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    Вам куском или нарезать? О странностях антикоррупционой борьбы

    (обновлено: )48
    Антикоррупционная система, которую Украине небезосновательно навязывают, имеет несколько целей, главная из которых – использование ее как фактора давления на политику.
    Взятка. Архивное фото
    Facebook СБУ

    Василий Стоякин, обозреватель

    Коррупция – главный тормоз Украины на пути в Европейский Союз, — говорят нам. Потому, надо создать специальные антикоррупционное бюро, такие же – прокуратуру и суд. Иначе – кина не будет.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты

    Интересно то, что советы по созданию специализованных антикоррупционных органов дают нам наши партнеры, которые сами таких органов отнюдь не создают. Примеры? Да сколько угодно.

    В США расследованием коррупционных преступление занимается ФБР и прокуратуры штатов. Да-да – то самое ФБР, которое занято также уголовкой и контрразведкой. Никакого специального суда тоже нет.

    Но может это особенность именно англо-американской правовой культуры? Да нет. Во Франции с коррупцией борются полиция, МВД и прокуратура. В Нидерландах существует Служба общественного обвинения, но она занимается не только коррупцией и расследований не проводит – передает дело генпрокурору, а он уже – государственной криминальной полиции.

    Независимые антикоррупционные органы есть, например, в Сингапуре и Южной Корее, однако "замкнутого цикла" независимых антикоррупционных органов нет и там.

    Может быть, украинская коррупция какая-то особенная, отличная от европейской и даже корейской? Да, не без того. Например, деяния, инкриминируемые депутату Бориславу Розенблату (независимо от того, подтверждены они или нет) в этих ваших Европах декриминализованы и упорядочены. Там это называется "легальный лоббизм" — депутат честно берет взятки (по сути, это, конечно, не взятка – депутат ведь сам решения не принимает), продвигает заказанные законопроекты и платит с полученных денег налоги. Ну, или не делает всего этого, если он не согласен с законопроектом, ему неприятен заказчик или деньги не нужны. А ведь есть еще и лоббизм нелегальный. Это когда чиновник из Минобороны заказывает технику (разумеется – через совершенно честные тендеры) у коммерческой структуры, а после отставки оказывается на посту вице-президента этой структуры.

    Смотрите также: Жесткое задержание полицейского при получении взятки в Одессе

    Так к чему весь этот цирк с конями вокруг создания антикоррупционных органов?

    Начнем с того, что коррупция – это особенность любых сложных структур. Как только появляется человек, который может давать или не давать какие-то ресурсы или возможности, тут же возникает коррупционный фактор. Причем коррупция возникает отнюдь не только в государственных органах. Я знал частную компанию, где канцелярские принадлежности со склада выдавались за мелкую мзду.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
    Бочкала: НАБУ нечем похвастаться по резонансным коррупционным делам

    В этом смысле побороть коррупцию очень легко – достаточно деградировать до уровня первобытного коммунизма и коррупция исчезнет сама собой. Если этого не делать, то и коррупция будет сохраняться.

    Будут ли полностью независимые антикоррупционные органы более эффективны, чем менее специализированные? Скорее всего – нет. Из-за более узкого кругозора. Например, операция "Чистые руки" в Италии началась с разоблачения директора муниципального дома для престарелых, который сам по себе в зону интересов антикоррупционных органов вряд ли попал бы. Я уже не говорю о том, что в украинских условиях антикоррупционные органы сами станут источником коррупции.

    Зачем же нам все это навязывается? Я вижу две цели.

    Во-первых, независимая от государства замкнутая система антикоррупционных органов – замечательный инструмент внешнего управления. Достаточно вбросить в такие организации информацию о коррупции любого чиновника или политика (а совершенно чистых среди них нет и быть не может), и его можно убрать. Антикоррупционная система будет постоянным фактором давления на политику.

    Во-вторых, тезис об уникальной коррумпированности украинского общества вбрасывается для воспитания в украинцах комплекса национальной неполноценности. Чтобы не возникали у украинцев вопросы, почему их не берут в Евросоюз (который, к слову, из-за коррупции теряет более 300 миллиардов евро в год).

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