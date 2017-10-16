Четыре праздника в одном флаконе

Василий Стоякин, обозреватель

14 октября отмечаются праздники Покрова Пресвятой Богородицы, день казачества, день УПА и день Украинской армии. Очень насыщенный, в смысле праздников, день получился.

Религиозный праздник как "зрада"

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в память о видении св. Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя Пресвятой Богородицы, распростершей над осажденным городом свое головное покрывало. Сами события происходили в интервале 860-926 годов.

Следует отметить три момента, каждый из которых тянет на полноценную "зраду".

Во-первых, не смотря на константинопольское происхождение, сам по себе праздник введен Русской православной церковью. В других православных церквях этот праздник тоже отмечается, но — в другие даты.

Во-вторых, начало почитания праздника связывается с деятельностью Св. князя Андрея Боголюбского. Да-да, того самого, которого по сей день честят как врага Украины, потому что в ходе одной из междоусобиц он сжег Киев.

В-третьих, первая из приведенных дат (860 год) — нападение на Константинополь русов. Собственно — варягов, конечно, но пришли-то они из Киева…

В общем, сам по себе этот церковный праздник никак не совпадает с нынешнем курсом на окончательное расставание с Российской Империей. Надо было бы подобрать какую-то другую дату.

Три армии

Связь Покрова с казаками более прозрачна: этот праздник особо почитался сначала запорожскими, а позже — азовскими и черноморскими казаками. Появился даже особый «казацкий» стиль оформления икон. Скорее всего, связано это было с самоопределением казаков как своеобразного "покрова", защищающего православный люд от татар.

Справедливости ради надо сказать, что сами по себе казаки эту функцию выполняли из рук вон плохо, предпочитая грабить Крым, а не защищать украинские поселения. Тот же Хмельницкий и вовсе расплачивался упомянутым православным людом со своими союзниками — татарами. Для того чтобы казаки хоть как-то выполняли эту функцию, потребовалась сила централизованного государства.

Связать в одном празднике, тем более — празднике религиозном, казаков и УПА вообще очень трудно. Просто потому, что казаки были православными, в то время как бойцы УПА (по крайней мере — на Галичине) — греко-католиками. Отношение же казаков к униатам "сложным" и "неоднозначным" не назовешь — там все было просто и однозначно.

И уж совсем неадекватным выглядит объединение праздников казачества и УПА с праздником ВСУ. Идеология защиты отечества, конечно, объединяет, но казачество и даже, с определенными поправками, УПА, боролись против европейской интеграции Украины, в то время как нынешние ВСУ защищают страну от противников евроинтегарции.

Впрочем, мифология — она и есть мифология. Логика тут и близко не ночевала. В конце концов, и 23 февраля, в контексте реальных событий 1918 года, было не так датой создания армии, как датой проявления у большевистского руководства понимания того, что никакое "вооружение народа" армию не заменит.

Речь президента

Хотя праздник, в государственном смысле, триединый, президент посвятил свое обращение именно годовщине создания УПА, а не казачеству и не ВСУ. Впрочем, никакого особого подтекста нет — просто 75-я годовщина.

Обращение президента было краткое, и там повторялись обычные для современной Украины штампы: появление УПА было вызвано голодомором и репрессиями; УПА сопротивлялась двум тоталитарным режимам; в конце концов, они победили; память об УПА вдохновляет тех, кто сейчас противостоит российской агрессии.

Все это чепуха.

Первое.

Голодомор был в 1933 году на территории Советской Украины, в которую Галичина и Волынь не входили. Там, правда, тоже был голод, но, геноцидом он не считался — это ведь было в просвещенной европейской Польше.

УПА была создана именно на тех территориях, где собственно Голодомора не было. Причем в 1943 году, а не в 1933.

Репрессии были в УССР, но были они и на Галичине. Была политика пацификации, был созданный в 1934 году концлагерь в Березе-Картузской, были, конечно, и репрессии 1939-40 годов.

Опять же, УПА была создана не тогда, когда были репрессии, а тогда, когда их не было. В 1943 году Советской Власти на Галичине не было, а у немцев были слишком большие проблемы на Восточном Фронте. Настолько большие, что они даже дали разрешение на создание дивизии СС «Галичина», находящейся под идеологическим влиянием одной из фракций ОУН. А ведь еще в 1941 году попытка создания Украинского государства была пресечена…

Логично предположить, что создание УПА было связано как раз с этими проблемами — и не только с тем, что немцам было не до того, но и тем, что немцам было где-то и выгодно создание таких формирований…

Второе.

У УПА просто физически не было времени на противостояние двум режимам — достаточно просто посмотреть на годы ее существования, чтобы понять, что большая часть приходится на период Советской Власти. Но даже и помимо этого не все так однозначно.

Во-первых, удивительным образом говорится о созданной в 1943 году УПА Шухевича, но не упоминается о созданной в 1941 году УПА Бульбы-Боровца. Названия не совсем идентичны, но дело не в этом — формирование Бульбы-Боровца было откровенно пронемецким, использовались для борьбы с советскими партизанами, и отошли на второй план по мере укрепления немецкой администрации (собственно, их функция была такой же, как у т.н. "Локотской республики" в России).

Очевидно, слишком однозначная ориентация была неприемлема. В случае с Боровцом борьбы с двумя тоталитарными режимами не получалось никак.

Во-вторых, бандеровская УПА, конечно, была настроена и против немцев тоже, но немцы имели «своего человека» в руководстве ОУН — гауптмана шуцманшафта Романа Шухевича.

В-третьих, неоднократные запросы в немецкие архивы дают идентичный результат — нет фактов боестолкновений между вермахтом и УПА. Воспоминания же, положенные в основу мирчуковской истории УПА, достаточно надежным источником не являются.

В-четвертых, без согласия немцев вряд ли бы была возможна "Волынская резня", по сей день портящая отношения Украины и ее "европейского адвоката".

В общем, УПА не была совсем подконтрольной немецкой администрации, но немцы мирились с ее существованием, видя в ней источник проблем для СССР. УПАшники могли воображать, что они против немцев тоже… Ну и нынешние наследники УПА и СС могут позволить себе это.

Третье.

УПА проиграла. Более того, хотя УПА не пошла на соглашение с Советской властью, ее рядовые бойцы и даже генералы (как, например, командующий УПА Василий Кук) воспользовались программой мирного урегулирования, предложенной Советами.

Другое дело, что ее вспомнили люди, которые победили 75 лет спустя. Думаю, если бы тогдашние руководители УПА увидели нынешних "циничных бандер", они бы несколько… удивились.

Четвертое.

По поводу памяти УПА… Помню множество конкурсов детского рисунка в 2014-15 годах для воинов АТО. Там всюду были танки Т-34 и подбитые немецкие танки… Сильна еще память о Великой Войне и Великой Победе.

Впрочем, это ненадолго. Новые исторические реалии мы увидели в 2013-14 годах. Воспитание в рамках "УПА — армия победительница" даст свои плоды и уже в течение десятилетия УПА, которая не только не победила, но даже и не участвовала, ни в едином сражении, окажется примером для будущего. Тогда можно будет снести памятники победителям, как это делают в Польше и подставить спину под сапог нового хозяина…

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З.Ы.: Петр Порошенко заявил, что один из "богунцев" на Софийской площади может стать командующим войск НАТО.

Я помню украинцев, которые стали канцлерами, генсеками и маршалами в Российской Империи и СССР, но не помню индусов, которые бы стали премьер-министрами и маршалами в Британской Империи. Не знаете, почему?