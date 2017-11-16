наверх
16.11.201719:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Лукаш: убийства, сожжения и грабежи… все сходит с рук "активистам"

    (обновлено: )28690
    Экс-министр юстиции Елена Лукаш отметила, что СБУ пользуется услугами радикальных бандформирований, в частности таких, как С14, а в отчетах ЕС рассказывает о реформах в Украине.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Один из лидеров националистической организации С14 Евгений Карась признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

    "Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам", — сказал Карась в интервью интернет изданию Liga.net. Он уточнил, что, в частности, СБУ передает С14 информацию о "сепаратистских" митингах, проведение которых планируется.

    Читайте также: Тренд дня: "СБУ и С14 — один организм, один гитлерюгенд"

    По словам Карася, подобную информацию спецслужба передает также другим националистическим организациям, в частности батальону "Азов", и "Правому сектору", а также и другим. Он отметил, что спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих митингов.

    Также сообщалось, что националистов из С14 внесли в международную базу Консорциума по исследованию и анализу терроризма (TRAC).

    Татьяна Монтян. Архивное фото
    kievvlast.com.ua
    Монтян: террористы из С14 как чудили по приказу СБУ, так и будут чудить

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что СБУ пользуется услугами радикальных бандформирований, а "в отчетах ЕС кивает гривой, щелкает каблуками и рассказывает о реформах".

    "Бандформирования, в свою очередь, смело и публично рассказывают о случке с СБУ и даже гордятся самодокументированием. Почитайте: "Причем они (СБУ) информируют не только нас, но и Азов, Правый сектор и так далее", добавил националист, подчеркнув, что силовики вызывают их, когда считают, что на митингах могут быть угрозы: "Например, Одесса, 2 мая. Все говорят, что зашло русское бабло на дестабилизацию. Поэтому спрашивают: кто может приехать? Будет жопа, помогите" – хвастается какой-то отморозок", — пишет Лукаш в Facebook.

    По мнению Лукаш, "помощь" заключается в безнаказанном насилии и жестокости по отношению к инакомыслящим.

    "Убийства, сожжения, мародерства и грабежи … все сходит с рук прикормленным "активистам". Теперь они и силовики – один организм, один гитлерюгенд. Что объединяет государство и бандита? Да всё. Это теперь одно и то же. Такое вот "достоинство" и дурная такая вот слава и "герої", — подчеркнула юрист.

    Пост Елены Лукаш в Facebook

    Лукаш отметила, что в свете такого сотрудничества у властей много вариантов для дальнейшей работы.

    "Готовьте проекты, где —приравняйте своих выродков к героям; —гарантируйте им неприкосновенность; —выдайте легальное оружие, гос.награды пора давать. "За сожжение людей", например; —займитесь их соцобеспечением и санаторно-курортным лечением; —внесите ублюдков в классификатор профессий; —дайте налоговые льготы, в конце концов, разрешите законно грабить…", — акцентировала Лукаш.

    По ее словам, "головорезы так гордятся спасением псевдочекистских шкур, что даже интервью давать начали".

    "Им публичности не хватает. Помогите. Дайте им квоты на радио и ТВ. И ждите …они придут именно за вами. Так всегда бывает. В ЕС, закрывающем глаза на нацистов на службе у бандитов, это должны хорошо помнить", — подытожила юрист.

    Пост Елены Лукаш в Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших