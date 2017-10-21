"Михомайдан". Так кто за "козла" отвечать будет?

Роман Степняк

17 октября в Киеве стреляли из пушек. На Банковой объяснили, что так встречали президента Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Преко. Надо полагать, что эта страна является особым стратегическим партнером Украины, поскольку такой протокол встреч на высшем уровне раньше замечен не был. Да и пушки во время салютов по особо важным праздникам размещались не в двух шагах от Мариинского дворца, а на специально отведенных площадках.

Гаубичная стрельба всерьез встревожила участников заранее проанонсированной акции в правительственном квартале, организованной сторонниками бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Среди демонстрантов поползли слухи, что таким образом власть демонстрирует свои мускулы, а если что, то гаубицы могут развернуть куда потребуется.

Замечание Курта Волкера

Очередная революция готовилась заранее. Лишенный украинского гражданства Саакашвили 15 сентября организовал взятие украинской границы. Авантюра увенчалась успехом, сторонники Михаила Николозовича на руках внесли его на территорию Украины.

События продолжали развиваться стремительно. Саакашвили с группой поддержки триумфально вошел во Львов, где его ожидал мэр города Андрей Садовый. Опальный политик поселился в одной из лучших гостиниц города отеле "Леополис" и провел ряд восторженных пресс-конференций. Официальный Киев был настроен решительно и обещал пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию. Вектор развития дальнейших событий предсказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. На вопрос, посоветовал бы Волкер президенту Порошенко задерживать Саакашвили или нет, спецпредставитель ответил: "Сфокусироваться на вопросах верховенства права, а не политических амбициях, сфокусироваться на институциях и сфокусироваться на управлении государством, а не бизнесом". Саакашвили отделался штрафом в одну минимальную зарплату и продолжил свою активную оппозиционную деятельность. Тогда же он и объявил дату всеукраинской акции, которая должна перерасти в новый майдан и "смести власть барыг".

Дата 17 октября была выбрана достаточно удачно, поскольку накануне, 14 октября в Украине националисты традиционно отмечают свой праздник – день создания Украинской повстанческой армии. По замыслу политтехнологов Саакашвили, это событие должно было "разогреть" новый майдан.

Смена декораций

Но ни день УПА, ни широко разрекламирована акция 17 октября как-то сразу не заладились. Протесты начались довольно вяло. Народ подтягивался неспешно, время от времени выкрикивая заготовленные лозунги. К обеду активисты стали расходиться. В толпе ходили слухи, что свое отстояли проплаченные лица, с которыми организаторы из-за жадности рассчитались за несколько часов пребывания на свежем воздухе, и с чувством выполненного долга отправились тратить чаевые. Но такое впечатление было обманчивым.

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После обеда протесты получили свежее дыхание. Место аморфной массы людей с самодельными транспарантами заняли крепкие парни в камуфляже и со щитами, скандируя "Авакова собаку повесить на гиляку", прорвали полицейские кордоны, перегородили улицу Грушевского и разбили на площади перед Радой палаточный городок.

Акция зазвучала совершенно по-иному. Наиболее ходовым лозунгом стала фраза, предложенная Саакашвили, "Вынеси козла". Так политтехнологи протеста использовали знаменитое выражение жены генерального прокурора и народного депутата Ирины Луценко, произнесенное в парламенте и касающееся одного из коллег по парламентской деятельности. Теперь это выражение стало нарицательным, а именем благородного животного ничего не стоит назвать любого, включая высших должностных лиц страны.

Три условия улицы

В парламентском зале над "козлами" и вовсе поиздевались, вывесив транспарант "Пришли козлы вас выносить". Авторы не удосужились расставить знаки препинания, отчего смысл лозунга можно трактовать, как угодно. С "козлом на устах" молодчики попытались прорвать кордоны полиции и Национальной гвардии, завязалась драка, в которой пострадало несколько митингующих и полицейских. Прошел слух, что готовится штурм парламента. Вслед за этим в эпицентре событий появились лидеры акции во главе с Михаилом Саакашвили. Используя депутатскую неприкосновенность, группа депутатов вплотную приблизилась к оцеплению. Им удалось найти узкое место и прорвать оцепление.

Тут же целый участок Грушевского был огорожен активистами со щитами, а на площадь перед Радой занесли палатки. Здесь руководил процессом известный народный депутат Семен Семенченко, его команды исполняли люди с нарукавными нашивками батальона "Донбасс". В толпе мелькали представители и других радикальных добробатов, а также активисты "Национального корпуса".

У стен Верховной Рады вмиг развернулся палаточный городок. В лагере протестующих появилась полевая кухня. Однако к концу дня ситуация несколько успокоилась. Во всяком случае, палаточный городок лишь изредка проявляет признаки жизнедеятельности. В среду организаторы протестных акций заявили о паузе в активных действиях до четверга, когда парламент должен принять ряд документов, касающихся требований протестующих.

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В среду Верховная Рада работала только до обеда, после закрытия заседания спикер Андрей Парубий отправил депутатов по комитетам. Особого настроя выполнять требования улицы в депутатской среде не наблюдается. Их всего три. Первое - отмена неприкосновенности народных депутатов. Второе — принятие нового избирательного закона (отмена мажоритарной системы и переход к открытым партийным спискам). Третье — создание антикоррупционных судов. Все они оформлены в законопроекты и депутатам достаточно за них проголосовать.

Кому это на руку?

Судить о том, чем закончатся нынешние протесты в правительственном квартале украинской столицы, пока преждевременно. Можно предположить, что без серьезных последствий. Эксперты гадают, кому эта затея была нужна, и кто будет пожинать дивиденды.

По одной из версий, акция оказалась неудачной из-за организационных просчетов. Далеко не все средства, выделенные на подготовку мероприятия, были использованы по назначению. К тому же требования команды Саакашвили оказались мало понятными народу: скажем, для большинства украинцев наличие либо отсутствие в стране Антикоррупционного суда мало что говорит.

Не удалось под протестными идеями объединить все оппозиционные существующей власти силы. Нельзя не обратить внимание на формальном участии в акции националистов из "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса". Они хотя и привели активистов, но далеко не в тех масштабах, что на свой марш 14 октября. У них своя игра, и затеянная борьба за власть Саакашвили в их планы не входит.

С подножки поезда Саакашвили в последний момент спрыгнула наиболее мощная партия "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко. Ну никак не представляет себя Тимошенко на подтанцовке у грузинского варяга. Кроме того, говорят, Юлия Владимировна во всей протестной затеи усмотрела подвох. Не исключено, что идея заключалась в том, чтобы втянуть одного из наиболее рейтинговых политиков в изначально провальную акцию и окончательно скомпрометировать накануне надвигающихся президентских выборов.

Что касается Михаила Саакашвили, то для него одной революцией больше, одной меньше – какая разница?