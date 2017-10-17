Реформы в Украине: спасайся, кто может и кто не может

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Катастрофическая экономическая ситуация, рост цен на коммунальные услуги, деиндустриализация, девальвация гривны и бесконечные мобилизации вынуждают граждан Украины бежать из страны, куда глаза глядят.

Чемоданное настроение

Как показывает социология, жители Украины все чаще задумываются об эмиграции. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре текущего года, 35% граждан Украины желают навсегда покинуть страну. По сравнению с прошлым годом их количество возросло на 5%. Примечательно, что покинуть родину стремится 54% молодых людей от 18 до 35 лет. Пожилые же люди, которые не готовы резко менять жизнь сами, желают, чтобы их дети и внуки выехали заграницу на работу или учебу. В целом таковых 70% из опрошенных граждан.

Более ранний опрос, проведенный группой Research & Branding Group в июне 2017 г., показал примерно такие же результаты. Покинуть страну навсегда готовы 33% ее граждан, включая 53% людей возрастом до 30 лет, 48% "тридцатилетних", 37% "сорокалетних" и даже 27% тех, кому за 50.

Не стоит обвинять этих людей в "колбасной эмиграции". Основными причинами возможного отъезда жители Украины назвали предложение интересной и прибыльной работы (29%) и вооруженный конфликт (22%). Далее по значимости следуют экономические проблемы в стране (18%). То есть основная масса потенциальных эмигрантов не видит для себя возможности профессиональной реализации и не приемлет гражданскую войну.

Масштабы бегства из страны таковы, что работодатели, которые ранее крутили носом и искали уборщиц с высшим образованием, сталкиваются с кадровым голодом. Как сообщает замдиректора черкасской компании по производству металлопластиковых конструкций Елена Слюсаренко, "новых работников найти тяжело, особенно технических специалистов: токарей, монтажников. Многие опытные профессионалы уезжают за большим заработком за границу. Еще мы столкнулись с проблемой подбора офис-менеджера и торгового представителя. Уже год ищем таких работников".

Не сантехниками едиными

Хотя за последние десятилетия сложился образ украинского гастарбайтера как нелегала, готового исполнять самую неквалифицированную работу без всяких гарантий и за копейки, на самом деле Украина пополняет рынок труда иностранных государств и квалифицированными кадрами. Страну покидают биохимики, химики, физики, инженеры, врачи.

По данным директора Центра карьерного развития Stud-Point Владимира Швеца, в 2015-2016 гг. прошли обучение за границей 70 тыс. украинцев, из которых вернулись домой не больше 20%. А тем временем по стране разъезжают эмиссары зарубежных университетов, зазывая украинскую молодежь бесплатно получать образование за границей.

Как сообщает немецкий экономический еженедельник WirtschaftsWoche, за первое полугодие 2017 года из Украины в Германию по "голубым картам" уехало 1942 украинских специалистов высокого уровня.

В свою очередь, завотделом по социально-экономическим вопросам Киевского городского профсоюза медицинских работников Виталий Левицкий заявил, что "семь тысяч врачей ежегодно покидают нашу страну и выезжают в другие страны, такие, как Польша, Германия, Израиль".

Разрыв кооперации с Россией привел к массовому оттоку высококвалифицированных производственников в сфере судостроения, оборонной промышленности и производства товаров двойного назначения.

По данным журналиста Дмитрия Джангирова, "с юга Украины, говорят, целыми отделами в Россию переезжают. Им сразу дают условия. Особенно, кто связан с судостроением, оборонкой или продукцией двойного назначения".

Впрочем, работники высокотехнологичных отраслей требуются не только России. Уволенный с должности главного конструктора концерна "Антонов" Дмитрий Кива будет продолжать применять свои знания в Азербайджане. Украинских авиастроителей намерен привлечь и Китай, который специально создал промышленный кластер, где тысячи сотрудников украинского ГП "Антонов" будут работать на китайский ВПК. Китайцы также проявляют интерес и к другим флагманам авиационной промышленности Украины — ПАО "Мотор Сич" и КБ "Южмаш".

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"Бабы еще нарожают"

Украинские власти, похоже, по этому поводу не беспокятся. Статистики миграции населения никто не ведет. На отсутствие достоверных данных по масштабам эмиграции украинцев обратило внимание и немецкое издание DW, и директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова, заявившая, что "вы нигде не найдете надежной статистики, в том числе — сколько украинцев выезжает на заработки. Что сегодня происходит с населением Украины, я, как демограф, не знаю".

Получить сведения о количестве украинцев за рубежом можно только по косвенным признакам. Например, по выданным в Польше разрешениям на работу, составляющим около 1 млн. А в России, по данным МВД, находится 2,5 млн. граждан Украины, более 2 млн. из которых с начала 2014 года обратились "для определения своего правового положения". Сотнями тысяч исчисляются украинские эмигранты в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Чехии и т.д.

Судя по этим цифрам, властям проводить перепись населения просто страшно. По официальным данным считается, что население страны на данный момент составляет 38,8 млн. человек. На самом же деле людей гораздо меньше.

Если население есть, оно ест. Потому одной из наиболее надежных методик подсчета количества населения является потребление хлеба. По статистике в 2000-х гг. украинцы потребляли 50 кг хлеба в год, соседние страны – 44 кг. При этом в 2016 г. страна произвела 1,1 млн. тонн хлебобулочных изделий всех видов. При норме потребления 44 кг в год это около 25,5 млн. человек.

Страна без будущего

Демографическую ситуацию на Украине смело можно назвать катастрофической. Уровень рождаемости не позволяет даже обеспечить воспроизводство населения, смертность же постоянно растет. Недавно утвержденные "реформы" очень быстро помогут ускорить депопуляцию. Кого не добьет пенсионная реформа, уничтожит медицинская. Если люди пережили реформу коммунальную, то к ним незаметно подкрадутся земельная и образовательная. Остается либо тихо умереть от нищеты, либо бежать из страны.

По данным ООН, к 2050 году жителей Украины останется в лучшем случае 39 млн., в худшем – 31 млн. Эти прогнозы совпадают с оценками Института демографии и социальных исследований, согласно которым в 2050 г. украинцев останется не более 30-37 млн. Но эти крайне оптимистичные прогнозы опираются на данные переписи населения 2001 г. На самом деле уже сейчас в стране вряд ли живет более 30 млн. человек.

Самое ценное, что есть у государств, это их народы. Именно люди обрабатывают землю, строят заводы и запускают космические корабли, лечат, учат, изобретают, пишут книги и снимают фильмы. Без собственных специалистов и высококвалифицированных кадров страна теряет конкурентоспособность на мировом рынке ускоряющимися темпами. Ведь вынужденные покинуть страну ее лучшие граждане создают ВВП своей новой родины.

А Украине остается лишь превращаться в пустыню с развалинами заводов и мостов, населенной пенсионерами и деклассированным элементом, простите "патриотами". Невольно возникает впечатление, что "реформы" направлены именно на это.

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