Портнов: а вы заметили "дело на 200 миллионов" в Укроборонпроме?

РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура подозревает государственное предприятие "Укроборонпром" в выведении бюджетных средств через фиктивную структуру. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге 1 ноября.

"Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого ГП через уже установленную следствием фиктивную структуру вымели 200 миллионов оборонного бюджета", — сказал он.

Луценко сообщил, что обыски на "Укроборонпроме" 27 октября прошли, "несмотря на серьезное сопротивление". Обыски проводились Генпрокуратурой совместно с Государственной фискальной службой Украины.

Юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов отмечает, что сообщение Генпрокуратуры об обысках и многомиллионных хищениях прошли «как-то незамеченно».

"И не нужно стесняться говорить, что до БПП эту компанию контролировал Народный Фронт, а главой наблюдательного совета в этот период был Пашинский. То есть под руководством главы высшего органа Укроборонпрома Пашинского украли деньги, предназначавшиеся для армии, за которую этот же фигурант одновременно отвечает, как Глава парламентского комитета по безопасности", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

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Но не до Пашинского сейчас с Народным Фронтом, добавляет юрист, "потому что как раз в этот же период стали случайно происходить более серьезные информационные поводы — взрывы, убийства и резонансные задержания второстепенных людей".