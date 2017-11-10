Аваковгейт: так кто кому Цезарь?

Андрей Поликовський/iPress.ua

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Украинский Олимп давно и привычно живет по принципу: от выборов до выборов. В промежутке между ними все участники ведут внутреннюю борьбу за приумножение собственных капиталов, обеспечение личной безопасности и создание максимально удобных стартовых позиций для будущей парламентско-президентской гонки. Так, чтобы при минимальных вложениях и усилиях снова получить место во властных раскладах и обеспечить очередной цикл доения совсем не священной коровы – Украины. Со всем ее народонаселением, ресурсной базой и недрами. Подготовка к этому процессу начинается загодя. Нынешний цикл не стал исключением.

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Властный блок состоит из вынужденной двухчастной провластной коалиции: Блока Петра Порошенко и Народного фронта. Если первый как-то остается в поле электоральных симпатий на уровне 10-15 процентов, то второй давно обнулил свой рейтинг. При этом фронтовики удерживают за собой контроль за крупным пулом медийных ресурсов, миллиардными потоками из госбюджета и главное имеют фактически собственную армию. Во главе с министром МВД Арсеном Аваковым.

Усилия держателей контрольного пакета ЗАО "Народный фронт" Авакова, Турчинова и Яценюка долгое время сводились к тому, чтобы закрепить нынешнее положение в будущем. После очередных выборов президента и ВР. Для этого Петру Алексеевичу предлагалось провести конституционную реформу в духе парламентско-президентской республики. Так чтобы его полномочия урезать, а власть парламента и КМУ нарастить. Фактически создав три центра влияния. Поставив во главе двух новых Турчинова и Яценюка. Аваков же просто сохранял бы свой пост главы МВД. По умолчанию.

Объяснение, почему эти трое не глупых и опытных политиков полагали, что Порошенко вдруг возьмет и согласится сделать себе властное самообрезание, из сферы иррационального. Это ж вовсе не знать или не уважать Петра Алексеевича, который денно и нощно трудится над тем, чтобы стать "царем горы" и удалить с властного поля всех, кто с этим не согласен. Потому в своем сентябрьском обращении к Раде гарант заявил: конституционной реформы не будет. В контексте закулисных переговоров с лидерами НФ это прозвучало так, что президент не видит Авакова главой МВД, Яценюка – КМУ, а Турчинова – ВР. Ни с нынешними, ни тем более с расширенными полномочиями. Не нужны они ему рядом. В тот же период мгновенно заглох процесс переговоров о слиянии БПП и НФ в единую партию. Вместо него пошли активные контакты Авакова с Тимошенко. Возможно, с целью подразнить Петра Алексеевича. Ведь, например объединение Батькивщины с НФ – политическая смерть первой. А неформальные обещания Юлии Владимировны, если бы она их дала, то едва ли бы исполнила. Ребята, что не знают ее политической истории? ЮВТ в пору последнего премьерства даже МВФ "кидала". А тут какие-то "шестерки", которые-то в "тузы" Майдана вышли исключительно благодаря предательству своей партийной шефини. К тому же, еще с 90-х за лидером Батькивщины закрепилась стойкая репутация мстительной за личные обиды. Едва ли об этой ее черте характера неизвестно ПАП. Так что, если переговоры Авакова с Тимошенко и имели место, то могли носить исключительно вынужденный ситуативный характер. А не принципиально-стратегический.

При таком рейтинге, как у фронтовиков, ни Аваков, ни Яценюк с Турчиновым не могут рассчитывать на безоблачное политическое будущее после очередных выборов. Если их амбиции, например, не подопрут из Вашингтона. Но признаков того, что эту троицу готов лоббировать Госдеп пока не наблюдается. Арест сына Арсена Борисовича состоялся сразу после визита в Киев Курта Волкера, что может быть просто совпадением, а может и нет. Ведь летом на территорию посольства США бросили гранату. А недавно избили в центре второго секретаря диппредставительства. Так что финиш политической карьеры у фронтовиков может быть печальным. Например, всех троих могут назначить стрелочниками провалов: от политики национальной безопасности до коррупции в КМУ и провале реформы МВД. В лучшем случае позволят бежать. В худшем – посадят. Показательно.

Осознают ли такой расклад "люби друзи" Петра Алексеевича? Наверняка. Тем более мотивов у последнего, особенно в отношении главы МВД, с каждым днем прибывает. Если брать последние "надбання", то злые языки приписывают Авакову идею лишения гражданства Саакашвили. С которой опрометчиво согласился Порошенко. Но мало того, что насоветовал, так еще и организовал торжественный прорыв через границу. Потом беспрепятственный тур по украинским городам. И наконец, антипорошенковскую акцию по Радой. Общеизвестно, что сцену и палатки для михомайдана предоставил курируемый Аваковым Национальный корпус. Одним словом, куда ни кинь, но за масштабными последними неприятностями президента повсюду маячит тень министра МВД. Так что ответка должна была рано или поздно прийти со стороны ПАП.

Арест, затем браслет и наложение ареста на недвижимость сына Арсена Борисовича – только начало акции по уничтожению главы МВД и его клана. По траектории движения и развития междуусобного конфликта уже очевидно, что ни одна из сторон отступать не намерена. Михомайдан показал, что рассчитывать на улицу в расшатывании позиций президента не приходится. А вот НАБУ и САП могут очень даже попортить крови Авакову и Ко. Если бы в стране был антикоррупционный суд, а к этому все идет, то участники рюкзачного скандала уже бы мотали сроки. Но, возможно, к его торжественному открытию и готовят первых именитых жертв из окружения главы МВД.

Голосование ВР по отставке Авакова лишний раз показало, что шутка, которая гуляет на властном Олимпе, что с Порошенко ссориться – дорого, а с Аваковым – страшно, не просто шутка. 31 голос за отставку может говорить, правда, не только о страхе перед всесильным Арсеном Борисовичем и его уличными бойцами, но и нежеланием большинства депутатов идти на досрочные выборы. Если министра таки снимут, то коалиция БПП-НФ мгновенно распадется. И придется идти на досрочные выборы. А кому это надо? Даже президенту и то не с руки. Ведь если перезагрузить ВР прямо сейчас, то можно, например, точно усилить позиции ЮВТ. Показав всей стране, что она и ее политсила – лидер электоральных симпатий. Нарастить численность ее фракции. А там рукой подать и до антипорошенковской коалиции в Раде. С потенциалом импичмента и прочими происками политических врагов. Нет, такой расклад Петру Алексеевичу точно не нужен. Ему нужно выиграть президентские выборы. А уж затем, заняв главное кресло страны, раскладывать пасьянс в парламенте. С позиции силы. Но вот в этом сценарии своевольный министр МВД – ну очень большая помеха.