Украина, наши дни: базис в жестком конфликте с надстройкой

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Внимание политизированной общественности приковано к акциям протеста в центре Киева во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Но, как обычно, за кадром остается политэкономическая суть: все требования протестующих касаются лишь политической надстройки (создание антикоррупционного суда, ликвидация института депутатской неприкосновенности, изменение избирательной системы на пропорциональную с открытыми списками; при этом 85% граждан никогда не сталкивались с судами, 40% не посещают избирательные участки), но не слышно никаких требований и предложений по изменению базиса, то бишь экономики и социальной сферы как производной от нее. Впрочем, учитывая, что в Украине идет полномасштабная кампания декоммунизации, марксистское учение о базисе и надстройке вскоре может оказаться под запретом.

На самом-то деле, отсутствие внятной экономической программы – это относится ко всему политическому спектру Украины. В лучшем случае, все предложения сводятся либо к евроинтеграции (хотя с 2021 года дотации для стран Восточной Европы в рамках политики кохезии, вероятнее всего, сократятся, а то и вовсе будут отменены) и выполнению требований МВФ (что фактически означает создание пресловутой "аграрной сверхдержавы"), либо к "вернуть все как при Януковиче, но без самого Януковича" (что также является тупиковым путем).

Глобально перед экономикой и социальной сферой Украины стоит три вызова.

Первый – это инфраструктурный. Запас прочности созданной в "преступное" советское время инфраструктуры иссякает: накопленный дефицит инвестиций в инфраструктуру страны исчисляется десятками миллиардов долларов. Распад инфраструктуры идет повсеместно и по всем возможным направлениям: рушатся мосты, путепроводы, школы, жилые дома и памятники архитектуры, исчезают сотни километров дорог, в негодность приходит система ЖКХ, объекты энергетики и многое-многое другое. Ситуацию усугубляет проведенная Министерством юстиции "реформа дерегуляции", в рамках которой были отменены многочисленные инструкции, нормативы, стандарты, призванные обеспечить безопасное взаимодействие человека с техносферой. В этой связи необычайно острым является кадровый вопрос – после многочисленных люстраций на высшем и среднем управленческом уровне практически не осталось технократов; ну, и традиционный вопрос – откуда брать деньги на модернизацию инфраструктуры.

Второй – это продолжающееся старение населения, что усугубляется увеличением трудовой миграции и тенизацией экономики. Количество пенсионеров уже превышает количество официально трудоустроенных, и в дальнейшем тенденция будет лишь нарастать, а потому наполнять хронически дефицитный Пенсионный фонд будет еще труднее. Принятая намедни пенсионная реформа означает сброс государством значительной части социальных обязательств, а также резко уменьшает мотивацию наемных работников получать "белую" зарплату. Словом, при продолжении текущих трендов в среднесрочной перспективе уровень пенсий в СКВ продолжит падение, а в долгосрочной пенсии будут уделом избранных.

Третий – уровень государственного и гарантированного государством долга. Напомним, что на сегодня он составляет $77 млрд, увеличившись за неполный 2017 год на внушительных $6 млрд. Госдолг на сегодняшний день равен примерно 85% от ВВП против 40% на начало 2014 года. Нынешний правящий класс перекладывает решение долговой проблемы на будущие поколения, перекрывая новым кредитом текущие выплаты, но вечно так продолжаться не может. Также напомним, что подписанные экс-министром финансов американкой Яресько условия реструктуризации обессмысливают добиваться экономического роста выше 3% в год с 2021 года.

Повторимся, на горизонте нет политических сил, которые способны осмыслить глубину проблем и предложить пути их решения, не прибегая к паллиативным мерам и не сокращая социальный пакет для рядовых граждан. О промышленности, в особенности высокого передела, и способах ее возрождения, похоже, и вовсе все забыли (на днях стало известно, что производство стали и чугуна в Украине обвалилось на уровень 1995 года) – хотя местная либеральная общественность продолжает верить в то, что формирование постиндустриального общества обязательно должно сопровождаться процессом деиндустриализации (что в значительной степени решает геополитическую задачу, делая Украину непривлекательной для включения ее в евразийские интеграционные проекты).

Кстати, тезис о том, что построение постиндустриального общества сопряжено с деиндустриализацией, опровергает именно Евросоюз (а то, что евроинтеграция для Украины безальтернативна признает даже "Оппозиционный блок", хотя его представители хотят евроинтегрироваться за счет российских ресурсов). Магистральным путем развития европейской экономики (прежде всего Старой Европы) являются вложения в высокотехнологическое производство, стратегическую инфраструктуру, энергоэффективность, научные исследования. Это инвестиционный план Жана-Клода Юнкера, председателя Еврокомиссии, утвержденный Европарламентом в июне 2015 года, в котором предусматривается создание Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) размером 315 млрд евро (240 млрд из них направлены на долгосрочные инвестиции). Через год после голосования в Европарламенте фонд был освоен на 105 млрд евро.

Читайте также: На Украину надвигается гуманитарная катастрофа

В общем, пока будет сохраняться статус-кво в реальном секторе экономики Украины, любые изменения политической надстройки не приведут ровным счетом ни к каким позитивным изменениям, которые могли бы прочувствовать широкие народные массы. А если уж и ставить за цель евроинтеграцию, то перенимать следует лучший опыт Северной и Западной Европы, а не импортировать политические и социально-экономические практики европейской периферии.