Люди бегут из Украины от пещерного патриотизма - Лукаш

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Страны Европейского Союза выдали почти 588,9 тысяч разрешений на временное проживание гражданам Украины в 2016 году.

Из них 487 181 разрешение было выдано украинцам по причине трудовой занятости, 32 507 — по семейным обстоятельствам, 25 873 — для получения образования и 43 366 — по другим причинам. Согласно данным Евростата, 87,5% (512 552) разрешений на временное проживание гражданам Украины выдала Польша.

Таким образом, граждане Украины получили наибольшее количество выданных ЕС разрешений, опережая граждан Сирии (348 100 разрешений, из которых почти 2/3 выданы Германией), Соединенных Штатов Америки (250 900 разрешений, из которых почти 3/4 выданы Великобританией), Индии (198 400, более 60% выданы Великобританией) и Китая (195 600 разрешений, большинство выданы Великобританией).

По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, с такой статистикой Украину можно назвать безлюдной и исчезающей страной.

"Украина безлюдная. Исчезающая страна. Место преступления. Это основной результат государственного вооруженного переворота — 2014. В 2016 году 588,9 тысячи украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. 87% из них будут жить в Польше", — написала Лукаш в Facebook.

Она напомнила, что в 2015 году украинцам было выдано 500 тысяч разрешений на проживание, в 2014 году — почти 303 тысячи.

"Украина в пятёрке стран — лидеров по числу беженцев. Миллионы украинцев ищут лучшей доли за рубежом. Голосуют ногами. Не хотят "пышатысь" и зиговать, мерзнуть и голодать, видеть тупые школьные программы и нищету. Не хотят зависеть от гибридов, прикрывающихся пещерным патриотизмом", — считает юрист.

По ее мнению, происходящему есть несколько причин.

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"Но в первую очередь, потому что все, кто дорвался до трона, не видят ни себя, ни детей, ни внуков, ни свои капиталы в Украине. Их дети давно не в Киеве. И украинский не учат. Их деньги давно не в Украине. Им тепло в уютных офшорах. Они эмигрировали первыми. Еще на майдане. Осталось дограбить и уничтожить место преступления", — подчеркнула Лукаш.

Также она прокомментировала заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини об успехе украинских реформ.

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"Евросоюз рекомендует Украине ускорить реформы. Я стесняюсь спросить: Зачем это ускорение? Темпы вымирания не устраивают?" — подытожила юрист.

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