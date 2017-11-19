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    Люди бегут из Украины от пещерного патриотизма - Лукаш

    (обновлено: )54480
    Бывший министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала статистику эмиграции украинцев, а также причины, которые заставляют людей бежать из страны.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Страны Европейского Союза выдали почти 588,9 тысяч разрешений на временное проживание гражданам Украины в 2016 году.

    Из них 487 181 разрешение было выдано украинцам по причине трудовой занятости, 32 507 — по семейным обстоятельствам, 25 873 — для получения образования и 43 366 — по другим причинам. Согласно данным Евростата, 87,5% (512 552) разрешений на временное проживание гражданам Украины выдала Польша.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Таким образом, граждане Украины получили наибольшее количество выданных ЕС разрешений, опережая граждан Сирии (348 100 разрешений, из которых почти 2/3 выданы Германией), Соединенных Штатов Америки (250 900 разрешений, из которых почти 3/4 выданы Великобританией), Индии (198 400, более 60% выданы Великобританией) и Китая (195 600 разрешений, большинство выданы Великобританией).

    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, с такой статистикой Украину можно назвать безлюдной и исчезающей страной.

    "Украина безлюдная. Исчезающая страна. Место преступления. Это основной результат государственного вооруженного переворота — 2014. В 2016 году 588,9 тысячи украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. 87% из них будут жить в Польше", — написала Лукаш в Facebook.

    Она напомнила, что в 2015 году украинцам было выдано 500 тысяч разрешений на проживание, в 2014 году — почти 303 тысячи.

    "Украина в пятёрке стран — лидеров по числу беженцев. Миллионы украинцев ищут лучшей доли за рубежом. Голосуют ногами. Не хотят "пышатысь" и зиговать, мерзнуть и голодать, видеть тупые школьные программы и нищету. Не хотят зависеть от гибридов, прикрывающихся пещерным патриотизмом", — считает юрист.

    По ее мнению, происходящему есть несколько причин.

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    "Но в первую очередь, потому что все, кто дорвался до трона, не видят ни себя, ни детей, ни внуков, ни свои капиталы в Украине. Их дети давно не в Киеве. И украинский не учат. Их деньги давно не в Украине. Им тепло в уютных офшорах. Они эмигрировали первыми. Еще на майдане. Осталось дограбить и уничтожить место преступления", — подчеркнула Лукаш.

    Также она прокомментировала заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини об успехе украинских реформ.

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    "Евросоюз рекомендует Украине ускорить реформы. Я стесняюсь спросить: Зачем это ускорение? Темпы вымирания не устраивают?" — подытожила юрист.

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