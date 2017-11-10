Шабовта: при нынешней власти в стране безопасности не будет

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сегодня каждый украинец на себе может ощутить бездействие украинской правоохранительной системы. А для изменения ситуации у народных депутатов не хватает желания. В то же время, криминализация общества только усугубляется, отметил на пресс-конференции в РИА Новости Украина президент всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Преступный мир в Украине уже обязан поставить памятник главе МВД Авакову, чтобы поблагодарить его за то, что он сделал, считает эксперт.

"Когда нет управленческой функции, система не в состоянии работать. А подкрепленная еще и идиотическими законами, постоянными изменениями статей, которые делаю их работу еще более бесполезной, тем более.

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Сегодня полиция рапортует о том, что наконец-то они добились от миграционной службы принудительной депортации гражданина Азербайджана, который 8 раз был задержан во Львове пьяным за рулем. В Жмеринке Винницкой области приехавшему по вызову на семейный скандал полицейскому супруга дебошира выбила ударом ноги глаз. Он останется инвалидом. Украинское фото Сидел и сидеть будет. "Демон Майдана" Аваков – непотопляемый министр

За этим стоит отношение граждан к самой полиции. А подобные случаи мы видим постоянно. Любое задержание сопровождается неадекватной реакцией. Все это говорит о том, что сегодня потенциально опасная тенденция в обществе – его радикализм. Социальная агрессия достигла высшего градуса.



Сам криминальный мир начинает видоизменяться и традиционные представления о действиях домушников, карманников, барсеточников – как категория тихих и спокойных воров, опровергнута сегодня страшной, кровавой ситуацией в Днепре, где квартирные воры напали на полицейских. Агрессию теперь надо рассматривать как закономерность криминального мира Украины", — подчеркивает Сергей Шабовта.

В то же время, по мнению эксперта, в Украине сформировалась и достигла высшего уровня компетенции организованная преступность и борьба с ней – это задача профессиональных подразделений. А сегодня уничтожено все, что когда-то нарабатывалось: нет информационной базы "Скорпион", нет агентурной сети, которую трепетно и нежно создавали годами и поддерживали, чтобы быстро и корректно получать информацию.

"Что делать в такой ситуации?! При нынешнем раскладе политических сил, когда руководители силовых ведомств находятся под тем или иным политическим крылом, они абсолютно защищены от критики и уверены, что им все можно.



Министерство возглавляет непрофессиональный, дискредитирующий работу МВД, но политически заангажированный Аваков, который сумел себя и окружение так мифологизировать, что его теперь чуть ли не как мессию рассматривают, потому что если его снимут с должности, то наступит полная узурпация власти президентом. Это главная угроза, которая существует сегодня в стране и об этом рассуждают народные депутаты. Канал РИА Новости Украина на Youtube Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст

В то же время простые граждане не защищены. На руках – незаконное оружие. Вооружаются еще вчера законопослушные люди. Аграрии создают отряды обороны и скупили уже все охотничье оружие. Люди защищают как могут себя, семьи, свой бизнес из-за того, что на полицию нельзя надеяться", – рассказывает эксперт.

Но ни мнения экспертов, ни градус кипения в обществе остаются неуслышанными в тех кабинетах, где должны принимать меры по безопасности украинцев, отмечает Шабовта.

"За последнее время ни разу ни президент, ни премьер, ни СНБО не высказали обеспокоенность о происходящем в стране разгуле криминала. Но зато слышали от них о том, что в МВД – самая удачная реформа. От них мы не дождемся перемен. Они все в одной лодке и они уверены, что для них это лодка – Ноев Ковчег, в отличие от всего украинского общества", – заявил эксперт.

Проблемы накопились колоссальные. Решить их могут профессионалы, которых практически в системе МВД не осталось. И нас могут ждать ситуации еще хуже.