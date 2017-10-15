Ассамблейные итоги Петра Порошенко

Павел Рудяков, эксперт

После участия в общих дебатах на сессии Генеральной ассамблеи ООН Петр Порошенко выступил на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Планы в обоих случаях строились весьма амбициозные (причем, в плане и позиционирования Украины в мире, и международной репутации ее лидера), ожидания с обоими выступлениями связывались самые радужные. На поверку триумфа не вышло. Глобальный резонанс президентских соло вряд ли кого-то где-то впечатлил. Сторонников и союзников Киева после него не прибавилось. Ненавистников России и Владимира Путина — тоже. Ассамблейный дуплет президента позволил, кроме всего прочего, произвести сверку украинских часов с часами мировыми и европейскими. Результат получился, прямо скажем, далеко не тот, на какой, по всей видимости, рассчитывал сам глава государства и его технологи. Держался, выглядел, говорил Порошенко в обоих случаях бодро, хорошо, даже, можно сказать, эффектно, об эффективности же спичей говорить не приходится. Их практические последствия разочаровали. Особенно это касается выступления в ПАСЕ на фоне того, что ему сопутствовало, и что за ним последовало.

Официальному Киеву, пожалуй, впору начинать публично выказывать обиду на европейских партнеров и высказывать претензии к ним. Чем дальше Украина продвигается по пути, который именуется у нас путем реформ и модернизации, чем ближе, если верить власти, победа над Россией, тем все сдержаннее, требовательнее в отношении украинских "защитников Европы" становятся европейцы, все больше неприятных и нелицеприятных вопросов появляется у них к Киеву. Президент Косово Хашим Тачи сказал: "Косово сдержало свое слово, международное сообщество — нет". Британский посол в Приштине Руджери О*Коннел в ответ на это покинул зал. Порошенко стоило бы изо всех сил удерживать себя от соблазна повторить этот пассаж применительно к Украине. Одновременно готовясь к тому, что, если реплика аналогичного содержания все-таки сорвется у него с языка, то реакция представителей Европы будет такой же, как в случае с полупризнанным государственным образованием Косово. "Запад разрушает сны Тачи", — прокомментировали ситуацию в белградской газете "Политика". Та же судьба вполне может ожидать в скором времени и "сны" Порошенко.

"Как в Европе" у Киева не получилось, и этот факт становится все более очевидным уже не только для украинцев, но и для многих европейцев. Получив на бумаге ассоциацию с ЕС, Украина на деле не стала частью Европы, не приблизилась к европейским стандартам жизни, а удалилась и от нее, и от них. И продолжает удаляться. Теперь надо искать и "назначать" виновных в конфузе, смотреть же для этого в зеркало не хочется. Да, и не безопасно: можно потерять место во власти и возле "кормушки". Валить, как прежде, все на "злобного, коварного Путина" с каждым днем становится все более затруднительно. Остается предлагать на роль главного виновника всех украинских проблем и врага номер один нового кандидата или кандидатов. Последние события в ПАСЕ, шаги, предпринятые Ассамблеей в отношении, с одной стороны, России, с другой, — Украины, открывают в этом плане большие возможности. Куча бывших друзей рвется, набивается нам во враги.

Положа руку на сердце, придется признать, что ездил в Страсбург и выступал на заседании ПАСЕ Порошенко зря. Лучше было бы этого не делать. "Звезду Небесной сотне" можно было открыть в другой раз, а вот совпадения во времени выступления президента и принятия Ассамблеей жесткой резолюцией по новому украинскому закону "Об образовании" можно было бы избежать. А так получилось, что Петр Алексеевич не решил вопрос, не закрыл тему: послушав в пол уха его, делегаты сделали по-своему. Хотя, повторю еще раз уже сказанное: выступал Порошенко очень хорошо. Это — если говорить по форме его выступления. Что же касается содержания, тут к спичрайтерам президента гораздо больше вопросов, чем ответов. К европейцам глава государства вышел столь же самонадеянным, уверенным в своих силах и в своей правоте, каким он предстает перед любой аудиторией внутри страны. Упустив из виду, что в стенах, в которых он оказался, все, что он говорит, воспринимается по-другому, чем дома. Хотя бы потому, что в Страсбурге есть то, чего давно не стало в Киеве: плюрализм оценок и подходов, альтернативные взгляды на проблемы, мнения, не совпадающие с мнением самого Порошенко. Наконец, готовность эти мнения отстаивать.

На фоне негативного настроя делегатов ПАСЕ по поводу "языковых" норм закона Украины "Об образовании" а также критического отношения многих из них к положению дел в Украине в целом речь украинского лидера, превратившаяся, по сути, в победно-праздничный отчет о достижениях и успехах, выглядела не просто неубедительно, а весьма странно. Что ясно и со всей очевидностью проявилось в содержании и "аранжировке" обращенных к президенту вопросов, большинство из которых носило ярко выраженный критический, требовательный характер. Это обстоятельство никто в зале даже не пытался скрыть или смягчить, и это тоже весьма примечательно. Отвечая на вопросы, Порошенко держался молодцом. Под их грузом он не стушевался, не сник, а продолжал гнуть свою линию, стремясь в любом случае не уходить в глухую оборону, а атаковать и контратаковать. Увы, все его отчаянные усилия спасти то, что еще можно было в тот момент спасти, успехом не увенчались. Делегаты остались при своем мнении. Резолюцию, принятую ими на следующий день после встречи с Порошенко, объявить нашей очередной международной победой не по силам даже Климкину.

Удивляться такому развитию событий не приходится. Очень многие слова и утверждения Порошенко, озвученные им в ПАСЕ, расходились с действительным положением дел. Наивно было бы полагать, что делегаты Ассамблеи поверят в то, что Украина выполнила 95% своих обязательств по политической части "Минских соглашений". Они и не поверили. Заверения киевского гостя в том, что официальный Киев и сам он лично будут "должным образом гарантировать языковые права согласно с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе права учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык — украинский", — повисли в воздухе. Большинство делегатов Ассамблеи, присутствовавших на заседании, прекрасно понимали, что это — всего лишь слова, фигура речи, не подкрепляемая делами. В Европе и в европейских институциях, если и остается еще вера в слова представителей киевской власти, то в очень ослабленном варианте. И это — вина не Европы, а Киева.

…В отличие от посла Великобритании в Косово, покинувшего зал во время выступления Тачи, немногие делегаты ПАСЕ, собравшиеся послушать Порошенко, из зала, когда он выступал и отвечал на вопросы, не выходили. Однако и отвечать аплодисментами на его бравурные речи не спешили. Тактика Порошенко, рассчитанная не только на сохранение относительного контроля над ситуацией в рамках первого президентского срока, но и на обеспечение срока второго, сводится сегодня к удержанию равновесия между внешним фактором в лице США и Европы и фактором внутренним в лице радикалов. Если (или когда?) Европа его раскритикует до такой степени, что ему придется дистанцироваться от нее, у него останется один-единственный вариант — искать поддержку у крайне "правых", уповая на то, что Америка не откажется от его поддержки.

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Америка, вполне возможно, и не откажется, а вот "правые" его не поддержат никогда, ни за что, ни при каких условиях. Ассамблейные же гастроли Петра Алексеевича наводят на мысль о том, что в отношениях с Европой у него и у нас всех далеко не все гладко и просто.