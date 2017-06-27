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    В мире начинается новая гонка вооружений - постпред России при НАТО

    (обновлено: )12
    Как сообщил постпред РФ при альянсе Александр Грушко, несмотря на заверения, что предпринимаемые меры не провокации, практика военного строительства стран НАТО говорит совершенно о другом.
    Александр Грушко
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Постпред РФ при альянсе Александр Грушко заявил, что в мире начинается новая гонка вооружений.

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    "Сегодня мы видим все признаки начинающейся гонки вооружений. Несмотря на заверения, что предпринимаемые меры не провокации, а оборонительная реакция на изменения в сфере безопасности, практика военного строительства стран НАТО говорит совершенно о другом", — рассказал российский дипломат, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.

    По его словам, силы НАТО появились "там, где их никогда не было и не должно быть".

    На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Выступая в Латвии 19 июня 2017 года генсек НАТО заявил, что размещение батальонов, которые в альянсе стали называть боевыми группами, завершено.

    Ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала "практически на каждом уровне", но в то же время не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении альянса.

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