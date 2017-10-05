Гольдарб: "лишние" украинцы должны уехать из страны или умереть

РИА Новости Украина

Юрист, руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб объяснил без нудных цифр, лозунгов и лирики, что означает принятие украинским парламентом судебной и пенсионной реформы.

"Есть цель: свести население Украины к "оптимальному" уровню, достаточному для обработки природных богатств страны, которые должны стать собственностью транснациональных корпораций. "Лишние" люди должны выехать из неё, часть — вымереть. Остаться должно столько, сколько не будет претендовать на что-либо иное, кроме как на возможность "потрудиться" на хозяина.

Янукович, по-видимому, испугался это делать, духу не хватило, или остатки совести как-то сработали. Но согласились другие. Тогда технично был организован майдан, "недуховитый" президент со товарищи сбежали, а враги, по сути, страны были возведены на пьедестал верховной власти: и законодательной, и исполнительной", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

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По словам юриста, пришедшие к власти все три года подряд свои обещания перед "хозяевами" выполняют полным ходом: развязан военный конфликт, между людьми раздут огонь ненависти и неприятия, разрушены основные отрасли экономики и отечественная банковская система. Немаловажно — отобрана большая часть сбережений людей (путём изъятия вкладов и тарифами), потому что у нищих подавляется чувство человеческого достоинства и желание сопротивления и протеста.

"Так как задачи выполняются, сливать эту власть в унитаз "хозяевам" пока не выгодно: не достигнуты все цели окончательно. Вчерашняя "реформа" пенсионного законодательства направлена как раз для того, чтобы теперь ускорить уменьшение численности населяющего страну народа. То, что назвали "реформой" правосудия, на самом деле акция, направленная на полное подчинение судебной системы президенту, и законодательно оформленное уменьшение возможности к ней доступа со стороны людей", — пояснил Гольдарб.

При этом юрист не теряет оптимизма и призывает украинский народ сплотиться в борьбе за социальную справедливость.

"Как бы не казалось, что конца и края этому тщательно организованному и проводимому беспределу и беде, этому уничтожению государства нет, — нужно понимать, что это не так. Враги также не вечны, их замыслы противны природе вещей, они пожирают друг друга, в конце концов. Их будут поддерживать их "хозяева" только до того, как те будут способны забирать у людей и страны ресурсы. Нет — в утиль. Люди должны ускорить это, объединиться против очевидного зла, сплотиться, отбросив распри и непонимание, в твёрдый, мощный кулак Гражданского Сопротивления. И этот процесс начат. Ведь речь идёт о выживании, существовании Украины и ее народа, как таковых", — уверен Гольдарб.