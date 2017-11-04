Александр Хроленко, военный обозреватель

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 30 октября Владимир Путин публично поинтересовался, с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов? Вероятно, президент немного лукавил, ведь российские спецслужбы располагают полной информацией о сборе биологического материала.

Ситуация в целом прозрачна. Пентагон – инструмент войны, а не академия наук, призванная заботиться о здоровье иностранных граждан. Специалисты считают, что десятки военных лабораторий США на просторах СНГ создают боевые вирусы направленного действия. Каждому этносу – свой "букет". Устраивать ограниченный ядерный конфликт американцам, вроде бы, не с руки (Россия может и ответить), а биологическая война очень эффективна, и почти не оставляет следов.

Объяснения Пентагона критики не выдерживают. Оснований для беспокойства вполне достаточно. Поэтому Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект об эффективном контроле коллекции микроорганизмов и обеспечении биологической безопасности российских граждан, а правительство усилит контроль над работой иностранных биолабораторий.

Третья мировая, невидимая

Современные достижения и открытия в области биологической науки и генетики позволяют создавать бактериологическое и генно-биологическое оружие, способное истреблять живую силу противника в зависимости от цвета кожи и ряда других расовых признаков. Возможно, для этого американцы ретроспективно исследуют природно-очаговые заболевания на территориях стран СНГ, строят военные инженерно-биологические лаборатории высокой степени защищенности (за последние семь лет их количество в мире США нарастили с 20 до 400).

Пентагон создал сеть подобных объектов в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдавии, Узбекистане и в Украине. По официальной версии – для предотвращения биологических угроз. Фактически лаборатории Пентагона – дамоклов меч для стран размещения. В последние годы на таких объектах зафиксированы сотни инцидентов с вирусами и токсинами, которые опасны для людей и сельского хозяйства. Между тем, американцы игнорируют Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). Иностранным инспекторам отказано в доступе к биолабораториям за пределами территории США. Это вызывает серьезную озабоченность специалистов.

Этнически ориентированные вирусы использовались даже во времена освоения европейскими колонистами Северной Америки. С нынешним уровнем генной инженерии и синтетической биологии голливудские "зомби" могут показаться детскими игрушками. Военные лаборатории на чужой территории дают потенциальному противнику огромные возможности для "чистых" наступательных операций. Кстати, на Юге России в последние годы участились сельскохозяйственные эпидемии. Специалисты считают, что атипичная устойчивость вируса африканской чумы свиней к условиям северных широт могла быть создана лишь в лабораторных условиях.

Сибирская язва на заполярном полуострове Ямал в 2016-м выглядела столь же неоднозначно: подобная вспышка не наблюдалась 75 лет, диагноз подтвердился у 24 местных жителей, пришлось уничтожить более 2500 зараженных оленей. Возможно, это была диверсионная операция.

Сотрудники биологических центров могут и не знать конечных целей. О стратегической важности работы микробиологов Пентагона свидетельствуют суммы, потраченные на создание сети лабораторий: на Украине – 175 млн. долларов, в Грузии – 150 млн. долларов, в Казахстане – 130 млн. долларов. Заметим, вспышки опасных инфекций гораздо чаще возникают в Африке и Южной Азии. Вроде бы, незачем тратить огромные деньги на защиту эпидемиологически благополучных регионов планеты.

Компенсационные меры

Россия сохранила определенную систему вирусологической (эпидемиологической) безопасности, органы и инструменты контроля. К сожалению, отдельные страны СНГ (Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина) в обмен на американскую помощь не просто предоставили территорию и карт-бланш для биологических экспериментов Пентагона, но и передали американцам коллекции возбудителей опасных болезней, включая советские боевые штаммы микроорганизмов. Компенсировать подобные ошибки чрезвычайно сложно.

Независимость биологических лабораторий Пентагона от страны пребывания позволяет практически бесконтрольно заниматься экспериментами с опасными вирусами и бактериями. После боевого применения в Соединенных Штатах в 2001 году Сибирской язвы биотехнологии прошли большой путь. Развивается теория гибридной войны с применением нелетальных биорецептур, способных подорвать экономику любой страны. В то же время Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (подписана в 1972 году) дополняет Женевскую конвенцию (1925 года), но не предусматривает инструментов контроля над биологическим оружием.

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США в одностороннем порядке сорвали многосторонние переговоры в Женеве по разработке верификационного механизма конвенции в 2001 году, и до сих пор препятствуют их возобновлению. России и другим странам СНГ очень важно создать (возродить) национальные и общую системы противодействия биологическому оружию. Тем более что разрабатываются изощренные его разновидности, способные изменить генетику, психологию (способность адекватно реагировать на события), нарушить репродуктивные функции, то есть уничтожить этносы без единого выстрела.