Лукаш: убийства, сожжения и грабежи… все сходит с рук "активистам"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Один из лидеров националистической организации С14 Евгений Карась признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

"Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам", — сказал Карась в интервью интернет изданию Liga.net. Он уточнил, что, в частности, СБУ передает С14 информацию о "сепаратистских" митингах, проведение которых планируется.

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По словам Карася, подобную информацию спецслужба передает также другим националистическим организациям, в частности батальону "Азов", и "Правому сектору", а также и другим. Он отметил, что спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих митингов.

Также сообщалось, что националистов из С14 внесли в международную базу Консорциума по исследованию и анализу терроризма (TRAC).

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что СБУ пользуется услугами радикальных бандформирований, а "в отчетах ЕС кивает гривой, щелкает каблуками и рассказывает о реформах".

"Бандформирования, в свою очередь, смело и публично рассказывают о случке с СБУ и даже гордятся самодокументированием. Почитайте: "Причем они (СБУ) информируют не только нас, но и Азов, Правый сектор и так далее", добавил националист, подчеркнув, что силовики вызывают их, когда считают, что на митингах могут быть угрозы: "Например, Одесса, 2 мая. Все говорят, что зашло русское бабло на дестабилизацию. Поэтому спрашивают: кто может приехать? Будет жопа, помогите" – хвастается какой-то отморозок", — пишет Лукаш в Facebook.

По мнению Лукаш, "помощь" заключается в безнаказанном насилии и жестокости по отношению к инакомыслящим.

"Убийства, сожжения, мародерства и грабежи … все сходит с рук прикормленным "активистам". Теперь они и силовики – один организм, один гитлерюгенд. Что объединяет государство и бандита? Да всё. Это теперь одно и то же. Такое вот "достоинство" и дурная такая вот слава и "герої", — подчеркнула юрист.

Пост Елены Лукаш в Facebook

Лукаш отметила, что в свете такого сотрудничества у властей много вариантов для дальнейшей работы.

"Готовьте проекты, где —приравняйте своих выродков к героям; —гарантируйте им неприкосновенность; —выдайте легальное оружие, гос.награды пора давать. "За сожжение людей", например; —займитесь их соцобеспечением и санаторно-курортным лечением; —внесите ублюдков в классификатор профессий; —дайте налоговые льготы, в конце концов, разрешите законно грабить…", — акцентировала Лукаш.

По ее словам, "головорезы так гордятся спасением псевдочекистских шкур, что даже интервью давать начали".

"Им публичности не хватает. Помогите. Дайте им квоты на радио и ТВ. И ждите …они придут именно за вами. Так всегда бывает. В ЕС, закрывающем глаза на нацистов на службе у бандитов, это должны хорошо помнить", — подытожила юрист.