Об инфляции, непредсказуемой и унизительной

РИА Новости Украина

Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин просит всех, кто комментирует прогнозы потребительской инфляции, быть очень осторожным, чтобы лишний раз не нагнетать инфляционные ожидания.

“Когда читаю отдельные комментарии по прогнозам индекса потребительских цен, нередко вижу доминирование политических оценок над чисто экономическими. Это явление, которое может выйти боком всем — и демократам и не демократам, и левым и правым”, — написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Как поясняет экономист, под таргетированием инфляции НБУ подразумевает выбор ценового ориентира в качестве главной среднесрочной цели.

"Здесь важно понимать, что трактовка инфляции как переполнение каналов денежного обращения, неполное. Инфляция, хотя и проявляется в росте потребительских (товарных) цен, не является сугубо денежным феноменом, а представляет собой социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями в различных сферах хозяйства. Инфляция — явление многофакторное, в нем много составляющих, если рассортировать их на монетарные и немонетарные, второго, вероятно, окажется больше", — отмечает Данилишин.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается типичная инфляция предложения — под влиянием износа основных производственных фондов, низкой эффективности и производительности труда, увеличение стоимости оборудования, сырья, полуфабрикатов, по высоким процентным ставок по кредитам, растет себестоимость продукции.

"Из-за увеличения расходов производители вынуждены поднимать отпускные цены. Это транслируется в цены розничные. То есть, ключевым фактором динамики потребительских цен сейчас является увеличение себестоимости продукции. По итогам 2016 рост цен производителей составил 35,7%, с лагом в 6-9 месяцев — это транслировалось в повышение потребительских цен", — пишет Данилишин.

Публикация Богдана Данилишина

Как подчеркивает экс-министр экономики, ситуация осложнилась тем, что с 1 июля в соответствии с решением Кабмина отменено регулирование цен на продукты питания.

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"Так как в нашей стране в структуре потребительской корзины высокий удельный вес расходов на продукты питания, то отмена регулирования цен на продовольствие внесло определенный вклад в инфляцию. Для снижения инфляции необходима координация деятельности НБУ, Кабмина и Антимонопольного комитета. Но АМКУ не преуспел в демонополизации рынков. По состоянию на середину 2016, 42% рынков в нашей стране были монополизированы, 11% рынков работали в условиях административной или естественной монополии. Монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), в сфере транспорта и связи (82%). Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции", — поясняет Данилишин.

По его мнению, нужно проводить политику, направленную на увеличение конкуренции, реформированию жилищно-коммунальной сферы с целью предотвращения роста тарифов, которые не обусловлены повышением качества услуг, структурную перестройку экономики с целью снижения ее зависимости от внешних рынков — такие меры направлены не только на снижение инфляции, но и на обеспечение условий для долгосрочного роста экономики.

"Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования (фактически — декларирование) цен на продукты питания, считаю его преждевременным, так как в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень односторонний специфическое влияние и ростом потребительских цен", — уверен Данилишин.

Как отметил экс-министр, влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения.

"Денежные отношения не оторваны от других сфер экономической жизни. Действия, проводимые в рамках возможностей Нацбанка, без других комплексных мер не дадут должного эффекта. Повышение ставки рефинансирования — а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией — в условиях монополистической структуры рынка не обеспечит снижение инфляции потому, что производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием.

Сильное влияние на рост потребительских цен имеют факторы, которые не подконтрольны НБУ. Среди них, вместе с отменой регулирования цен на продукты питания — рост административно регулируемых тарифов на услуги ЖКХ, увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции. Эти факторы действуют на стороне расходов, поэтому НБУ ограничен в противодействии росту цен. Для снижения инфляции Нацбанк вынужден повышать учетную ставку, но в период выхода экономики из кризиса это может привести росту стоимости кредитов и уменьшению объемов кредитования экономики. Потенциал положительного влияния увеличения учетной ставки на сдерживание инфляции в условиях инфляции предложения ограничен", — пишет Данилишин.