Муравицкий: я нахожусь в камере, где сидел репрессированный в 37 году мой дед

Сергей Форест

Жутко и не по себе мне было, когда я был на суде у журналиста Василия Муравицкого. Зал был переполнен.

Дежавю: перед моими глазами всплывали картины из рассказов моих родных и увиденных мною документальных фильмов страшного 37 года, когда сталинская судебная машина смерти перемалывала и виновных, и невиновных людей.

Вот и в житомирском зале суда царила атмосфера ненависти, где активисты и провокаторы во главе с неким Арушаняном, в прошлом — кандидатом на выборах в депутаты горсовета от БПП, хлопали в ладоши каждый раз после выступления судьи или прокурора и стояли навытяжку.

Вот такая судебная система и новые правила в постмайдановской Украине.

За мнение, которое не совпадает с официальной позицией режима, журналист и блогер Василий Муравицкий может попасть в тюрьму на 15 лет по тягчайшей статье «измена Родине». Только за то, что его критические материалы публиковались в зарубежной прессе.

Василий в своем выступлении вспомнил о своем дедушке, который был репрессирован и расстрелян во дворике тюрьмы, где сегодня сидит Василий Муравицкий.

На суде активисты Арушаняна вели себя агрессивно по отношению к представителям прессы и пытались спровоцировать конфликт с журналистом телеканала NewsOne Русланом Коцабой и со всеми теми, кто пришел защитить Василия Муравицкого.

В зале суда судьи и прокурор показательно вытерли ноги о свободу слова, невзирая на веские аргументы адвокатов журналиста.

Руслан Коцаба жестко сказал о судилище и юридическом беспределе, который происходил в зале суда в Житомире. В недалеком прошлом ему самому пришлось пройти через этот ад беззакония в Украине.

Напоминания о последствиях репрессий 37 года не покидали меня весь вечер после случайной встречи с братом Муравицкого — Валентином, который рассказал мне об отношении окружающих к его семье в Новогуйвинске, где он проживает.

Он говорил, что с тех пор, как арестовали Василия, соседи перестали с ним разговаривать, и за спиной он иногда слышал их слова — вот пошёл брат "сепара". В травлю были втянуты дети соседей, которые перестали играть с детьми Муравицкого, как в далёком 37-м: когда арестовывали врага народа, соседи так же переставали общаться с семьёй этого человека.

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Эта ситуация заставляет меня задуматься, каким курсом и в какую Европу мы идем?