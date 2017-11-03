наверх
03.11.201720:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Золотарев: Украина становится полицейским государством

    (обновлено: )25950
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, перейдя на усиленный режим несения службы, "силовики" отрабатывают введение ЧП по всей Украине.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Со 2 ноября полиция Киева и области переходит на усиленный режим несения службы. С целью противодействия преступности, деятельности организованных преступных групп, а также выявления и изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Будет увеличено количество полицейских нарядов. Они совместно с кинологами будут отрабатывать автодороги, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, места массового скопления людей.

    "Сотрудники полиции могут просить предъявить документы с целью идентификации личности и проводить поверхностный осмотр вещей граждан и владельцев транспортных средств — на предмет обнаружения запрещенных предметов и вещей. Такие меры направлены исключительно на обеспечение безопасности всех законопослушных граждан", — заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

    Читайте также: Лови в ответ. Полиция вводит в Киеве и области режим ЧП

    Он так же добавил, что причиной проверок стала гибель под Киевом Амины Окуевой, а так же совершенное покушение на нардепа Мосийчука.

    По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, процесс милитаризации Украины практически завершен.

    Амина Окуева. Архивное фото
    facebook.com/c14news
    Юрист: очевидно, что целью заказчиков была именно Окуева

    "В Украине уже три года строится полицейское государство", — говорит эксперт. "Особенно, это очевидно, если смотреть по бюджетам на оборону, по ситуации со свободой слова и другими свободами. Но, по сути, это, скорее, "инвалидное" полицейское государство, утратившее монополию на насилию. По определению, оно ущербно и является гибридно-полицейским, как и "гибридная война" на Донбассе и украинская "гибридная экономика". Обратите внимание на то, как растут бюджеты силовых структур и полномочия, возможности их руководителей".

    При этом, по словам эксперта, гражданские права попросту игнорируются.

    "Вместе с тем, эффективность работы силовиков оставляет желать лучшего. Это касается не только общественной безопасности, но и обеспечения государственной. Во главу угла ставятся демонстративность, "показушность", при этом коэффициент полезного действия ничтожно мал. Отсутствие этой эффективности как раз и пытаются компенсировать подобными полицейскими методами, усилением патрулирования, досмотрами граждан и т. д. Я думаю, что усиление патрулирования в Киеве — отработка введения ЧП по всей стране. Конечная цель — удержание власти", — резюмировал Золотарев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Артем Сытник. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?