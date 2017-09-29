Политический сезон: деградация в лучшем виде

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Денис Гаевский, исследователь интеграции деградации

Прежде всего, лихо закрученный политический сюжет – фактором неопределенности в данном случае выступает фигура Михаила Саакашвили, который отнюдь не сказал своего последнего слова в Украине. Непременно себе проявят и ситуативные союзники экс-президента Грузии в лице Тимошенко и Коломойского. Никуда не делись разногласия между командами Петра Порошенко и Арсена Авакова, что в очередной раз подтвердила ситуация во взрывами склада боеприпасов под Калиновкой.

Во-вторых, по итогам сентября необходимо констатировать, что усугубился процесс деградации системы государственного управления и контроля.

Работа Верховной Рады оказалась фактически заблокированной, результатом чего стал провал судебной (а по итогам форума YES стало очевидно, что власть будет "валить" идею создания антикоррупционных судов) и пенсионной реформ. Парламентская коалиция, формально состоящая из "БПП-Солидарность" и "Народного фронта", существует лишь на бумаге.

Значительная часть органов исполнительной власти не имеют полноценных руководителей, довольствуясь лишь исполняющими обязанности – Минагрополитики, Минздрав, Мининформполитики, Фонд госимущества, Нацбанк, ГФС, "Укрзализныця". Не решен вопрос с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, членами Счетной палаты и ЦИК, сроки пребывания которых на своих должностях давно истекли. То есть, если вся нынешняя власть – временщики, чей горизонт планирования ограничивается максимум плановыми выборами-2019, то действующие исполняющие обязанности руководителей вышеуказанных ведомств – временщики в квадрате.

Деградация институтов власти в свою очередь приводит к криминализации, социально-экономической архаизации и уже откровенной феодализации Украины. "Горячих точек" на карте Украины становится все больше: к ним добавились отдельные районы Закарпатья, где зафиксированы стычки между местными жителями и приезжими за право собирать и продавать грибы.

В-третьих, сентябрь ознаменовался несколькими международными скандалами.

Первый связан с резкой реакцией Венгрии и Румынии на принятый закон "Об образовании". У киевских властей покамест имеется пространство для маневра: для этого необходимо либо самостоятельно инициировать поправки к принятому закону, либо пересмотреть закон после экспертного вывода Совета Европы, однако электоральная ставка на националистический электорат существенно снижает возможности проявления гибкой позиции, что будет трактоваться как очевидная слабость.

Второй скандал – опубликованные доклады Amnesty International и OCCRP (Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции) о поставках оружия через Украину в страны Африки и Ближнего Востока. Учитывая, что Украина даже в мирные времена входила в топ-5 мировых игроков на "черном рынке" вооружений, обнародованная информация явно небеспочвенна.

В целом, с точки зрения позиционирования на международной арене Петр Алексеевич не может занести себе в актив сентябрь. Президенту не удалось заполучить сигналы поддержки со стороны Дональда Трампа и Джастина Трюдо, что наверняка обострит политическую борьбу внутри Украины.

instagram.com/justinpjtrudeau Джастин Трюдо

Вместе с тем, поставки летального вооружения, ставшие навязчивой идеей для киевских "верхов", по-прежнему маловероятны, а правительство Канады не готово начать диалог относительно предоставления безвизового режима для украинцев (притом, что глава МИД Канады Христя Фриланд – из украинской диаспоры). Крайне неопределенным остается вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе.

В-четвертых, произошел ряд техногенных катастроф: пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, повлекший гибель детей, а также взрывы армейских складов в Винницкой области (так и не были сделаны выводы после взрывов в Балаклее). Сразу же заметим, что причину возгорания в Одессе еще следует установить. Но что касается взрывов в Калиновке, то за ней скрывается куда более глубокая проблема: запас прочности созданной в "преступное" советское время инфраструктуры стремительно иссякает: накопленный дефицит инвестиций в инфраструктуру страны исчисляется десятками миллиардов долларов.

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Все вышеуказанное происходит на фоне отсутствия каких-либо внятных экономических перспектив, очередного витка инфляции и роста протестной активности в Киеве. Но в таком состоянии – "состоявшегося несостоявшегося государства" – Украина может пребывать долгие годы. Ведь с 2014 года в стране так и не кристаллизировался политический субъект, который может предложить адекватную альтернативу "еврореформаторскому" курсу.

Как говорится, далі буде.