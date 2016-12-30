Украина: в преодолении себя

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Платон Беседин, писатель – для РИА Новости Украина

Время подводить итоги. Время разбираться, что произошло в стране за прошедший год.

Политический итог Украины-2016 – все против всех.

Украинские политики, олигархи окончательно перегрызлись, а освобождение Надежды Савченко из достижения превратилось в мощный дестабилизирующий фактор. Надя сегодня – самый бескомпромиссный украинский политик. А бескомпромиссности украинской политике реально не хватает. Искры летят ослепляющие, да, но очищающего, спасительного огня как не было, так и нет.

Кроты роют ямы против других кротов, но сами часто падают в них. Со всех сторон собираются войска, но их боевые марши – перепевки старых, приглушенных песен. Окончательно списаны в утиль "герои Майдана", валятся в бездну персонажи вроде Авакова, а пламенным националистам и лидерам добробатов давно уже никто не верит. Они дискредитировали себя.

А главный в украинский политике тот, кому более других симпатизирует Запад. И первенство здесь, несомненно, держал Порошенко. Однако Петр Алексеевич заметно сдал, тем более после скандальных "пленок Онищенко" и эпохальной победы Трампа. Следующий, 2017-й год для Порошенко будет тяжким, хоть он и пытается подмять ситуацию исключительно под себя (результат – смена правительства).

Экономический итог Украины – в 2015-м году страна достигла дна, пока там и остается. Хуже, безусловно, не стало. Все эти трагикомические разговоры о том, что Украине осталось недолго, и вот-вот она пойдет на дно – лишь грязные игры. Наоборот – есть позитивные итоги. ВВП и индекс промышленного производства – прежде всего за счет строительства – выросли. Сельское хозяйство делает успехи – и, похоже, скоро вместо повсеместно закрытых и распиленных заводов будут колоситься поля. Впрочем, до показателей 2013 года не дотягивает и близко.

Хуже, конечно, с той экономической сферой, где фигурируют не термины, а конкретные люди. Потому что и с зарплатой, и с работой в Украине – катастрофа, а коммунальные тарифы выросли настолько, что впору брать ружье и отбивать свой садок возле хаты. Как пример, в общей сложности с начала 2014-го тарифы на газ выросли в восемь раз, а на электроэнергию – в четыре. Европейским в Украине стало то, что нужно отдавать государству, но не получать от него.

К слову, о Европе. Перехожу к итогам политики внешней. Евроинтеграция провалилась (а могло быть иначе?). Нидерландский референдум здесь был показательным. Самая главная внешняя победа Украины – это триумф Джамалы на Евровидении (триумф, правда, обеспеченный не простыми людьми, а заряженными судьями). Произошло это в мае – и тогда конъюнктура мировой политики была несколько иной. Джамала, поджигающая крымско-татарский костер, выиграла назло России, чтобы сделать дыру в бюджете 2017 года, но порадовать украинцев.

А у США сейчас – смена направлений и приоритетов. Они идут в Азию и на Ближний Восток, а Европа Восточная – так, постольку-поскольку. Героическая борьба украинского народа больше не станет воспеваться в американском информационном пространстве. Рассел Кроу и Роберт Дауни-мл. не сыграют Степана Бандеру и Романа Шухевича. Зато Оливер Стоун уже снял "Украину в огне".

С внутренней политикой – итоги не столь печальные, но и не обнадеживающие. То, что в условиях войны, удалось сохранить целостность государства – уже несомненное достижение. То, что регионы всерьез и надолго заговаривали и заговаривают о децентрализации, как то предполагают Минские соглашения – это предвестие.

Те же реформы, что были проведены в Украине и подавались как чудодейственная таблетка, порядка не внесли. Наоборот – привели к таким трагедиям, как в Княжичах (подобных случаев насчитывалось за 2016-й год десятки). Вообще реформы медицины, образования, правоохранительных органов (чаще всего на западный манер)– это реальный бич всех постсоветских государств. И, конечно, это самоубийственная декоммунизация, проведенная как насильственное стирание памяти из антиутопий.

Я уже сказал о Минских соглашениях – они не выполнены. И вряд ли будут выполняться. Донбасс остается кровоточащей раной, Донбасс – это боль. Наш общий долг добиться разрешения конфликта. Потому что обстрелы продолжаются. Люди гибнут, хоть об этом и решили не говорить в новостях. Но кровь льется. И пока у нас – и у властей России и Украины, и у простых людей – не будет решимости исправить данный конфликт – мы будем умирать вместе. Надежду дает то, что отменена очередная волна мобилизации, из зоны АТО продолжается отток военных.

Таковы некоторые итоги года. И есть еще один, о котором либо не вспоминают, либо говорят мало. Это итог психологический. Так вот, он может быть описан одним словом – "усталость". Люди реально просто задолбаны тем, что происходит и внутри Украины, и вокруг самой Украины. И я это говорю на основе реального общения с реальными украинцами, на основе реальной жизни.

В Украине случилось то, что Гумилев называл пассионарным взрывом. Высвободилась энергия – иногда разрушительная – которая при всех рисках могла бы стать импульсом для укрепления нации. Однако этого не произошло. Сотни тысяч людей реально оказались обманутыми.

Их круглосуточно кормят мифами самого разного толка: от вселенского зла, принявшего образ России, до великой Украины, где Бандера и Шухевич – воины света и проводники подлинной национальной идеи. И это множат люди, которым место, скорее, в публичных домах, нежели в публичном пространстве. Столь много врагов мелькает и скачет вокруг, что люди уже перестали ориентироваться в них – все слились. Пассионарная энергия все более принимает отрицательный заряд. Люди чувствуют, что им врут. Люди как провода под критическим напряжением, и часть из них уже выгорела. Психическое выгорание – вполне себе точный термин для описания состояния рядовых украинцев.

У них слишком много кураторов, слишком много говорящих голов, в которых нет главного – причастности к коллективному горю. Пока одних украинцев накачивают ненавистью к России, другие украинцы в этой самой России имеют колоссальные прибыли с собственных производств и заводов. Они ведь даже ничем не рисковали. А рядовые украинцы на самом деле пожертвовали едва ли не всем.

Это хорошо видно на примере Киева – места чистого, свободного. Сегодня он признан самым опасным европейским городом. Киев, который еще недавно во всех отношениях был просто идеальным городом на Земле. Киев, населенный умными, прекрасными людьми – сейчас в него съехался сброд, единственная цель которого – прикрываясь ненавистническими лозунгами заработать себе вистов на сытую старость.

Но усталость либо убивает, либо проходит. Она проходит только при пересмотре режима, питания, нагрузок, при перезагрузке и психоэмоционального, и физиологического состояния организма. Иначе – наступает состояние, когда уже ничего, совсем ничего не хочется. И тогда самое сложное – преодолеть себя.

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Однако я знаю, кто из украинцев это сделал блестяще – паралимпийская сборная, на играх в Рио завоевавшая 117 медалей. Вот они – подлинные украинские герои! Люди, сражавшиеся не только за настоящую Украину, но и за человека как такового. Люди, доказавшие, что решимость, мужество, вера побеждают любые трудности.

Их надо благодарить Украине за год 2016-й. И с них надо брать пример в году 2017-м.