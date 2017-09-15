Как Михеил Николозович вбил кол между Петром Алексеевичем и Игорем Валерьевичем

Денис Гаевский, обозреватель

Политическая повестка в Украине традиционно определяется интересами внешних игроков, а также противостоянием между крупными финансово-политическая группами. В частности, одной из главных конфликтных линий последних лет по-прежнему является противостояние Петра Порошенко и Игоря Коломойского.

До середины 2015 года Коломойский и Порошенко были двумя наиболее влиятельными центрами силы в стране. Однако резкое сужение ресурсной базы не могло не вызвать конфликт между ними – так и получилось, в результате чего Коломойского при содействии экс-посла США Пайетта убрали с должности главы Днепропетровской ОГА и снизили его влияние на "Укрнафту".

Серьезный удар по группе "Приват" был нанесен в конце 2016 в связи с национализацией одноименного банка. Тем самым Коломойского отсекли от финансовых потоков, направлявшихся Нацбанком на рефинансирование "ПриватБанка". Вместе с тем, днепропетровский олигарх взял на себя обязательства покрыть убытки государства, понесенные при национализации, до 1 июля 2017 года.

Но, как известно, данные обязательства не выполнил, а наоборот – начал судебные разбирательства в украинских и международных инстанциях относительно возврата "ПриватБанка" в свои руки. Шансы на возврат выглядят вполне рабочими, тем более, что убытки банка, ставшие поводом для национализации, не подтверждены отчетами аудиторов Ernst&Young. А, к примеру, братья Суркисы уже успели выиграть несколько судебных дел о признании противоправным решения относительно списания средств связанных лиц при национализации "ПриватБанка".

О том, что с уходить с политической авансцены Коломойский не намерен стало предельно очевидно в начале 2017 года, когда при его содействии началась "патриотическая" блокада неподконтрольной Киеву части Донбасса. Блокада выглядела отменным инструментом давления на президента Порошенко, однако Петр Алексеевич сумел найти ассиметричный ответ – легитимизировав блокаду решением Совбеза, пускай это и нанесло ущерб национальной экономике.

События лета – начала осени 2017 продемонстрировали, что Игорь Валерьевич и Петр Алексеевич перешли на новый виток конфронтации. Так, президентская команда продолжила отодвигать Коломойского от "кормушек". Во-первых, Коломойский и его-ближайший бизнес-партнер Геннадий Боголюбов были выведены из состава наблюдательного совета "Укрнафты" (42% акций принадлежат ФПГ "Приват"). Во-вторых, Хозяйственный суд Днепропетровской области обязал вернуть в госсобственность "Днеправиа", аэропорт города Днепра и взлетно-посадочную полосу; на данный момент дело находится в апелляционных инстанциях. В-третьих, по решениям Печерского суда города Киева арестован целый ряд принадлежащих Коломойскому активов по делу о выводе средств из "ПриватБанка" – земельные участки, недвижимость, зерновой терминал, самолет Boeing.

Читайте также: Коломойский в состоянии выиграть суд по "ПриватБанку" — Охрименко

Примечательно, что арест активов последовал сразу после прорыва Михаила Саакашвили на территорию Украины, к которому было приковано все внимание как политизированных граждан, так и киевских "верхов". Это может служить еще одним косвенным подтверждением того, что финансовую и организационную поддержку "грузинского прорыва" оказывал именно Коломойский, на что указывает ряд представителей экспертного и журналистского корпуса.

Возвращение Саакашвили в Украину, в публичную политику, совершенно очевидно, стало поражением президента и может существенно ослабить его внутриполитические позиции. Это укладывается в логику интересов Игоря Валерьевича, ведь пассивное созерцание действий власти против него грозит обернуться полным банкротством. Вероятнее всего, Коломойский продолжит разрушать нынешний хрупкий политический баланс, делая ставку на набирающих силу представителей майданной оппозиции.

В частности, нардеп и экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко, "активисты" которого были задействованы при "прорыве им. Саакашвили", в конце августа пообещал начать второй этап блокады Донбасса; нельзя исключать также попыток заблокировать все железнодорожные ветки, соединяющие Украину и РФ. Это в свою очередь поставит под вопрос возможность власти обеспечить ключевой электорат обещанными социальными подачками, а также вызовет еще большее недовольство оппонирующих власти финансово-политических групп. Кроме того, Коломойскому приписывают финансирование протестные акции владельцев автомобилей на европейских номерах (а таковых в общей сложности более 1 млн – внушительна социальная база), которые обещают продолжить протесты, блокируя центр столицы, в случае невыполнения властями их требований.

Небезынтересно также будет взглянуть на результаты голосования в Раде за целый ряд "реформ" фракциями и мажоритарщиками, ориентированными на Коломойского. Игорь Валерьевич располагает влиянием на 50-70 депутатов парламента, чьи голоса могут стать критически важными для принятия целого комплекса решений.

В общем, все самое интересное в противостоянии между Коломойским и Порошенко еще впереди. Стороны еще не раз обменяются чувствительными ударами, которые будут оказывать непосредственное влияние на развитие политического сюжета в стране. Другое дело, что в результате битвы олигархов крайним остается украинских народ – но когда его проблемами были озабочены "верхи"?