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    Шабовта: при нынешней власти в стране безопасности не будет

    (обновлено: )12450
    Ни мнения экспертов, ни градус кипения в обществе остаются неуслышанными в тех кабинетах, где должны принимать меры по безопасности украинцев. Гражданам ничего не остается делать, как самим защищать себя, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта.
    Сергей Шабовта. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Сегодня каждый украинец на себе может ощутить бездействие украинской правоохранительной системы. А для изменения ситуации у народных депутатов не хватает желания. В то же время, криминализация общества только усугубляется, отметил на пресс-конференции в  РИА Новости Украина президент всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

    Преступный мир в Украине уже обязан поставить памятник главе МВД Авакову, чтобы поблагодарить его за то, что он сделал, считает эксперт.

    "Когда нет управленческой функции, система не в состоянии работать. А подкрепленная еще и идиотическими законами, постоянными изменениями статей, которые делаю их работу еще более бесполезной, тем более.

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    Сегодня полиция рапортует о том, что наконец-то они добились от миграционной службы принудительной депортации гражданина Азербайджана, который 8 раз был задержан во Львове пьяным за рулем. В Жмеринке Винницкой области приехавшему по вызову на семейный скандал полицейскому супруга дебошира выбила ударом ноги глаз. Он останется инвалидом. 

    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото
    Сидел и сидеть будет. "Демон Майдана" Аваков – непотопляемый министр

    За этим стоит отношение граждан к самой полиции. А подобные случаи мы видим постоянно. Любое задержание сопровождается неадекватной реакцией. Все это говорит о том, что сегодня потенциально опасная тенденция в обществе – его радикализм. Социальная агрессия достигла высшего градуса.

    Сам криминальный мир начинает видоизменяться и традиционные представления о действиях домушников, карманников, барсеточников – как категория тихих и спокойных воров, опровергнута сегодня страшной, кровавой ситуацией в Днепре, где квартирные воры напали на полицейских. Агрессию теперь надо рассматривать как закономерность криминального мира Украины", — подчеркивает Сергей Шабовта.

    В то же время, по мнению эксперта, в Украине сформировалась и достигла высшего уровня компетенции организованная преступность и борьба с ней – это задача профессиональных подразделений. А сегодня уничтожено все, что когда-то нарабатывалось: нет информационной базы "Скорпион", нет агентурной сети, которую трепетно и нежно создавали годами и поддерживали, чтобы быстро и корректно получать информацию.

    "Что делать в такой ситуации?! При нынешнем раскладе политических сил, когда руководители силовых ведомств находятся под тем или иным политическим крылом, они абсолютно защищены от критики и уверены, что им все можно.

    Министерство возглавляет непрофессиональный, дискредитирующий работу МВД, но политически заангажированный Аваков, который сумел себя и окружение так мифологизировать, что его теперь чуть ли не как мессию рассматривают, потому что если его снимут с должности, то наступит полная узурпация власти президентом. Это главная угроза, которая существует сегодня в стране и об этом рассуждают народные депутаты.

    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст

    В то же время простые граждане не защищены. На руках – незаконное оружие. Вооружаются еще вчера законопослушные люди. Аграрии создают отряды обороны и скупили уже все охотничье оружие. Люди защищают как могут себя, семьи, свой бизнес из-за того, что на полицию нельзя надеяться", – рассказывает эксперт.

    Но ни мнения экспертов, ни градус кипения в обществе остаются неуслышанными в тех кабинетах, где должны принимать меры по безопасности украинцев, отмечает Шабовта.

    "За последнее время ни разу ни президент, ни премьер, ни СНБО не высказали обеспокоенность о происходящем в стране разгуле криминала. Но зато слышали от них о том, что в МВД – самая удачная реформа. От них мы не дождемся перемен. Они все в одной лодке и они уверены, что для них это лодка – Ноев Ковчег, в отличие от всего украинского общества", – заявил эксперт.

    Проблемы накопились колоссальные. Решить их могут профессионалы, которых практически в системе МВД не осталось. И нас могут ждать ситуации еще хуже.

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