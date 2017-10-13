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    Корнейчук: европейцы устроили Порошенко публичную порку

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (217)

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    После действия властей у Украины появились два врага в Евросоюзе, готовых сплотиться против нашей страны из-за неадекватности украинского президента, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Резолюция ПАСЕ: Украину додавят - закон об образовании нужно менять

    В четверг, 12 октября, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 

    В принятой резолюции ПАСЕ, в частности, отмечает, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. 

    В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

    Усилиями делегаций Венгрии и Румынии ПАСЕ приняла жесткую резолюцию, осуждающую дискриминацию нацменшин в украинском законе об образовании, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    "Основные пункты резолюции:

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Резолюция ПАСЕ по Украине: подробности от Волошина

    — закон содержит нарушения в части тотальной украинизации образования

    — в закон должны быть внесены правки после рекомендаций Венецианской комиссии.

    Таким образом, европейцы устроили публичную "порку" Порошенко. Показав на весь мир: демократия и Порошенко — это несовместимые вещи", – сообщил эксперт.

    Также, считает он, вы видим, что "у Украины уже есть два врага в ЕС, готовых сплотиться против нашей страны из-за неадекватности хозяина Банковой".

    Скриншот с сайта Facebook

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