Монтян: срок за поездку в РФ? От наших *** всего можно ожидать

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины выдвинула предложение ограничить поездки в Россию для украинских политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей. Юристы СБУ уже подготовили подготовили соответствующий законопроект. В новом законопроекте предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор) (№7187). Его авторами являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский, Андрей Шинькович и внефракционный депутат Андрей Денисенко.

Адвокат Татьяна Монтян назвала инициативу СБУ полным и абсолютным бредом.

"Когда внесут в Раду, тогда и будем говорить. Хотя от наших дебилов можно ожидать всего, чего угодно, и я не удивлюсь, абсолютно ничему. Сами они великолепно летают в Россию, поворачивая в районе Гомеля, делая вид, что летают не напрямую, а несчастным людям, вместо того чтобы утром полететь в Москву, а вечером вернуться, приходиться по шесть часов тусить в аэропортах или ночевать во всяких прибалтиках и молдавиях. От всего этого выиграли исключительно прибалтийские, молдавские, белорусские аэропорты и компании, которые каждый день благословляют наших дебилоидов, которые дали им возможность заработать. Что касается лично меня, то извините, мне нужно в Россию по делам, по уголовным — у меня работа такая. Они что, запретят мне заниматься моей работой? Пока все это обсуждать нечего, пока все это сказки, но у нас удивляться ничему не приходится. Но что наши СБУ представляют из себя на самом деле, видели все, когда какой-то человек без паспорта прорвал границу", — сказала Монтян в комментарии РИА Новости Украина.

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