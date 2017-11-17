Без хлеба и зрелищ - в топе одни запреты

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Въехал в Крым, высказался не так чтобы за Украину, – и добро пожаловать. Если же организатор всё же решится провезти запрещённых артистов через границу, то он должен уведомить об этом СБУ не позднее чем за 30 дней до планируемой даты выступления. Иначе – штраф от 160 до 320 тысяч гривен.

Закон логичен с точки зрения происходящего в стране. Антироссийская истерика, казалось, достигшая максимума, продолжает возрастать. "Под раздачу", например, попал и украинский артист Сергей Бабкин: его запорожский концерт пытались сорвать радикалы. Им не понравилось, что ранее музыкант засветился в Крыму. Яростных криков "сепары" заслужили и полицейские, постаравшиеся не допустить вакханалии на концерте.

Любопытно, что истерика охватила не только радикалов, но и самих украинских артистов. Например, Анастасия Приходько негативно высказалась в адрес Ани Лорак, выступавшей в Киеве. До этого Лорак гастролировала по России. А Приходько не зовут. Те же, кого зовут и кто появляется в российских медиа и на российских площадках, моментально удостаиваются критических пуль. Пример Ивана Дорна – перед глазами.

Всё это смотрится особенно дико на фоне бесконечных заявлений о европейском курсе Украины. Разговорчики о свободе, толерантности, праве на самовыражение – широко в ходу. При этом в Украине умно и не очень размышляют о том, что искусство выше политики. Вот только как это вяжется с теми мерами, которые принимает украинское правительство? Или от Валерии всерьёз исходит угроза для национальной безопасности и суверенитета страны?

Тут, впрочем, хорошо бы самим украинским артистам подумать о том, что будет, когда им полностью запретят гастроли в России. Можно верить, конечно, что их ждут Штаты, Британия, Германия, Нидерланды – однако вряд ли это возможно на самом деле. Провал Джамалы в Минске – тому подтверждение. Что уж говорить о лондонских или гамбургских клубах. В Польшу вон даже ограничили въезд рядовых украинцев.

А основной источник доходов для украинских артистов – Россия: там они зарабатывают большую часть своих денег. Этот поток – в качестве ответной меры – может быть перекрыт. И будь украинские артисты чуть дальновиднее и смелее – они бы наверняка иначе высказались о запрете гастролей своих российских коллег. Но…

РИА Новости Табу на российских артистов в Украине: что важно знать

Любопытно и то, что будет с украинскими зрителями. Они уже существуют в культурном вакууме, где вместо любимых лиц – сплошь Бандера и Шухевич. Теперь им станет ещё более одиноко. Ни Киев, ни Одесса, ни Харьков не увидят, например, ни Олега Табакова, ни Александра Розенбаума. Артисты-то это финансово переживут, а вот зритель останется без зрелищ.

Ведь, согласитесь, глупо верить, что прямо сейчас, да и совсем скоро тоже, в Украину ринутся западные музыканты и режиссёры. Наоборот, есть тенденция, что те всё больше отказываются ехать в страну из-за нестабильной обстановки. И в результате украинскому зрителю придётся наслаждаться исключительно доморощенными звёздами. Позднее некоторых из них тоже отпрессуют из-за того, что они выступали в России – и станет совсем жидко. Одна Приходько – на всех концертных площадках. Сколько там у неё песен?

Фокус ведь в том, что искусство действительно выше политики. Даже плохое искусство. И понимание между людьми достигается благодаря единым культурным кодам, так что если и была надежда на восстановление нормальных отношений России и Украины, то исключительно через культурные связи. Однако и их, точно лианы, обрубают украинским мачете.

Делается это, безусловно, специально. Для того чтобы ещё радикальнее оторвать простых украинцев и россиян друг от друга. Без шанса на понимание.

А ещё для того, чтобы искусственно создать среду новой украинской культуры. Это, собственно, делалось с начала 90-х, а теперь вошло в решающую – патологическую – фазу. И, несомненно, найдётся немало тех, кто данную инициативу поддержит. В их числе будут и искренние патриоты, однако гораздо больше – тех, кто бездарен и оттого боится конкуренции. Как Розенбаум он не споёт – но теперь для зрителя иных вариантов не будет. И это очередная часть глобального плана по созданию альтернативной (ложной) украинской культуры, оторванной от всего русского.

Пользы это, конечно, не принесёт. Мы уже наблюдали, к чему приводят такие действия. Но для тех, кто устраивает и курирует подобное, своя выгода, безусловно, будет. Для того они и поставлены. Украинская же культура окажется замкнутой сугубо внутри себя. Отсутствие конкуренции и свободного рынка приведёт, как всегда бывает в таких случаях, к её деградации и упадку.

Читайте также: Так кто на кого работает? Радикалы из С14 на службе у СБУ

У простого же украинца, который сходит с ума от давлеющей антироссийской истерии, теперь станет ещё меньше способов расслабиться. Он, может, хотел послушать "Вальс Бостон" или "Моя бабушка курит трубку", а ему впаривают Приходько, молящуюся на Бандеру. С хлебом в нынешней Украине – так себе. Со зрелищами теперь тоже будет не очень.

Без хлеба и зрелищ – ничего так будущее для свободной страны? Для свободной же, правда?

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)