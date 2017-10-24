О неминуемом крахе проекта "Восточное партнерство"

Валерий Смеян, обозреватель

В 2009 году в Праге прошла учредительная конференция по созданию "Восточного партнерства" (ВП). В него, кроме ЕС вошли шесть бывших советских республик: Украина, Грузия, Молдова, Армения, Беларусь и Азербайджан. Формально организация была нацелена на максимально возможную интеграцию бывших совреспублик в рынок ЕС, выход на подписание со всеми соглашений об Ассоциации, предоставление безвиза и пр. Но на самом деле речь шла об очередной попытке дезинтеграции постсоветского пространства в пользу Европы, вопреки интересам Москвы.

Инициатором создания ВП выступила в 2008 году Польша, которая для усиления своего собственного политического веса в ЕС выбрала себе роль "собирателя земель" распавшегося СССР. Однако после печальных событий в Украине 2013-14 годов, утратившая к этому проекту всяческий интерес. Тем не менее, три страны в рамках ВП успели получить Ассоциацию и безвиз: Украина, Грузия и Молдова. Остальные, видя ту цену, которую заплатил Киев, вероятно, резко остыли к процессу реализации амбициозного польского проекта. Так Армения и Беларусь официально подтвердили свою приверженность курсу сближения с РФ. А Баку сделал ставку на Анкару, которая ныне, мягко говоря, находится в контрах с Евросоюзом. Раскол рядов вынудил Грузию, Молдову и Украину поставить вопрос о пересмотре списка стран-участников ВП, разбив его на две разноскоростные группы. С пересмотром задач и целей для каждой. Тема сейчас находится в стадии обсуждения в ЕС. Возможно, она будет широко обсуждена на очередном саммите ВП-ЕС 24 ноября в Брюсселе. Условное название нового проекта "Восточное партнерство плюс". Инициируют его, прежде всего, Украина и Грузия. А также прибалтийские члены ЕС. В Брюсселе к этой инициативе относятся с большим скепсисом, справедливо полагая, что разделение ВП на лидеров и аутсайдеров, скорее приведет к "Восточному партнерству минус".

Для сохранения мотивации членов организации глава МИД Литвы Линас Линкявичюс недавно даже призвал предоставить перспективу членства лидерам партнерства. Однако в июле этого года на саммите ЕС-Украина в Киеве не была принята итоговая декларация – по причине отказа Германии и Нидерландов включить в документ признание европейских устремлений Киева, которые уже записаны в тексте соглашения об Ассоциации. Более того, голландцы настояли на том, чтобы была прописана поправка, внесенная в соглашение, когда решался вопрос его ратификации Гаагой о том, что "Соглашение об ассоциации… не предоставляет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательства насчет присвоения такого статуса Украине в будущем". Так что идея главы внешнеполитического ведомства Литвы точно из серии маниловщины. И это вполне очевидно, всем, кто входит в ВП в качестве "передовиков" движения в ЕС.

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Впрочем, есть лайт-варианты. Так идея о вхождении Украины в таможенный союз с ЕС, озвученная Порошенко в сентябре, в его послании к парламенту как собственная и оригинальная инициатива, на самом деле плагиат. Накануне, на рижской конференции по безопасности ее озвучила депутат парламента Латвии и евродепутат Лайма Андрикиене: "членство в таможенном союзе – это огромный шаг к полному членству в ЕС", – утверждала она, рисуя перспективы для Украины, Грузии и Молдовы. Там же прозвучали предложения от евродепутатов ввести с этими странами бесплатный роуминг. Павел Климкин, который был на той конференции, тут же обобщил высказывания евродепутатов в то, что в Киеве прозвучало как украинские президентские инициативы по углублению интеграции Украины в ЕС. Без отсылки к реальным авторам идей. Причем дискуссионных и не встретивших никакой поддержки со стороны лиц или структур, представляющих официальный ЕС на той конференции.

Сам же Павел Климкин на рижской конференции был более прагматичен и предложил в рамках ВП предусмотреть увеличение финансирования ЕС поддержки украинских реформ. Правда, безуспешно. Потому как про бесперспективные перспективы Киева и прочих участников "Восточного партнерства" евродепутаты могут говорить и говорить, но когда речь заходит о денежных тратах из бюджета ЕС, то энтузиазм как-то сразу иссякает. Возможно, в том числе потому, что знают о планах недавно созданной Европейской прокуратуры в первую очередь заняться темой расхищения Киевом грантовых средств, выделенных ЕС под различные целевые проекты. Она же может, если предварительные данные подтвердятся в ходе проверок и расследований, поставить вопрос перед Брюсселем о прекращении грантовых программ Украине, как источнике коррупции. Это перспектива ближайшего года-двух. А пока можно еще что-то выклянчить.

Перспективность проекта ВП, как интеграционного, поставили под сомнение и действия послов стран ЕС, которые настояли на том, чтобы в итоговый документ саммита ЕС – Украина в Киеве не вошла фраза: "Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику". Это – цитата из преамбулы соглашения об Ассоциации, то есть из документа, который является обязательным для Украины, ЕС и для всех государств-членов Европейского союза. Что это означает на практике? Консолидацию мнений в ЕС об отсутствии у Киева всяческих евроинтеграционных перспектив. Только на Банковой об этом предпочитают помалкивать. Да и местные СМИ отмалчиваются об очевидном и недвусмысленном дипломатическом сигнале. Однако украинский МИД настаивает, чтобы эта фраза была включена в проект итоговой декларации будущего саммита ВП-ЕС в Брюсселе.

Безуспешно. Недавно собиравшиеся обсудить текст декларации послы ЕС к единому мнению не пришли. Текст проекта так и не появился. С учетом оставшегося месяца до встречи он может так и остаться непринятым. И сам саммит ВП-ЕС завершится без подписания итогового документа. На практике это будет сигнал о глубоком кризисе проекта и его возможном закрытии.

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Масла в огонь может добавить конфликт Украины с Венгрией и Румынией на почве закона об образовании. Несмотря на попятную Киева и обещание пересмотреть дискриминационные положения об обучении детей нацменьшинств, на днях посол ЕС от Венгрии публично заявил, что официальная позиция Будапешта прежняя: "торпедирование" любых украинских евроинициатив. А президент Румынии в телефонном разговоре с украинским коллегой сообщил, что не приедет в Киев до тех пор, пока закон не будет отредактирован. Так что фон для продвижения украинских интересов через саммит в Брюсселе, мягко говоря, неблагоприятный.