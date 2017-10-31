Сказочный полет генерала Муженко в будущее ВВС Украины

Александр Хроленко, военный обозреватель

Национальная гвардия Калифорнии сообщила, что начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в ходе визита в США покатался на истребителе F-15 (разработка начала 1970-х). За штурвалом находился американский подполковник Роберт Сфертфагер. Позднее Муженко написал в Twitter: "Летчики из Нацгвардии Калифорнии будут частыми гостями в авиационных бригадах ВСУ". Очевидно, начальник генерального штаба – не девушка, которую можно покатать просто так. И вырисовывается переход украинских ВВС на старую американскую авиатехнику.

В мировом рейтинге военной мощи Украина занимает 30 место – между Швецией и Мьянмой. Однако украинские ВВС снижаются до 42 места в мире, имея на вооружении всего 66 боевых самолетов, преимущественно советского производства.

Лишь недавно президент Петр Порошенко совершил полет на истребителе Миг-29, а украинские военные летчики произвели фурор в Польше на истребителях Су-27. То есть польза от визитов калифорнийских летчиков в авиабригады ВСУ пока не очевидна.

Однако переговоры о предоставлении ВСУ американского оружия продолжаются. Для украинской оборонной промышленности эти переговоры и полет генерала Муженко на американском F-15 обещают продолжение депрессии.

Истребители авиации

Украинский авиапром унаследовал от СССР мощный авиапарк, научно-конструкторский потенциал и производство, но за четверть века независимости парадоксальным образом все это деградировало. Особенно стремительно – в последние три года.

Украина никогда не производила ударные самолеты, но в первые десятилетия независимости хватало доставшихся от СССР 1100 боевых самолетов всех видов. Концерн "Антонов" дополнял это изобилие производством пассажирских и транспортных самолетов. После разрыва военно-технического сотрудничества с Россией оказалось, что от советского авиапарка боевой авиации осталось 6 процентов, и проблема отсутствия в стране производства истребительной, штурмовой, бомбардировочной авиации и "ударной" конструкторской школы встала в полный рост.

Периодически в СМИ просачивается информация о намерениях относительно создания украинского многоцелевого истребителя, напоминающего советский Миг-29 (его скорость до 2450 км/час, дальность полета до 1430 км) и тайваньский AIDC F-CK-1 (скорость до 2200 км/час, дальность полета до 1100 км).

В 2012 году говорили о разработке украинской машины на базе китайского сверхзвукового учебно-тренировочного самолета L-15 (с украинским двигателем и вооружением). В 2016 году на государственном предприятии "Ивченко-Прогресс" президенту Петру Порошенко показали проект украинского истребителя с двумя двигателями, который якобы бросал вызов российскому истребителю МиГ-35, китайскому FC-1 Xiaolong и шведскому JAS 39 Gripen (последний создавался 17 лет). А что Украина имеет фактически?

Модернизированный штурмовик Су-25М1 теперь способен поражать наземные цели, даже вне зоны видимости летчика (и ночью). Частичная модернизация истребителя Су-27 позволила повысить точность поражения наземных объектов и дальность обнаружения воздушных целей. Аналогичным образом у истребителя МиГ-29МУ1 на 20% увеличена дальность обнаружения воздушных целей (до 100 км в передней полусфере и до 45 км – в задней).

Однако дальше модернизации старой авиатехники Украина не идет. Сказываются в том числе и финансовые ограничения (модернизация одного МиГ-29 обходится Киеву в 2 миллиона долларов).

Без зарубежного участия (инвестиций) украинские ВВС обречены на вымирание. При этом Запад не заинтересован в возрождении украинского авиапрома – гражданского или военного, не суть. И с высокой вероятностью можно предсказать закупки Украиной (в кредит) подержанной натовской авиатехники (того же F-15).

Динамика деградации

Военно-техническое сотрудничество с Россией киевские власти прекратили в 2015 году. Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие дополнительное (секретное) военное решение СНБО. И вскоре на предприятии "Антонов" закончился запас российских комплектующих. Два пассажирских самолета – Ан-148 и Ан-158 – оказались на конвейере последними.

В 2016 году не выпущено ни одной новой машины. Предприятие выживает за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники. При этом "Антонов" остался должен Министерству обороны России 180 миллионов рублей неустойки за срыв опытно-конструкторских работ по самолету Ан-70. Впрочем, проблемы начались гораздо раньше.

Первый Ан-70 взлетел в 1994 году, и потенциальный рынок заказов оценили в 300 машин (ежегодно). На сегодняшний день выпущено два самолета (один экземпляр потерян во время испытаний). Серии нет и, вероятно, не будет.

Смотрите также: ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя

Ан-140 поставили на крыло в 1997 году, но за 20 лет освоено менее 5% потенциального рынка. Из прогнозируемых на первом этапе 700 единиц выпустили 31. Украинских машин – всего 11, и последний борт покинул завод в 2005 году.

Потенциальный рынок Ан-148 в декабре 2004 года оценивали в 500 единиц, в 2010 году по программе Ан-148 взаимодействовали более 240 предприятий из 14 стран. Потенциал версий Ан-158 и Ан-178 зашкаливал за тысячу единиц, но произвели всего 35 самолетов (из них на Украине – только десять). Предприятие "Антонов" постоянно лихорадит.

А ведь какие горизонты украинского самолетостроения открывались в связи с подписанием экономической части евроинтеграции. Киев даже предложил американцам выпускать совместную модель Ан-77, которая могла бы занять нишу между военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 Hercules и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III. Однако конкуренты-авиастроители на Западе не нужны.

В июне 2017 года в небо поднялся самолет-демонстратор Ан-132D, произведенный на Украине совместно с саудовской компанией Taqnia Aeronautics (которая обладает правом интеллектуальной собственности и конструкторскими чертежами Ан-132D). Новая машина имеет канадские двигатели Pratt & Whitney, британские пропеллеры, американскую авионику и много еще чего импортного. Злые языки поговаривают, что демонстратор Ан-132D не слишком отличается от сорокалетнего Ан-32, но главное его достоинство – отсутствие российских комплектующих. Праздник, впрочем, подпорчен именем русского конструктора на борту самолета.

Между тем, Анкара также предлагает Киеву разработать на базе Ан-148/158/178 и Ан-70 самолеты, которые будут производиться на турецких заводах. Неужели украинский авиапром приступает к последней стадии утилизации – распродаже оставшихся технологий?

Украина до сего дня входит в группу авиационных держав, располагающих полным циклом разработки и производства самолетов. Однако из-за подчинения национальных интересов западным, слабости национальной экономики и не востребованности продукции на мировом рынке "Антонов" и "Мотор Сич" лишены перспектив развития.

И начальник Генерального штаба ВСУ уже сделал свой выбор.