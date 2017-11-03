Золотарев: Украина становится полицейским государством

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Со 2 ноября полиция Киева и области переходит на усиленный режим несения службы. С целью противодействия преступности, деятельности организованных преступных групп, а также выявления и изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Будет увеличено количество полицейских нарядов. Они совместно с кинологами будут отрабатывать автодороги, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, места массового скопления людей.

"Сотрудники полиции могут просить предъявить документы с целью идентификации личности и проводить поверхностный осмотр вещей граждан и владельцев транспортных средств — на предмет обнаружения запрещенных предметов и вещей. Такие меры направлены исключительно на обеспечение безопасности всех законопослушных граждан", — заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

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Он так же добавил, что причиной проверок стала гибель под Киевом Амины Окуевой, а так же совершенное покушение на нардепа Мосийчука.

По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, процесс милитаризации Украины практически завершен.

"В Украине уже три года строится полицейское государство", — говорит эксперт. "Особенно, это очевидно, если смотреть по бюджетам на оборону, по ситуации со свободой слова и другими свободами. Но, по сути, это, скорее, "инвалидное" полицейское государство, утратившее монополию на насилию. По определению, оно ущербно и является гибридно-полицейским, как и "гибридная война" на Донбассе и украинская "гибридная экономика". Обратите внимание на то, как растут бюджеты силовых структур и полномочия, возможности их руководителей".

При этом, по словам эксперта, гражданские права попросту игнорируются.

"Вместе с тем, эффективность работы силовиков оставляет желать лучшего. Это касается не только общественной безопасности, но и обеспечения государственной. Во главу угла ставятся демонстративность, "показушность", при этом коэффициент полезного действия ничтожно мал. Отсутствие этой эффективности как раз и пытаются компенсировать подобными полицейскими методами, усилением патрулирования, досмотрами граждан и т. д. Я думаю, что усиление патрулирования в Киеве — отработка введения ЧП по всей стране. Конечная цель — удержание власти", — резюмировал Золотарев.