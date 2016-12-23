В стране
RSS

Как дважды два четыре. Ликбез по углю для народного депутата

(обновлено: )21440
Надежды украинских чиновников и парламентариев на помощь Запада в решении внутренних проблем создают серьезные риски для функционирования отечественной энергетики.
Уголь
РИА Новости | Перейти в фотобанк

Валентин Землянский – эксперт, для РИА Новости Украина

Бессмертная фраза Остапа Бендера "Заграница нам поможет" из литературного оборота превратилась в руководство к действию для действующей украинской власти. Вместо поиска компромиссных решений — полное игнорирование внутренних резервов и постоянное апеллирование к международным институтам и зарубежным практикам. При этом качество и последствия принятых решений имеют сугубо второстепенное значение.

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Корольчук: уголь из зоны АТО поставляется при содействии власти

Яркий пример — недавнее заявление замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко относительно отказа от закупок угля в зоне АТО.

"Я считаю, что на сегодняшний день мы уже готовы к тому, чтобы отказаться от закупок угля на оккупированных территориях. Сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, сегодня есть предпосылки и возможности использовать уголь, который добывается на территории Украины, в том числе в Западной Украине", — заявил Кононенко.

Кононенко отметил, что появились дополнительные возможности по закупке угля в ЮАР.

"И сегодня есть возможности по логистике закупать уголь в КНР. Более того, разница в цене снизилась, и сейчас, я считаю, мы подошли к тому, чтобы отказаться от закупок угля с оккупированных территорий", — сказал Кононенко.

То есть, по мнению провластного депутата, вместо урегулирования конфликта на Востоке Украины и реинтеграции территорий, где расположены шахты, предлагается просто заместить уголь из Донбасса импортом. Но при этом совершенно не учитывается ни экономическая, ни логистическая составляющие процесса закупки и доставки импортного антрацита в Украину, которые существенно отличаются от представлений народного избранника. Посему просто жизненно необходимо провести небольшой ликбез относительно функционирования тепловой генерации Украины и особенностей обеспечения ее углем.

Итак, на контролируемой Украиной территории на сегодня работает 12 тепловых электростанций (ТЭС), из которых половина использует уголь марки А/Т, проще говоря антрацит. Это Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область), Славянская (контролируемая территория Донецкой области), Луганская (контролируемая территория Луганской области), Приднепровская (г. Днепр) и Криворожская (Днепропетровская область). Эти шесть ТЭС потребляют ежемесячно до 800 тыс. тонн угля антрацитовой марки, или более 9 млн тонн угля в год, согласно Прогнозному балансу Минэнерго на 2017 г.

Государственный флаг Украины и Евросоюза
Facebook Петра Порошенко
ЕС и Украина: совместные проекты в энергетической отрасли

Идем дальше. На контролируемой территории Украины не добывается антрацитовая марка угля, а добыча марки Г ограничена и не может перекрыть недостаток марки А/Т. Обе марки угля были дефицитными в Украине во II-м полугодии 2016 г. То есть тезис о поставках угля с Западной Украины не выдерживает никакой критики, поскольку уже в этом году Украина была вынуждена импортировать ту же марку Г из Польши для поддержания запасов угля на складах электростанций.

И теперь о логистике, то есть условиях для возможного импорта антрацита из дальнего зарубежья. Пропускные межгосударственные способности по импорту угля ограничены технологическими возможностями порта на погрузку груза в вагон и пропускной способностью припортовых примыкающих железнодорожных станций. Основная часть импорта энергетического угля отгружается водным (морским) транспортом через украинские порты и терминалы, пропускная способность которых оценивается в 400-450 тыс. тонн. Иными словами, даже если по полной использовать мощности украинской перевалки, их хватит для обеспечения только половины месячных потребностей станций в антрацитовом угле.

Впрочем, помимо ограниченных мощностей по перевалке угля в Украине, есть еще и существенные проблемы с самим ресурсом. Потенциальные поставщики "антрацитов" в Украину смогут обеспечить не более 50% спроса на уголь на украинском рынке. Среди основных игроков на мировом рынке можно выделить следующих:

— в ЮАР ежегодно добывается около 3 млн тонн антрацита. Внутреннее потребление незначительное (до 100 тыс. тонн в год), основные объемы экспортируются в основном в страны ЕС. Незадействованные угледобывающие мощности, которые можно использовать для добычи угля на экспорт в Украину, составляют приблизительно 1,5 млн в год;

— Китай ежегодно добывает около 600 млн тонн антрацита, что составляет ~90% общемировой добычи. Через активное развитие тепловой энергетики основная часть потребляется внутри страны, экспортируется только порядка 3 млн тонн в год (0,5% от добычи), в основном в направлениях Япония и Южная Корея.

В 2013-2015 гг. в связи со снижением экономического роста, а также переизбытком ресурса на внутреннем рынке, спрос на металлургическую продукцию в Китае упал на 7%. Вследствие чего государственным советом КНР была обнародована программа по сокращению добычи угля на 250 млн тонн (по всем видам угля) и уменьшению численности персонала на 1,3 млн человек в отрасли. В 2015 г. было закрыто около 1000 шахт. По итогам 2015 года экспорт угля из Китая составил 5,33 млн тонн.

Петр Порошенко. Архивное фото
Украинское фото
Много белых пятен. Энергетическая карта Украины от Порошенко

— Вьетнам является вторым в мире производителем антрацитов (после Китая), с ежегодной добычей 43-45 млн тонн. Из-за резкого роста внутреннего потребления на ТЭС и высокой экспортной пошлины (13% с 2013 года), объемы экспорта антрацита из Вьетнама в течение 2012-2015 гг. снизились втрое, соответственно с 22 до 6,5 млн тонн/год. Основные покупатели вьетнамского антрацита — Китай, Южная Корея и Япония. Резерв незадействованных угледобывающих мощностей во Вьетнаме практически отсутствует;

— США ежегодно добывают около 2,0 млн тонн антрацита, при мощностях порядка 3,5 млн тонн/год. Поскольку антрацитовые шахты небольшие по мощностям и расположены в глубине страны, основная его часть потребляется внутри страны (в частности, в металлургии в качестве пылеугольного топлива), экспорт незначительный (до 200 тыс. тонн в год).

Если просуммировать максимальные объемы, которыми располагают поставщики угля, можно сделать вывод, что итогового показателя будет достаточно для покрытия не более 50% спроса на уголь на украинском рынке. Но только теоретически. По факту основные торговые отношения между участниками мирового рынка угля выстроены в течение длительного периода, оперативно законтрактовать большие объемы ресурса, в котором нуждается Украина, крайне проблематично.

И главное, это финансовая составляющая импорта угля. Импортировать уголь экономически невыгодно для тепловой генерации. Цена угля, заложенная в тарифе для украинских ТЭС, в 2016 г. составила – 1494 грн тонна, прогноз на 2017 г. – 1700 грн тонна. Спотовая цена угля в конце 2016 г. колеблется от 2400 до 2500 грн за тонну. В случае закупки импортного угля прогнозный тариф ТЭС на 2017 г. не будет покрывать себестоимость производства э/э на тепловых электростанциях. Вот и получается, что попытки власти решить внутриполитические проблемы за счет помощи из-за границы приведут к совершенно обратному эффекту — усугублению кризиса в украинской экономике, вследствие финансового дисбаланса в отечественной энергетике.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Снос строительного рынка на ст.м. "Харьковская"
Киев - поле битвы Кличко и бизнеса
Навстречу Новому году. Итоги
Большая пресс-конференция Владимира Путина
"ПриватБанк" - национализация. Последствия