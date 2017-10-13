Корнейчук: европейцы устроили Порошенко публичную порку

РИА Новости Украина

В четверг, 12 октября, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

В принятой резолюции ПАСЕ, в частности, отмечает, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

Усилиями делегаций Венгрии и Румынии ПАСЕ приняла жесткую резолюцию, осуждающую дискриминацию нацменшин в украинском законе об образовании, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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"Основные пункты резолюции:

— закон содержит нарушения в части тотальной украинизации образования

— в закон должны быть внесены правки после рекомендаций Венецианской комиссии.

Таким образом, европейцы устроили публичную "порку" Порошенко. Показав на весь мир: демократия и Порошенко — это несовместимые вещи", – сообщил эксперт.

Также, считает он, вы видим, что "у Украины уже есть два врага в ЕС, готовых сплотиться против нашей страны из-за неадекватности хозяина Банковой".