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    Муравицкий: я нахожусь в камере, где сидел репрессированный в 37 году мой дед

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (283)

    (обновлено: )40171
    В зале суда судьи и прокурор вытерли ноги о свободу слова, а сама атмосфера очень напоминала сталинское "правосудие" и процессы над "врагами народа".
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Сергей Форест

    Жутко и не по себе мне было, когда я был на суде у журналиста Василия Муравицкого. Зал был переполнен.

    Дежавю: перед моими глазами всплывали картины из рассказов моих родных и увиденных мною документальных фильмов страшного 37 года, когда сталинская судебная машина смерти перемалывала и виновных, и невиновных людей.

    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Муравицкого: и к штыку приравняли перо

    Вот и в житомирском зале суда царила атмосфера ненависти, где активисты и провокаторы во главе с неким Арушаняном, в прошлом — кандидатом на выборах в депутаты горсовета от БПП, хлопали в ладоши каждый раз после выступления судьи или прокурора и стояли навытяжку.

    Вот такая судебная система и новые правила в постмайдановской Украине.

    За мнение, которое не совпадает с официальной позицией режима, журналист и блогер Василий Муравицкий может попасть в тюрьму на 15 лет по тягчайшей статье «измена Родине». Только за то, что его критические материалы публиковались в зарубежной прессе.

    Василий в своем выступлении вспомнил о своем дедушке, который был репрессирован и расстрелян во дворике тюрьмы, где сегодня сидит Василий Муравицкий.

    На суде активисты Арушаняна вели себя агрессивно по отношению к представителям прессы и пытались спровоцировать конфликт с журналистом телеканала NewsOne Русланом Коцабой и со всеми теми, кто пришел защитить Василия Муравицкого.

    Журналист Муравицкий записал обращение к Европарламенту
    Канал Ruslan Kotsaba на youtube
    "Это - не госизмена". Муравицкий записал обращение к Европарламенту

    В зале суда судьи и прокурор показательно вытерли ноги о свободу слова, невзирая на веские аргументы адвокатов журналиста.

    Руслан Коцаба жестко сказал о судилище и юридическом беспределе, который происходил в зале суда в Житомире. В недалеком прошлом ему самому пришлось пройти через этот ад беззакония в Украине.

    Напоминания о последствиях репрессий 37 года не покидали меня весь вечер после случайной встречи с братом Муравицкого — Валентином, который рассказал мне об отношении окружающих к его семье в Новогуйвинске, где он проживает.

    Он говорил, что с тех пор, как арестовали Василия, соседи перестали с ним разговаривать, и за спиной он иногда слышал их слова — вот пошёл брат "сепара". В травлю были втянуты дети соседей, которые перестали играть с детьми Муравицкого, как в далёком 37-м: когда арестовывали врага народа, соседи так же переставали общаться с семьёй этого человека.

    Смотрите также: "На моем месте может оказаться каждый". Суд по делу журналиста Муравицкого

    Эта ситуация заставляет меня задуматься, каким курсом и в какую Европу мы идем?

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