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    Лукаш о законе о сельской медицине: "приняли идиотизм"

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (254)

    (обновлено: )30820
    Всех депутатов, проголосовавших за закон, нужно обязать лечиться только у и.о. министра здравоохранения Супрун и только через интернет, предлагает юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада во вторник, 14 ноября, приняла поданный президентом законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. 

    Обследование пациента в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin
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    Согласно документу, для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности предлагается установить систему стимулов, в частности обеспечение работников жильем и служебным транспортом, возможностями для получения образования и повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда, в том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания.

    Также закон предусматривает введение телемедицины. Для обеспечения работы телемедицины в учреждениях здравоохранения необходимо обеспечить их доступ к сети Интернет.

    "Суть телемедицины заключается в том, что медики будут консультировать сельских больных через Интернет. Уничтожение неблагодарных и нездоровых украинцев набирает обороты", – уверена юрист Елена Лукаш

    Такое мнение она высказала на своей странице в Facebook.

    "Идея, как и все идеи последнего времени, сказочная. Ведь по оценкам экспертов, только 27% (!!!) жителей сел могут пользоваться Интернетом. Треть украинцев вообще не (!!!!) пользуются Интернетом и только половина украинцев (49%) пользуются интернетом ежедневно", – отметила Лукаш. 

    Юрист подчеркнула, что "об идиотизме принятого немало расскажут специалисты". 

    "Я же предлагаю вот что. Всех 280 больных, проголосовавших за этот бред, и членов их семей, после переизбрания парламента, в законодательном порядке нужно обязать лечиться только у Супрун и только через Интернет. Чтоб дошло, болезным", – подытожила Лукаш.

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    Основными направлениями развития здравоохранения в сельской местности, согласно закону, являются: максимальное приближение медицинского обслуживания к населению, создание условий для проведения в сельской местности ежегодных выездных приемов врачами-специалистами; внедрение современных технологий медобслуживания в сельской местности, в том числе с использованием средств телемедицины и портативных телемедицинских диагностических средств.

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