Блинов: С отменой выходного 2 мая Украина стала, как РФ

РИА Новости Украина

В четверг, 16 ноября, народные депутаты таки объявили католическое Рождество 25 декабря выходным днем, а вот 2 мая сделали рабочим. "За" такое решение проголосовало 238 народных избранников. Таким образом, в ст. 73 Кодекса законов о труде (праздничные и нерабочие дни) напротив Рождества Христова будут стоять две даты — 7 января и 25 декабря.

Комментируя изменения в календаре праздников, экономист Андрей Блинов обращает внимание на то, что в Украине остается 11 праздничных дней.

"Фактически их значительно больше — от 2 до 5 дополнительных выходных понедельника из-за переноса выходного с праздничного дня плюс "загульные периоды" 1-8 января и 1-9 мая. В среднем по Евросоюзу 9,2 праздничных государственных дня на одну страну, с учетом местных (земельных) праздников — около 11", — пишет он у себя в Facebook.

Блинов отмечает, что по сравнению с другими странами Украина еще не в лидерах по количеству госпраздников, ни по общим дням отдыха. Если в Украине в общем 11 праздничных дней, то, например, в Испании 14 госпраздников, в Болгарии и Японии — 16. В Штатах — 11. Есть Латинская Америка и островные государства, где их два десятка.

"Мы далеко не лидеры в мире ни по количество госпраздников, ни по общим дням отдыха (обычные выходные+праздники+отпуск). В той же Дании базовый оплачиваемый календарный отпуск 30 дней, при этом рабочая неделя 37 часов. Праздников, правда 9. А вот в Испании 14 госпраздников, в Болгарии и Японии — 16. В Штатах — 11. Есть Латинская Америка и островные государства, где их два десятка", — продолжает Блинов.

При этом с отменой 2 мая Украина стала ближе к РФ, добавляет эксперт.

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"Кстати, Украина стала ближе к России. Там 2 мая не празднуется уже много лет, только 1-е — День труда. В РФ 6 праздничных дней и новогодняя праздничная неделя с 1 по 8 января. Итого — 14. В первые годы независимости у Украины было буквально 9 праздников. Потом добавился День Конституции, потом перенос выходного с субботы-воскресенья на понедельник, а затем и День защитника Украины. Теперь второе Рождество вместо второго Дня праздника Весны и Труда", — напомнил он.

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Однако, продолжает Блинов, с точки зрения экономики латентная безработица растет.

"Интересно, а что будет, если 25 декабря картошку посадить?" — задается вопросом Блинов.