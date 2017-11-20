Если у радикалов нет "крыши", их дом - тюрьма

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Заявления об использовании украинской спецслужбой боевиков праворадикальных организаций для силового подавления оппонентов власти требуют тщательного расследования. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Национал-радикалы начали междоусобную войну. Скандально известный ветеран АТО, экс-боец батальона "Донбасс", руководитель общественной организации "Новый огонь" Дмитрий Резниченко заявил, что на его офис напали активисты не менее скандально известной радикальной организации С14 во главе с Евгением Карасем. Резниченко рассказал об этом в специально снятом ролике, обвинив нападавших в разгроме офиса и краже камеры.

В С14 позднее заявили, что обвинения Резниченко не имеют никаких оснований.

Разногласия между "Новым огнем" и С14 начались после того, как Резниченко, заявил, что Карась является агентом СБУ.

Евгений Карась свою роль "агента" не признал, но признал другое: СБУ и С14 обмениваются информацией о мероприятиях, проводимых "сепаратистами". По словам Карася, спецслужба просит националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих митингов.

Представитель с14 сообщил также, что подобную информацию СБУ передает и другим националистическим организациям, в частности батальону "Азов", и "Правому сектору".

Инциденту с нападением радикалов из С14 на офис "Нового огня" и избиению Резниченко удивляться не стоит, отметил Золотарев.

"Хищник никогда не станет млекопитающим. Этим людям все равно кого бить, но желательно, чтобы за это еще хорошо платили и делали "крышу", давали охранную грамоту. Вот так хорошо устроился господин Карась, который является «мальчиком по вызову», и это ни для кого не секрет, что его (группу радикалов — Ред.) активно "юзают" старшие товарищи", — сказал политолог.

По его словам, "в данный момент вопрос не в пострадавшем Ризниченко, который, скорее, является таким национал-анархистом… дело не в нем".

Эксперт посоветовал внимательнее отнестись к заявлениям Евгения Карася о взаимодействии радикалов с СБУ.

"Карась далеко не дурак, я думаю, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что он говорит… А он такие, по сути крамольные вещи признавал, что группировка С14, которая попала в реестр террористических организаций, используется Службой безопасности Украины. Собственно, это требует уголовного расследования, поскольку тут совершенно очевиден состав преступления. Для силового подавления оппонентов власти, для выяснения каких-то отношений (используется организации национал-радикалов — Ред.)… С учетом приезда господина Уэсса Митчелла, это (заявление Карася — Ред.) более чем показательно — как обстоят дела у господина Петра Порошенко и (главы СБУ — Ред.) Грицака", — сказал Золотарев.

Он добавил: "Вопрос в том, что эти радикальные организации имеют своих "отцов"-содержателей".

"В том случае, если это "дикие"… Ну, "диких" ждет судьба Сашка Музычко, который попытался быть "батькой" на Ривненщине, сесть на тему янтаря — и не прошло и месяца после победы Майдана, как его жизнь трагически закончилась. Подобных "индейцев" — их уничтожают. Уничтожают и в Донбассе подобных, тех, кто пытался выйти из-под контроля, стать неуправляемым. И здесь. Поэтому, кого мы видим: "Нацкорпус", С14, прочие группировки — все имеют своих «отцов»-содержателей. В противном случае — их дом тюрьма. Поскольку то, что они делают, является уголовно наказуемыми деяниями. И без "крыши" реализовать это невозможно", — подчеркнул эксперт.

Золотарев также отметил, что в преддверии выборов будет вестись борьба за монопольный контроль над "фактором улицы".

"В Украине во всем правят бал монополии. И, естественно, будут пытаться монополизировать фактор улицы, поскольку он прочно прописался в украинской политике, как и фактор использования силы. И мы будем наблюдать время от времени такую внутривидовую борьбу, выдавливание неуправляемых «индейцев», вроде Резниченко. Кто-то уйдет в тюрьму, кому-то укоротят век…", — сказал политолог.

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По его словам, "это все будет делаться со вполне ясной и очевидной целью — чтобы "голос народа" и "уличный протест" олицетворяли люди, к которым есть "ниточки", на которых есть рычаги управления".

Напомним, радикальную организацию С14 внесли в список международных террористических организаций.