Экспорт гастарбайтеров: от "озабоченности" к национальной идее

Александр Горохов, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

На днях начальник Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал обнародовал любопытные данные о том, что в 2016 году Украину посетили полтора миллиона граждан России, а в этом году их число уже составило 1,4 миллиона. Основными причинами этих поездок Цигикал назвал визиты к родственникам и шпионаж.

Помимо столь специфической шутки, главный украинский пограничник назвал и цифры выехавших в Россию украинских граждан: в 2016 году – 4,1 млн, а с начала 2017 года – уже 5,7 млн.

В страны Евросоюза за четыре месяца безвиза съездило 7,6 миллионов украинцев. Из них действительно без оформления виз – около 285 тысяч. Эта информация перекликается с данными, приведенными порошенковским политологом и пропагандистом Тарасом Березовцом о реальном положении дел с численностью населения Украины.

Куда пропали 10 миллионов?

Даже если верить официальной украинской статистике, то с 1 января 1992 года население страны сократилось почти на 18,5%. Но ситуация не столь однозначна. Дело в том, что нынешняя численность – расчетная. Перепись населения за годы независимости проводилась на Украине единственный раз – в 2001 году, после чего власти наотрез отказываются от новой, ссылаясь на острую нехватку средств. Сколько человек на самом деле живет сегодня в стране, неизвестно никому; реальное положение дел может вызвать шок.

Подозрения в том, что указываемая Госстатом цифра 42,44 миллионов (на 1 сентября 2017 года) далека от действительности, имеют под собой серьезные основания. По статистике потребления хлеба и муки, считают экономисты, в настоящее время численность проживающих на территории Украины едва достигает 24,5 млн человек.

Конечно, это не значит, что до такого уровня упало количество жителей Украины. Дело в том, что это – количество единомоментно находящихся на территории страны граждан. Ведь в силу развала экономики нынешней властью, найти работу на Украине крайне сложно, и значительная часть трудоспособных граждан едет на чужбину. Как пишет тот же Березовец, "в России работают от 3 до 3,5 млн украинцев. В Европе таких …свыше 3,5 млн. По моим данным, работающих в странах ЕС куда больше – порядка 7 млн граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Итого около 12 млн украинцев, работающих за рубежом".

Если сравнивать информацию порошенковского политолога и главы Госпогранслужбы, то бросается в глаза несоответствие расчетов Березовца с реальностью. Во-первых, 3-3,5 млн в России не может работать постоянно, поскольку в РФ для граждан Украины существует ограничение на время пребывания: не более 90 дней, после чего требуется покинуть Россию. Кроме того, далеко не все, пересекающие украино-российскую границу, едут работать: кто-то в гости, кто-то предпочитает ехать на отдых в Крым через российскую территорию. Реально, пожалуй, чуть более 2 млн трудовых мигрантов единовременно находится в России.

Вряд ли реальна и цифра 7 млн трудовых мигрантов в ЕС: этого "осетра", мне кажется, надо урезать вдвое. Но и при этом 6-7,5 миллионов единовременно находящихся за рубежом на заработках – это очень немало. И встает вопрос о том, куда подевались более 10 миллионов человек, на которых "не пляшут" расчеты по информации Госстата.

Как Березовец сам себя высек

Трудовые ресурсы напрямую взаимосвязаны с состоянием экономики страны. На лето 2015 года Украина возглавляла список из всего пяти стран мира, которые так и не смогли превысить уровень своего ВВП, существовавшего на 1991 год. Но в 2015 году падение не остановилось, был еще и 2016-й. Лишь в последние месяцы 2017-го Кабмин заговорил о наметившемся экономическом подъеме. Ожидать, что на Украине вот-вот возникнет нехватка рабочих рук – просто глупо.

К проблемам в области трудоустройства, гонящим активное, трудоспособное население за рубеж, следует отнести и иные трудности: нежелание участвовать в гражданской войне, тотальная коррупция, дикий рост преступности после прихода к власти клиентов Березовца, преследования по языковому признаку, охота на инакомыслящих даже в соцсетях, насаждение единственно разрешенной идеологии, отсутствие перспективы для молодежи.

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Как пишет сам Тарас Березовец, "раньше ехал запад и центр страны, теперь массово поехал юг – Николаев и Херсон". Неужели у провластного политолога и его команды не хватает соображения, чтобы понять причину такой проснувшейся в николаевцах и херсонцах "страсти к перемене мест": эти области в значительной мере работали на Крым и Донбасс, против которых патрон Березовца объявил экономическую блокаду. Это последствия их же советов.

О том, что проблема не надуманна, говорит хотя бы опрос, произведенный Березовцом непосредственно на своей странице в FB. Там 36% сообщили, что собираются уезжать, 10% уже уехали, почти 15% раздумывает, 2,5% собирается уехать только через три года, а еще 7,5% не хотят никуда ехать, но считают, что им придется это сделать. То есть 56% опрошенных либо уже уехали из страны, либо собираются.

Крокодиловы слезы или провокация?

Запустив сообщение в соцсети Березовец написал прямо: "Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии".

То есть ему нужно было прощупать реакцию своих подписчиков на продавливаемую Европой идею превращения Украины во всеевропейский отстойник мигрантов. Он лично не может не понимать: идиотов ехать на работу на Украину в развитых странах СНГ не найдется. По крайней мере, на это немедленно указали Березовцу его подписчики. По данным Статкомитета СНГ, ниже средней зарплаты в Украине (255 долларов в месяц) только заработная плата в Киргизии и Таджикистане.

Еще большая дурь – идея заменить граждан Украины иммигрантами из государств, не связанных с ней хотя бы языковыми связями. Как показывает опыт Европы, подобные переселенцы являются лишь обузой для экономики страны, поскольку, даже если они пытаются социализироваться, резко снижают уровень культуры производства. Но чаще всего – просто создают дополнительные очаги напряженности с коренным населением.

И на Украине, в силу ставшей обязательной идеологии интегрального национализма, этот вопрос встанет на порядок острее, чем в толерантной Европе. Напомним, что Социал-национальная ассамблея Билецкого "прославилась" в Харькове именно погромами общежитий выходцев из Юго-Восточной Азии – откуда Березовец предлагает привлекать переселенцев.

Обеспокоенность "президентского рупора" ситуацией с миграцией выглядит, по меньшей мере, цинично. На фоне откровенно античеловеческих реформ ЖКХ, образования и особенно медицины, бездумно одобряемых депутатами с подачи правительства и президента, это слезы крокодила, обеспокоенного высокой смертностью антилоп, приходящих на водопой к реке, в которой он обитает.

Эх, деньжата, денежки!

Разумеется, вброс Березовца очень многослоен. Здесь и жалоба на то, что правительство делать ничего не хочет, и якобы обеспокоенность настроениями людей, и упомянутое прощупывание мнений. Но есть и реальная тревога: люди уезжают целыми семьями и не хотят слать на Украину деньги!

А этот ресурс действительно был до недавних пор огромным подспорьем в поддержании экономики страны: нелегально (и легально тоже) ввезенные гастарбайтерами деньги позволяли поддерживать внутренний товарооборот, пополнять валютные запасы, компенсировали хронически отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Теперь же стараниями власти, пользующейся советами Березовца, "неблагодарные" люди не хотят оставлять на Украине тех, ради кого они были вынуждены месяцами жить на чужбине. А сокращение столь крупного источника внешних поступлений (лишь по официальным каналам, не считая привезенного в карманах, это составило 5,6% ВВП Украины в 2016 году) не может не беспокоить власть.

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Потому и кажется весьма заманчивой (может, и кому-то из клиентов Тараса Березовца тоже?) идея экономиста Александра Охрименко: "Экономика Украины всеми силами старается нарастить экспорт, но в конечном итоге это ведет к росту дефицита внешней торговли, который потом приходится перекрывать за счет денег, привезенных гастарбайтерами. Может, стоит больше экспортировать рабочую силу, чем кукурузу за границу?".

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