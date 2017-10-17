Героизируя УПА, идеологи перегибают оба конца палки

Роман Степняк

Накануне 75-летия Украинской повстанческой армии на сайте "Радио Свобода" появилась статья, сочиненная в красках неиссякаемого героизма. Вишенкой на торте в тексте смотрелся эпизод со ссылкой на иванофранковского кандидата исторических наук Михаила Панькива, в котором автор доказывал, что… среди бойцов УПА камикадзе было на порядок больше, чем на родине этого явления. Статья так и озаглавлена: "Бойцы УПА своей жертвенностью ради Украины превзошли японских камикадзе". "Если во время боя не погибли, то 80 процентов покончили с собой. У нас по области людей, которые погибли, покончили с собой – до 5 тысяч. Во Львовской больше – до 6 тысяч. Было около 25 тысяч людей, которые покончили с собой. Я интересовался в Японии самураев-камикадзе, которые погибли, около трех тысяч. Это феномен, что люди ради своей Родины гибли, чтобы не сдаться в плен. В мире больше такого нет".

Согласитесь, открытие совершенно неожиданное. Нигде раньше ничего такого ни в общественно-политической печати, ни в исторической литературе не встречалось. Я уж не говорю о здравом смысле, к которому любой текст, кроме заведомо фантастический, должен хоть как-то приближаться.

"Героическая" торговля

Этот эпизод припомнился в связи с решением Черновицкого городского совета обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вернуть звания Героев Украины деятелям Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии Степану Бандере и Роману Шухевичу. Решение на заседании горсовета поддержали 22 депутата из 42.

Не бог весть какая новость, такое решение в любой момент мог принять десяток-другой городских советов. Может принять, а может просто не хватить кворума, и тогда в зал зайдут люди в камуфляже и заблокируют трибуну. Как случилось накануне в столице, когда у депутатов не хватило голосов, чтобы переименовать остатки старой топонимики просто так, ради забавы: бульвар Дружбы Народов – в бульвар Николая Михновского, Московскую улицу – в улицу Дмитрия Годзенко, Новороссийскую – в Опришковскую, Горовица – в Василия Барки. Перечислять можно и дальше, вот только смысла в этом никакого нет.

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Ситуация начала выходить за пределы здравого смысла. Героизация событий 40-х годов прошлого века, связанных с деятельностью УПА, усилиями Украинского института национальной памяти при поддержке самых властных верхов, превращается в национальный фетиш, которому поклоняется лишь часть населения страны. Все попытки превратить его в общий для все украинцев символ натыкается на равнодушие и непонимание людей. Это в значительной мере признает даже сам директор института Владимир Вятрович.

Символы и акции

Накануне директор института национальной памяти в своем блоге заявил, что Украинская повстанческая армия оставалась непризнанной в Украине в течение 25 лет: "Несмотря на это, почти 25 лет УПА оставалась признанной в государстве, появление которого стало возможным благодаря жертвенности ее воинов. Только после победы Революции достоинства, в 2015 году Верховная Рада приняла закон, в которым повстанцы вместе с участниками других структур освободительного движения были названы борцами за независимость. Символично, что объявлял его с трибуны парламента сын главного командира УПА Романа Шухевича, Юрий Шухевич, избранный народным депутатом за полгода до того".

По словам Вятровича, история УПА остается "источником для вдохновения в отстаивании украинского и демократического характера восстановленного государства", а "повстанческие красно-черные флаги были неотъемлемым элементом массовых общественных акций с начала 1990-х до Евромайдана 2013-2014 годов". Насколько эти слова соответствуют реальности, судить не хочется.

Одна из таких акций и состоялась 14 октября. Просто подумайте, и решайте сами.

Марш в никуда

В субботу они шли маршем в Европу. От памятника Тарасу Шевченко, мимо бывшего изваяния Ильичу, по Крещатику и до Контрактовой площади. Патриотов в Киев свозили организовано, со всех уголков страны. Больше всего штыков удалось собрать Андрею Билецкому, налицо внутренняя организованность юного поколения националистов. "Свободу" Олега Тягныбока представляли более взрослые и проверенные носители факелов и национальной идеи. Мелкие националистические организации, от, собственно говоря, ОУН и до одиозной С14, всячески пытались выпячивать свои символы, но в огнях и чаде факельного шествия заметны были мало.

Правоохранительные органы отрапортовали об отсутствии серьезных инцидентов и привели статистику: в марше приняли участие 10 тысяч человек, за которыми наблюдало вдвое меньше правоохранителей. Если учесть, что это был государственный праздник, а инициативу у государства пытались перехватить националисты, то можно засвидетельствовать, что праздник не очень удался. Большинство киевлян так и не поняли, что за праздник такой за окном. То ли День защитника отечества, то ли День УПА, то ли просто православная Покрова. И как не пытались идеологи торжеств подвести под эти события единый знаменатель, ничего из затеи так и не получилось.