В мире начинается новая гонка вооружений - постпред России при НАТО

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Постпред РФ при альянсе Александр Грушко заявил, что в мире начинается новая гонка вооружений.

"Сегодня мы видим все признаки начинающейся гонки вооружений. Несмотря на заверения, что предпринимаемые меры не провокации, а оборонительная реакция на изменения в сфере безопасности, практика военного строительства стран НАТО говорит совершенно о другом", — рассказал российский дипломат, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.

По его словам, силы НАТО появились "там, где их никогда не было и не должно быть".

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Выступая в Латвии 19 июня 2017 года генсек НАТО заявил, что размещение батальонов, которые в альянсе стали называть боевыми группами, завершено.

Ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала "практически на каждом уровне", но в то же время не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении альянса.