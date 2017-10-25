"Хорватский сценарий – 2": в диалоге

Павел Рудяков, эксперт

18 октября начался официальный визит в Россию президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. В Сочи состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Круг тем и вопросов был широк. В фокусе – весь спектр двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество, проблема возвращения на хорватские курорты российских туристов, тема российских инвестиций в экономику Хорватии, транзит энергоресурсов, энергетика. Особое место заняли вопросы безопасности в Европе, в первую очередь, в юго-восточной части. Загреб устами своего президента признает, что России тут принадлежит важная роль, которую необходимо учитывать. Еще один любопытный момент: Китарович сочла необходимым ознакомить Путина с "Инициативой трех морей" и ее хорватским видением. Наконец, едва ли не сенсация: Загреб заявил, что готов участвовать в европейском обсуждении вопроса о снятии с России санкций. Хорватия, таким образом, присоединился к расширяющемуся кругу европейских государств, которые все более настойчиво поднимают эту тему.

Важное, чтобы не сказать – центральное, место на переговорах двух президентов заняла тема банкротства крупнейшей хорватской частной фирмы "Агрокор", в спасении которой участвуют российские банки. История с банкротством этого гиганта поучительна. Если вывести за скобки ее внутренние составляющие, включающие не оправдавшую себя долгосрочную стратегию и рискованную политику менеджмента, получится, что "гробят" "Агрокор" немцы, спасают же его русские. Парадокс? В какой-то степени – да, в какой-то – нет. Мир бизнеса не знает ни национальности, ни деления на "свой" – "чужой". Или, по крайней мере, не абсолютизирует эти категории. В начале 1990-х годов хорваты кричали: "Danke, Deutschland!", бросая косые взгляды в сторону России, – так же громко и истово, как украинцы сегодня кричат: "Thank you, Amerika!". И вот, четверть века спустя, президент Хорватии едет искать поддержку в конкуренции с немецким бизнесом у президента России. Отдавая себе отчет в том, что без такой поддержки хорватский бизнес конкуренцию не выдержит, поставив в очень непростую ситуацию всю национальную экономику и социальную сферу.

Стоит, видимо, напомнить, что Хорватия – член ЕС, член НАТО. Тем не менее, в Загребе считают необходимым и полезным развивать отношения с Россией. Национальные интересы толкают именно на такой путь. В сфере двухсторонних отношениях России и Хорватии, мягко говоря, никогда не было все слишком гладко и безоблачно. Проблем хватало, и эти проблемы были столь серьезны, что, как минимум, последние лет десять отношения тяготели к нулевой отметке. В последнее время ситуация стала меняться к лучшему, однако говорить о том, что противоречия и разногласия остались в прошлом, вряд ли корректно. Тем не менее, визит на высшем уровне имел место быть. Его конкретное наполнение, практическое содержание, все то, что можно назвать духом, указывало на то, что Загреб и Москва готовы перевернуть плохую страницу совместной истории, вернувшись к диалогу.

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В информационном сопровождении визита Грабар-Китарович в Россию в Хорватии преобладало понимание необходимости, целесообразности, полезности контактов и сотрудничества с Москвой. Дома в отношении отправившейся в Россию президента Хорватии не было ни истерики, ни даже намека на осуждение. Наоборот, поддержка и одобрение! По "русской" теме у хорватов, по сути, сложился общенациональный консенсус, в основу которого положено реальное осознание интересов государства, бизнеса, общества. Эксперты, наблюдатели, представители СМИ, признавая тот факт, что в хорватско-российских отношениях было плохое, концентрировали внимание на том, что случалось и хорошее. Пускай его было меньше, чем плохого, но оно было, и это обстоятельство должно быть использовано для возобновления контактов и налаживания конструктивного диалога. В новейшее время тоже было много разного, но – были и позитивные моменты. Такой взвешенный подход открывает хорошие перспективы для движения вперед. При этом перечень предшественников Грабар-Китарович из числа хорватских президентов и премьеров, которым не удалось наладить контакты с Кремлем, подавался под углом зрения… утраченных возможностей.

"Хорватия как ответственный член ЕС и НАТО, но и страна, признающая международное значение России, хотела бы придать двусторонним отношениям новый импульс", – сказала Китарович, добавив, что в разговорах о безопасности в мире без России нельзя обойтись, и пригласив Путина посетить с официальным визитом Хорватию. Тезис, в котором поставленные рядом Запад и Россия артикулируются как важные с точки зрения Загреба направления работы, в хорватской политике реализуется на практике. Президент ратует за развитие партнерства и сотрудничества с Москвой, премьер-министр – занимает в этом вопросе гораздо более жесткую позицию, видя в России не партнера, а, главным образом, стратегического противника и угрозу. Баланс подходов первых лиц государства позволяет искать баланс в реализации национальных интересов.

Вот о таком бы "хорватском сценарии" подумать Киеву! О сценарии, в рамках которого, несмотря ни на какие проблемы, разногласия, сложности, Россия рассматривается как сторона для переговоров, как партнер, как стратегический инвестор. Увы, по состоянию дел на сегодня о чем-либо подобном не приходится даже мечтать. Наша государственно-политическая элита думает о "хорватском сценарии", подразумевающем возвращение контроля центра над неподконтрольным регионом путем проведения общевойсковой операции с применением авиации и танков. Значительная же ее часть идет в своих мечтаниях еще дальше, задумываясь над тем, чтобы перенести военные действия на территорию России.