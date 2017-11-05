Переворот как смена власти: посеявший ветер, пожнет коллапс

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед

Нет у революции конца

Украинская политическая традиция приобрела "революционный" характер фактически к моменту обретения независимости. Уже к концу 80-х гг. прошлого века в западной части страны начали бурлить различные "революционные" силы, от "Народного руха" и "Просвиты" до УНА-УНСО. Проистекающее из зарубежных эмигрантских центров и украинской диаспоры "национальное возрождение" выплеснулось в виде так называемой "Революции на граните", победившей на фоне общего процесса распада СССР.

Не имея широкой поддержки среди основной массы граждан Украины и не обладая вследствие этого возможностью легитимного прихода к власти, радикальные националистические и прозападные силы сделали ставку на применение силы.

Вторым этапом "революционного" движения стали акции "Украина без Кучмы", объединившие разношерстную оппозицию, от коммунистов и социалистов до радикальных бандеровцев. Хитрому "красному директору" удалось обыграть оппонентов, приблизив к себе Виктора Ющенко и «организовав и возглавив» евроинтеграцию. Но это лишь отложило штурм власти опирающимися на европейские и американские центры силами.

В 2004 г. произошел второй по счету, "оранжевый" государственный переворот. Под давлением майдана и "зарубежных партнеров" был проведен не предусмотренный никаким законодательством третий тур выборов, принесший самовыдвиженцу Ющенко президентскую булаву. В своей деятельности "оранжевый" президент в значительной мере реализовал повестку националистов, начав реабилитацию ОУН и УПА, интеграцию в ЕС и НАТО, разрыв отношений с Россией и пропаганду "Голодомора". Именно после третьего тура украинская государственность потеряла легитимность.

Честная победа на выборах в 2010 г. Виктора Януковича позволила лишь на три года сохранить стабильность в государстве. Уже в ноябре 2013 г. из-за отсрочки ратификации колониального Соглашения об ассоциации с ЕС Украину снова всколыхнула "революция". На сей раз основной ударной силой открыто стали самые радикальные неонацистские круги украинского политикума, руками которых 22 февраля 2014 г. был осуществлен третий в истории Украины государственный переворот.

Националистические круги на тот момент не скрывали, что февральские события являются лишь первым этапом "украинской национальной революции". Второй же этап должен был превратить Украину в нациократическое государство по лекалам Степана Бандеры.

Мы делили апельсин

Согласно классическому определению революцией является "внезапное, насильственное изменение существующего общественно-политического строя". С этой точки зрения происходящие на Украине перевороты нельзя назвать революциями, поскольку они не привели к смене политэкономической формации.

Серия переворотов привела лишь к смене правящих финансово-промышленных группировок, сохранив при этом в целости сложившийся в 90-е гг. олигархический капитализм. Именно это накладывает отпечаток на характер политической борьбы на Украине после так называемой "революции достоинства".

За более чем три года, прошедших после февральского переворота, практически полностью изменился политический ландшафт Украины. Партии, составляющие псевдокоалицию в парламенте, почти потеряли симпатии избирателей, в то время как оппозиционные силы их нарастили. Власть Петра Порошенко, сконцентрировав в руках все бразды правления, провела передел собственности и финансовых потоков в свою пользу. Война в Донбассе создала особую группировку, претендующую на политическую власть: участников АТО. Разделившись между олигархическими спонсорами, тем не менее, эта сила вызывает страх у всех политиков, поскольку именно закаленные в боях националисты могут стать решающим фактором как в борьбе на чьей-то стороне, так и сыграть роль анекдотического лесника, который "пришел и всех разогнал".

Накала нынешней "революционной" борьбе добавляет и сужение "кормовой базы", произошедшее вследствие спровоцированного постмайданной властью экономического кризиса. Именно борьба за контроль над оставшимися ресурсами и обусловила рост "революционной активности масс".

Игра престолов

На данный момент на абсолютную власть на Украине претендуют три основные силы. Естественно, Петр Порошенко, всеми силами пытающийся сохранить власть. Широкий конгломерат оппозиции, который объединился вокруг Михаила Саакашвили, включающий в себя партии Юлии Тимошенко, Андрея Садового и Валентина Наливайченко, грантоедов Джорджа Сороса и часть участников АТО. Свою игру начал и Министр внутренних дел Арсен Аваков, представитель группировки экс-премьера Арсения Яценюка. Все три группировки имеют в своем распоряжении силовой потенциал, который и определяет сейчас ход украинской политики.

Об обострении борьбы бывших соратников по майдану за власть говорит начавшая проливаться кровь. СБУ заявила о предотвращении покушения на президента Украины. Как известно, разоблачение несуществующих заговоров является одним из любимых поводов для власти по "закручиванию гаек". Уже сейчас псы Петра Порошенко проводят обыски и аресты участников "Михомайдана", а самому беглому грузинскому президенту отказали в предоставлении статуса беженца на Украине. Досталось и Арсену Авакову, чьего сына посадили под домашний арест якобы за коррупцию при поставках рюкзаков для ВСУ. На самом же деле отпрыск министра внутренних дел является координатором работы с русским и белорусским секторами полка Нацгвардии "Азов" и способен в короткие сроки привлечь к участию в возможном перевороте множество иностранных наемников.

Потенциальных боевиков зачищают на глазах. В Харькове "самоубился" двумя выстрелами ответственный за снабжение оружием "Азова" Виталий Княжицкий, жертвой покушения стал бывший "васильковский террорист" Игорь Мосийчук, а на днях жертвой теракта стала международная террористка Амина Окуева. Все эти люди способны к силовому свержению Петра Порошенко.

Кукол дергают за нитки

Учитывая весьма ограниченный суверенитет Украины, никакие политические события в стране не могут произойти без внешней санкции. Так, пресловутый "прорыв" Саакашвили через границу Украины при полном непротивлении Авакова фактически поддержали спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и посол США на Украине Мари Йованович.

Сама повестка Майдана-3 практически не пересекается с социальным запросами украинского общества, но полностью отражает требования США, МВФ и ЕС к украинской власти.

При любом сценарии развития событий Вашингтон ничего не теряет. Если не удастся заставить действующего президента под давлением улицы полностью следовать в фарватере требований американской администрации, власть можно сменить на более послушную. Ведь оппозиция также является полностью проамериканской и представляет радикальное крыло «партии войны». И Петр Порошенко, и его оппоненты нисколько не возражают против антироссийского курса страны, продолжения конфликта в Донбассе, приватизации имущества Украины в интересах западных транснациональных корпораций и продолжения неолиберальных реформ.

В связи с этим поводов для страха у главы Украины более чем достаточно. Сложившаяся на Украине культура государственных переворотов сделала почти нереальным проведение демократических выборов и цивилизованную систему передачи власти с гарантиями безопасности для предшественников. Снижает вероятность демократического сценария и отсутствие поддержки со стороны граждан Украины как власти, так и оппозиции. По данным социологических опросов, более 80% населения считает, что страна идет в неверном направлении, треть украинцев решительно настроены эмигрировать из страны, а рейтинги каждого из претендентов на украинский престол не дотягивают даже до 20%.

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В свете этого борющимся за власть украинским ФПГ и зарубежным кураторам Украины проще и дешевле организовать малыми силами следующий переворот, чем "играть в демократию". Пытаясь предотвратить неизбежное, Петр Алексеевич взывает к оппозиции, требуя не повторять 2014 г. Словно забыл, каким образом он сам пришел к власти.

Насколько президенту удастся удержать ситуацию под контролем, зависит от многих факторов. Но уже сейчас "гаранту" неплохо бы перед сном почитать Книгу библейского пророка Осии, который за много столетий до украинских революций предупреждал: "Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю…"

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)