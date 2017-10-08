Срубим деньжат? О возвращении техосмотра и евромечте

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики



Подписание Украиной соглашение с ЕС об ассоциации породило новый вид министерского бизнеса, который можно окрестить, как местный "налог" на евромечту. В подоплеке — тотальная неясность, какие обязательства взял на себя Киев, подписывая этот документ, в части соответствия собственных граждан всяческим нормам и регламентам Евросоюза. Последняя новация: забота о соотечественниках, которые путешествуют в Европу на своих авто — Мининфраструктуры заявило о введении с первого января следующего года обязательного техосмотра. Без талона, мол, по нормам ЕС и обязательствам, взятым нашей страной в соглашении об Ассоциации, пограничники не пропустят. На эту тему министерство сейчас пишет законопроект, который, по их мнению, ВР рассмотрит в качестве первоочередного, дабы новогодние путешествия зажиточных украинцев в ЕС не сорвались.

Действительно, в отличие от Украины, которая упразднила техосмотр для автолюбителей в 2011 году, в Европе он сохранен. Но для тех, кто там "приписан". Более того, как рекомендательная норма, а не обязательная. По обязательствам же соглашения об Ассоциации, Киев должен в течение пяти лет перейти на регламенты, действующие в ЕС для автолюбителей. Правда и тут нет юридической ясности, с какого момента начинать считать. С момента подписания или момента начала всеобъемлющего действия. Но даже если начать отсчет с 2014-го года, то украинские обязательства наступают в 2019-м году. Причем здесь первое января 2018-го, на чем настаивает министерство? Тут либо в последнем считать до пяти не умеют, либо у них есть собственное соглашение с ЕС об Ассоциации. Наднациональное.

"Со следующего года в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, директив ЕС и требований Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, которые путешествуют из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства", — говорится в сообщении по итогам встречи заместителя министра Юрия Лавренюка с представителями посольства Литвы.

Однако, ни в Директиве 2009/40/ЕС, ни в упомянутом министерством, как юридической базе, Соглашении о принятии единых условий периодических технических осмотров колесных транспортных средств, и о взаимном признании таких осмотров (этот договор известен как Женевское соглашение 1958 года), нет никаких отсылок, которые можно было бы трактовать как повод для регулирования наличия техосмотра у украинских водителей. Более того, с 2011 года, когда техосмотр в Украине отменен, проблем при пересечении границ с ЕС ни у кого из автолюбителей не возникало. Министерство же инфраструктуры фактически намерено такую проблему создать, но со стороны отечественной погранслужбы.

Далее, если брать за основу логику украинских обязательств, то на их исполнение минимум еще два года. Для того чтобы отечественные автолюбители могли дома проходить техосмотр по евростандартам, должна быть развернута соответствующая инфраструктура центров, которые способны обеспечить такой техосмотр. Очевидно также, что должны быть подготовлены соответствующие специалисты, получены европейские сертификаты. Мининфраструктуры такой подход не интересен. К чему заморачиваться? Выдал закон, обязал "подданных" к уплате и собирай дивиденды за свое "ноу-хау". И неважно, что некие фирмы-прокладки будут выдавать отечественным автолюбителям какие-то "филькины грамоты", которые никакого юридического значения в ЕС иметь не будут. Главное будет создана очередная "проевропейская" коррупционная цепочка. Причем проверенная десятилетиями. Народ ломанется на станции техосмотра, будет себе «покупать» талоны, не проходя реального осмотра, как это тотально было еще до 2011 года. И всем будет хорошо. При всей очевидности лохотрона.

До чиновников министерства инфраструктуры на теме первого января 2018 года отметилось в середине лета МВД. Вернее главк ГАИ. Тамошние европеизированные генералы вдруг решили, что с Нового года украинские водительские права всех видов и образцов перестанут быть действительными на территории ЕС. А потому, пока есть время, нужно срочно провести обмен. Украинские старые на украинские новые европрава. Спикером новости стал руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Соглашение об ассоциации действительно содержит положения по приведению украинского водительского удостоверения в соответствие со стандартами Евросоюза. А именно, — внедрение соответствующего закона ЕС, — директивы № 91/439 / ЕЭС от 1991 года, модернизированной в 2006-м другой директивой, 2006/126/EC.

Она постановляет, например, что водительские удостоверения для категории В могут быть действующими максимум 15 лет, для профессиональных категорий — 5 лет. Правда и то, что предусмотрен электронный чип в правах, как предохранитель от подделки, регулярный медосмотр и тому подобное.

Но опять же, срок имплементации пять лет, то есть самый ранний ноябрь 2019-го. Более того сама директива ЕС носит рекомендательный, а не обязательный характер. И нацелена она на обеспечение безопасности, как водителей, так и в целом на дорогах. Причем здесь первое января 2018 года и запрет ездить с ЕС с украинским типом водительских прав? Бессрочных, например. Зудит у гаишников очередной ЕДАПС создать? Впрочем, в 2015-м ведомство уже пыталось вынудить водителей перейти на стандарт еврономеров. Опять же под предлогом уже не соглашения об Ассоциации, а вступления Украины в ЕС. По версии чиновников, осталось одно препятствие для вхождения в Евросоюз. Смена номеров на машинах. А так, зеленый свет.

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Под давлением СМИ тогда МВД от затеи заставить всех владельцев транспортных средств перейти на еврономера отказались. Но не вышло с номерами, почему не попробовать с правами?

Естественно, что все описанные случаи говорят об устойчивой тенденции "развести" собственных граждан на бессмысленные траты, дабы казну пополнить, да и самим чиновникам "озолотиться". Что еще они придумают с этой банальной целью, покажет время. А пока было бы неплохо, чтобы Кабинет Министров, АП и Верховная Рада озаботились бы просвещением своих граждан на предмет того, чего еще там писано-прописано в наших обязательствах перед ЕС в документах от Ассоциации.