарубежные гости активнее всего интересуются музеем изобразительных искусств д'Орсе (Париж), в Великобритании — музеем фильмов о Гарри Поттере (Лондон).
Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове
sq.com.ua

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Самой популярной у туристов со всего мира достопримечательностью Украины был признан Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, сообщает британский портал скидочных купонов Vouchercloud.

Военная техника на территории предприятия Укроборонпром
УНИАН
Украина и пустота. О погрешностях в рейтинге SIPRI по экспортерам вооружения

Эксперты компании составили карту наиболее привлекательных для путешественников мест в каждой из стран, основываясь на данных туристического сервиса TripAdvisor.
Главной достопримечательностью России признан Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Белоруссии — Брестская крепость.

В Турции у туристов наибольшим вниманием пользуется собор Айя-София в Стамбуле. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй оказался лидером среди достопримечательностей КНР. В США самым популярным у отдыхающих стал Центральный парк в Нью-Йорке.

Во Франции зарубежные гости активнее всего интересуются музеем изобразительных искусств д'Орсе (Париж), в Великобритании — музеем фильмов о Гарри Поттере (Лондон), в Германии — железнодорожным макетом "Миниатюрная страна чудес" (Гамбург).

Напомним, Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Самолет Ту-154
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Год 2016, уходи! Итоги
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
"ПриватБанк" - национализация или рейдерство