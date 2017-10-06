О европейских ценностях. Почему Украина - не Россия и точно - не Европа

Павел Рудяков, эксперт

Украина – не Россия. Так сказал когда-то в бытность свою президентом Леонид Кучма. Украина – не Европа. Так мог бы сказать Петр Порошенко, если бы был к этому готов, так могут сказать сегодня те украинцы, кому происходящее в нашей стране и в нашем обществе отдаленно не напоминает то, что происходит в европейских странах. Украинская не-европейскость или, если хотите, псевдоевропейскость особенно отчетливо проявляется в самых важных, принципиально значимых моментах. Таких, к примеру, как вопрос войны и мира, а также проблема реинтеграции Донбасса.

В Германии на только что состоявшихся выборах в Бундестаг добилась заметного успеха партия "Альтернатива для Германии". Не стану в духе квасного патриотизма (или определение "квасной" звучит для нашего слуха слишком по-русски, лучше сказать – "сального"?) тратить зря время на сравнение Германии и Украины. Какое уж там сравнение, в самом-то деле?! Пусть не альтернатива, пусть некое ее бледное подобие, больше отвечающее положению дел в таких странах, как наша, в Украине реальна ли? Ответ, как ни прискорбно сознавать, звучит: нет, никакая альтернатива невозможна. Хоть в нашей нынешней ситуации она была бы нам, пожалуй, важнее и нужнее, чем немцам. Увы, у нас есть место исключительно для "линии партии". Даже если она не предполагает остановку "АТО" и перехода от войны к миру. Все остальное – "козни Путина", которыми должны вплотную заниматься Служба безопасности, активисты и патриоты. Рассматривать как альтернативу депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, внесенный в Раду параллельно с проектом президентским, оснований, думается, нет. В нем присутствует та же самая логика, что и в проекте Порошенко, выраженная в более жестком в отношении жителей Донбасса виде. Чего стоят одни только предложения о введении в регионе сразу же после его "деоккупации" военного положения (!), о лишении избирательных прав местных жителей на срок от двух до шести лет (!), наконец, о люстрации как способе жизни?! Разве можно интерпретировать такого рода идеи как жест доброй воли, а тем более – как шаг навстречу оппоненту в духе европейских подходов? Конечно же, нет! Это – явление совершенно иного плана, нечто в духе "огнем и мечем". Это – прыжок на спину противника с целью вцепиться ему в глотку.

Безальтернативная демократия ущербна и вредна. Ничего общего с демократией европейского типа в традиционной трактовке этого понятия она не имеет, и не может иметь по определению. Неуемная тяга победителей к люстрированию всего и всех объясняется не стремлением к установлению в государстве и обществе демократических правил и норм, а банальным желанием устранить конкурентов, обезопасив себя от поражения в будущем.

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Реинтеграция Донбасса через люстрацию большей половины его жителей это – нонсенс. Такой путь порочен и сам по себе, и потому, что недвусмысленно противоречит минским соглашениям, предусматривающим, как известно совершенно иные механизмы и инструменты реинтеграции. В частности не люстрацию, а амнистию. Предлагаемая идея неспособна найти понимание и поддержку ни в Донбассе, ни в Украине, если не ограничивать ее Печерском, мэриями Львова, Франковска, Тернополя, да базами и тренировочными лагерями "Азова". И в Европе, кстати, тоже. О том, что это именно так, а не иначе, можно с уверенностью говорить после реакции на президентские законодательные инициативы со стороны официального Берлина.

Отвечая DW, в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что Берлин положительно оценивает инициативу президента Украины о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе, подчеркнув, что рассматривают его как основу соответствующего положения "Минска–2". "Продление закона было бы важным шагом для реализации минских соглашений", – говорится в заявлении правительства Германии. Авторы немецкого издания, давая краткое изложение содержания закона, пишут: "Закон об особом статусе Донбасса определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления с органами центральной исполнительной власти, а также предусматривает механизмы господдержки социально-экономического развития отдельных районов на востоке Украины". И далее – ударный, как представляется, момент: "Кроме того, согласно документу, Украины гарантирует освобождение от уголовного преследования сепаратистов, принимавших участие в боевых действиях".

В Испании после событий в Каталонии и всем тем, что с ними было так или иначе связано, сформировалось общее для многих рядовых и нерядовых испанцев представление. Его суть можно было бы выразить так: референдум о независимости Каталонии – это плохо, но сепаратистов надо бы выслушать. В Украине такая постановка вопроса, такой поворот острой и болезненной темы кажутся немыслимыми. У нас подобное невозможно по определению. У нас с некоторых пор никто во власти категорически не желает ни слушать, ни слышать не только "сепаратистов", но и политических оппонентов из вполне лояльных режиму оппозиционных партий и движений. Общественно-политические практики, основанные на диалоге, связанные с обменом мнениями и учетом мнения друг друга, превратились в анахронизм.

Идею о необходимости диалога между сторонами конфликта в Испании полностью поддерживают официальные органы Евросоюза. Европейская комиссия заняла по вопросу референдума весьма сдержанную, отстраненную позицию. Его итоги в Брюсселе признавать отказались, но дальше этого не пошли. "Речь идет о процессах и о государственном устройстве в стране-члене ЕС, в которые Еврокомиссия не вмешивается", – заявил официальный представитель ведомства Маргаритис Схинас. Добавив, что конфликт между Мадридом и Барселоной это – "внутренний вопрос Испании, с которым следует разбираться в соответствии с конституционным страны", он призвал обе стороны "перейти от конфронтации к диалогу", так как "насилие не может быть средством разрешения политического спора".

Внесенный президентом в парламент проект закона "Об особенностях государственной политике по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской области" напрочь лишен какого-либо содержания, которое бы можно было интерпретировать как готовность к диалогу с представителями самопровозглашенных ДНР-ЛНР. В нем не предусмотрено ровным счетом ничего, что бы могло при желании и при соответствующих обстоятельствах быть положено в основу будущих контактов между Киевом и Донецком-Луганском. Получается, что модель государственного устройства и развития у нас, вроде, как в Европе, ценности – европейские, а способы и методы их практической реализации в критической, конфликтной ситуации очень далеки и от того, и от другого.

И последнее. Уже не о Донбассе и не о его жителях, а о том, чем живут остальные украинцы. В Европе, на сей раз не "старой", Западной, а "новой" – Центрально-Восточной, – но все-таки с некоторых пор тоже включенной в Евросоюз, в последнее время весьма озаботились проблемой качества ряда продуктов питания, производимых транснациональными компаниями для реализации на рынках разных стран. В Германии и Австрии оно оказалось заметно выше, чем в Чехии, Словакии, Хорватии, Венгрии, Польше, Литве, Латвии. Правительства и парламентарии тех стран, кому достаются менее качественные колбасы и прочие продукты, взялись протестовать. Пока, правда, без особого успеха, но, как говорится, лиха беда начало. Важно, что их министров и депутатов эта проблема волнует. Для нашего правительства ее просто не существует. Нашим верхам совершенно безразлично, что, как, сколько едят украинцы. Причем, независимо от того, где они проживают и за кого голосуют на выборах. Социально-экономические аспекты политических реалий не беспокоят ни официальный Киев, ни власти на местах, и это обстоятельство служит еще одним подтверждением того, что они – власти – еще далеки от европейской модели работы, европейских практик. Мы, словно ведомые испорченным компасом, перенимаем из Европы, от Европы не то, что хорошо и правильно, а, в основном, то, что сомнительно и спорно. Только ли в данном случае дело в том, что нам приходится брать то, что нам дают, или же вопрос следовало бы ставить шире? Например, задумываясь над тем, что мы рвемся в идеальную, невероятно идеализированную нашей официальной пропагандой Европу, не замечая того, что она – Европа – может быть для нас не только полезна, но и вредна. А ведь ничего идеального в чистом виде в мире не существовало и не существует. Как не существует и не существовало ничего такого, что было бы воплощением абсолютного Зла.

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