Проект "Европейская Украина" провален. Как и проект "Единая Украина"

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Саммит Украина – ЕС завершился провалом. По его итогам не было совместного заявления или декларации. Причиной стало несогласие европейцев включить в итоговый документ саммита фактическую цитату из преамбулы соглашения по Ассоциации с ЕС в нынешний документ. Вот она: "Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику". Инициаторами отказа разделить "европейские стремления Украины" выступили Нидерланды, Германия и Франция. Ну, Гаага типа инициировала отказ, а Берлин и Париж не устояли, чтоб "подставить плечо" маленькой, но очень спесивой Голландии.

Такой ход событий вполне очевидно не оставляет сомнений, что потуги нашего президента ввязаться в дискуссию с НАТО о возможном членстве, обречены на схожую реакцию. Впрочем, по итогам заявления Петра Алексеевича, уже высказался пресс-секретарь НАТО, в том смысле, что мы вас услышали и готовы еще и еще раз послушать, но и только.

Не исключено, что за нынешним "сговором" европейцев маячит фигура Вашингтона. И некие, пусть пока контурные, но договоренности Трампа-Путина. Несмотря на разноречивость экспертных оценок и прогнозов этих непубличных переговоров, достоверно можно утверждать одно: процесс диалога пошел. Будет ли он результативным – покажет время. Но обе стороны пройдут некий совместный путь, перед тем как его продолжить или развернуть в привычную за последние годы конфронтацию.

По Украине, стороны будут опираться на минские соглашения. Для их исполнения Порошенко нужно что-то делать с Радой. При нынешнем составе она точно не способна принять законы, которые продвинули бы минские соглашения к реализации. Потому у президента две возможности изменить ситуацию: разогнать Раду или сделать ее ручной. Пока отрабатывается второй вариант и параллельно готовится почва для выборов, если понадобится, новой ВР, но так, чтобы гарант со старта мог "рулить" ею.

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В этом смысл шоу "парада" снятия неприкосновенности с ряда нардепов и реанимированная тема упразднения депутатской неприкосновенности, как таковой. Если последнюю додавят, то Петр Алексеевич получит в руки то управляемое Банковой большинство в ВР практически гарантировано. Тогда и Минск может быть реанимирован и в каком-то виде исполнен.

Визит Тиллерсона в Киев, при котором посланник Трампа ограничился встречей с президентом Украины и проигнорировал возможность общения с ВР и КМУ, косвенно может говорить, что в Вашингтоне уже назначили "стрелочников" провала реформ в Украине. И это пока не Петр Алексеевич. Более того, возможно, это сигнал, что Порошенко имеет карт-бланш на смену последних, в случае их недоговороспособности в ключе американского виденья будущего Украины. На какие шаги для реализации сценария Белого Дома готов и способен пойти Петр Алексеевич, скорее всего, покажет осень.

Дональду Трампу, который посвятил Путину более двух часов личного общения, вопреки ожиданиям, что он из-за опасения обострения отношений с собственной оппозицией максимально ужмет время контакта, крайне необходим очевидный успех.

РИА Новости | Перейти в фотобанк 7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

Если он не последует, то обвинения в его личной зависимости от хозяина Кремля наберут новую силу внутри США. Потому украинский вопрос, в числе прочих, получит новую динамику. Ускоренную. Ведь, если минские соглашения начнут исполняться, причем, например уже осенью, то это даст Трампу возможность говорить об успешности своего, отличного от обамовского, внешнего курса. И ставить вопрос о снятии санкций с РФ или существенного их ослабления в интересах американского бизнеса.

В этом контексте отказ европейцев подписывать совместное заявление с Украиной, где бы поддерживались "европейские стремления" последней, могут прочитываться как: хотите в Европу – прекращайте войну на Донбассе, ищите политические способы регулирования своих внутренних проблем. То есть, в ключе смены американского курса. Хотя и самой Меркель, накануне выборов в Германии, разрешение украинского кризиса было бы очень кстати.

О смене же американских приоритетов в отношении Украины, которой, как "тарану" против северной соседки позволялось и прощалось все, говорит публичное заявление заместителя госсекретаря США Уильяма Браунфилда в начале июля на международной конференции по реформам в Украине: "Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО: нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если она потеряет свою душу из-за коррупции".

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Предполагаю, что тема коррупции в Украине имеет не один смысловой уровень для нынешнего руководства США. Недаром ее публично озвучил и Трамп во время короткой встречи с Порошенко. Она убийственна для лобби Украины не только в США, но и в Европе. Фактически, именно через нее, в случае неспособности Порошенко справиться с новым заданием Вашингтона, будет "слита" Украина. А что сможет возразить проукраинское лобби, не попав под риск обвинений в поддержке коррупции?

Впервые прозвучала тема отказа от борьбы "за тело украинского государства, в том числе на Востоке". Очень серьезный звонок, говорящий о цене вопроса. По сути, о том, что в Белом Доме вполне допускают распад украинского государства. Ведь наша государственность, увы, и политически, и экономически существует исключительно благодаря поддержке Америки. Утратив ее, мы будем растасканы между соседними государствами.