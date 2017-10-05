Резонанс. Суд в Одессе отказался стать судилищем, впору линчевать?

Валерий Песецкий, Алексей Куракин для РИА Новости Украина

"Суд-то идет, да только правосудие ни с места"

Илья Герчиков

"Это образцово-показательная порка обвинения и следствия", – написал в своем Facebook главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев. 18 сентября 2017 года суд Черноморска вынес вердикт по одному из "дел 2 мая". Все 19 фигурантов судебного процесса по столкновениям сторонников Майдана и Антимайдана на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года, были оправданы.

Некоторые даже наивно стали полагать, что в Украине завелась Фемида – с непредвзятым отношением к доводам защиты и обвинения. Но реальность такова: правосудие в Украине только тогда считается правосудием, когда оно действует исключительно в интересах радикалов, "партии войны" и сторонников Майдана.

Впрочем, обо всем по порядку.

2 мая 2014 года. Горящая Одесса

Первые новости, пришедшие из Одессы, освещали массовые беспорядки в районе Греческой площади – столкновения между группой активистов "Куликова поля" и "мирным маршем болельщиков". Противные стороны возводили баррикады. В качестве "аргументов" использовалась брусчатка, дубинки, "коктейли Молотова", травматическое и огнестрельное оружие.

К 18:00, после многочисленных стычек, основные силы противников новой власти были рассеяны, а около 30 человек отступили в торговый центр "Афина", где были блокированы. Большая же часть сторонников Евромайдана выдвинулась на Куликово поле, где в результате новых стычек был сожжен лагерь "антимайдановцев" и произошел пожар в Доме Профсоюзов.

Страна содрогнулась. Люди узнавали о событиях практически on-line – из эфира "Шустер Live". Причем, репортажи подавались с характерным "патриотическим акцентом".

"Болельщики … организовали мирное шествие … к ним присоединились Правый сектор, самооборона… и на них напали пророссийские боевики …", – комментировал происходящее Савик Шустер.

"…очевидно, что пророссийские боевики … были хорошо вооружены и подготовлены … эта акция задолго планировалась…", – высказывал "экспертное" мнение Дмитрий Спивак, депутат городского совета Одессы.

Звучали в тот день и аплодисменты репортажу "о победе", который вел из сгоревшего Дома Профсоюзов нардеп Алексей Гончаренко.

В результате столкновений в районе Греческой площади погибли 6 человек. Двое — активисты Майдана (Андрей Бирюков и Игорь Иванов), четверо (Николай Яворский, Александр Жульков, Геннадий Петров, Евгений Лосинский) — представители "куликовцев". Всего же, на сегодняшний день, подтверждена гибель 48 человек.

Казнить нельзя помиловать

"Неустановленные лица из числа представителей [старой – авт.] власти и представители пророссийски настроенных … партий … решили использовать информацию о намерении … провести мирный марш … и устроить противостояние … для дискредитации действующей власти…" — говорилось в обвинительном заключении.

К сентябрю 2017 под следствием (дело о пожаре в Доме профсоюзов рассматривается отдельно от дела о беспорядках на Греческой площади.) находились 19 человек – все "антимайдановцы". Большинство из них (17 человек) были задержаны в ТЦ "Афины", который "куликовцы" якобы захватили. И до недавнего времени в СИЗО пребывали 5 человек: граждане Украины Владислав Романюк, Сергей Долженков, Сергей Корчинский, а также граждане РФ – Максим Сакауов и Евгений Мефедов.

Самый большой срок (15 лет) требовали для Долженкова, которого обвинение считает организатором беспорядков. Для остальных обвинение просило от 8 до 12 лет.

Досудебное следствие закончилось в сентябре 2014 года, после чего началась бесконечная волокита с самоотводом судей и периодическим возвращением обвинительного акта в прокуратуру из-за недоработок. Через 2,5 года нулевого результата дело передали в суд Черноморска. И все это – под аккомпанемент беспорядков, что с завидным постоянством устраивали радикалы.

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Но именно в Черноморске судейской коллегии удалось завершить, – за 3,5 месяца, – рассмотрение дела. Надо отдать должное мужеству и гражданской позиции судей, которые не побоялись установить полнейшую безобразность и несостоятельность доказательной базы обвинения:

— в ходе следствия не была установлена роль каждого подсудимого (конкретные действия и состав преступления), все обвинительные акты написаны "под копирку";

— достоверность протоколов досмотра мест происшествия и экспертиз тел погибших были поставлены под сомнение из-за многочисленных процессуальных нарушений;

— предоставленные обвинением видеоматериалы (взятые, как правило, с провластных сайтов) содержат признаки монтажа и не являются оригиналами;

— портретные экспертизы, которые позволили бы установить, что на видео изображён конкретный подозреваемый, не проводились;

— осмотр места происшествия был произведен лишь 15 мая, когда все следы были убраны;

— следствие не установило: кто и из какого оружия убивал жертв бойни;

— единственный свидетель обвинения, бывший "антимайдановец" Александр Посмиченко, постоянно путался в показаниях и, по словам защиты "был зависим от следствия";

— защите удалось доказать, что обвиняемые не захватывали ТЦ "Афины", а укрывались там, боясь расправы со стороны сторонников Майдана.

"…Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение…", – говорится в решении суда.

Особое мнение "патриотов"

После оглашения вердикта разразилась буря в СМИ. Радикалы пытались взять суд штурмом для "справедливого правосудия" (читай – суда Линча) над обвиняемыми и судьями.

И появились комментарии – своеобразный гротеск "правового государства Украина" и степени уважения к презумпции невиновности теми, кто решил, что они единолично обладают монополией на патриотизм и общественное мнение.

"Сегодняшнее оправдание … пророссийских экстремистов… это приговор … судебной реформе… Без освобождения 100% судей не обойтись! А если нет, то их просто начнут линчевать украинцы…", – народный депутат Игорь Мосийчук (Радикальная партия Олега Ляшко).

"Оправданы участники вооружённого мятежа… Ждём новый всплеск промосковского терроризма …? … Реванш надо выкорчёвывать с корнями…", – народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода").

"…Судя по формулировке вердикта, следствие сделало всё возможное и невозможное для того, чтобы суд оправдал пророссийских активистов…. к сожалению вина подсудимых не доказана …", – народный депутат Алексей Гончаренко.

И последние иллюзии рассеялись, когда в здании суда (после оправдательного вердикта) появились прокуроры – с новыми обвинениями. Сергей Долженков и Евгений Мефедов были задержаны по подозрению в сепаратизме – за якобы озвученные призывы к нарушению территориальной целостности Украины (ст. 110 УК) в марте 2014 года. 19 сентября им была избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Неутешительный итог

Осмелюсь предположить, что мы стали свидетелями игры в правовое государство.

Во-первых, властям надо было показать какие-то сдвиги на фоне постоянной критики Киева в контексте неэффективности, необъективности, отсутствия результата и явной политической подоплеки расследования.

"…правоохранительные органы за это время так и не смогли провести тщательного и объективного расследования…", – заявил депутат от Оппоблока Вадим Новинский во время выступления в ПАСЕ 25 апреля 2017 года.

Просто, для справки – трагедию на Куликовом поле расследует уже третья следственная группа. И через 3,5 года: "…если делать все основательно …то объем работы все еще сумасшедший…", – сетует начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, который весной этого года жаловался на "предвзятость и "малоинформативность" свидетельских показаний – мол, столько времени уже прошло.

Во-вторых, власть знала, каким будет решение суда. Поэтому неудивительно, что двое мужчин, "просто так" отсидевшие в СИЗО 3,5 года, были задержаны сразу после оправдания. Этим успокоили радикалов – присутствовавшие в зале суда "активисты" заявляли, что если Долженкова освободят, они будут "судить его судом Линча".

"…посаженный за решетку сепаратист гарантированно будет иметь меньше проблем со здоровьем, чем на воле…" — заявил бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Возможно именно на этом заседании, – 18 сентября, власти позволили суду оправдать обвиняемых, – надо было рассеять внимание радикалов в связи с пожаром в муниципальном лагере "Виктория".

И начался новый виток "особенностей национального правосудия", где, например, Долженкову вменяется в вину организация автопробега 28 марта 2014 года, приуроченного к освобождению Николаева от немецко–фашистских захватчиков. Как считает следствие, сам факт выбора данной даты свидетельствует… о злом умысле Долженкова против украинской государственности.

Статья 15 (… жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова…) и статья 34 (…Кожному гарантується право … на вільне вираження своїх поглядів і переконань…) Конституции Украины? Не, не слышали!

5 июня 2014 года ООН опубликовала доклад по событиям в Одессе, в котором вообще не упоминается "рука Кремля", хотя многие СМИ пытались представить одесскую трагедию именно в таком свете. Но, как мы видим по комментариям отдельных политиков, риторика о "промосковском терроризме" очень важна. И властям нужны сидящие в СИЗО. Пусть даже "отягчающим" обстоятельством их вины является выбор "не совсем патриотичной" даты. Кроме этого, прокуратура уже готовит апелляцию по оправдательному вердикту. Ведь иначе, в качестве подозреваемых в организации массовых беспорядков могут оказаться не только оппоненты Евромайдана.

Подвести итог можно словами руководителя "Одесской правозащитной группы" Надежды Мельниченко: "…результат по новому расследованию будет аналогичным … опять придут недовольные активисты… и так будет продолжаться до бесконечности или до тех пор, пока сотрудники полиции, прокуратуры, судьи и активисты не начнут уважать хотя бы законы своей же страны… Но нам пока об этом даже мечтать не приходится, хотя работа коллегии Ильичевского суда показала нам, что это возможно…".