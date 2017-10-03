наверх
03.10.201713:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Трудное детство Пети Шуклинова, или Новые украинские манкурты

    (обновлено: )28790
    Когда страну разделили на украинцев и неукраинцев, и тем и другим дали в руки оружие - достаточно благополучное общество растерзали войной, рассорили бессмысленными акциями протеста, надели на головы нормальных людей обручи, лишающие их рассудка.
    Петр Шуклинов
    Фото со страницы Петра Шуклинова в Facebook

    Роман Степняк

    Молодой человек Петр Шуклинов пожаловался в социальной сети Facebook на свое детство. Случилось такое несчастье, что он родился в русскоязычном городе, вырос в русскоязычной среде, учился в русскоязычной школе. К еще большему несчастью он оказался наполовину русским. Петр разочаровано утверждает, что у него не было "украинского детства" и требует то ли у Марка Цукерберга, то ли у всего мирового сообщества вернуть ему его Украину.

    Пост Петра Шуклинова

    Конкретно к этому молодому человеку у меня нет никаких претензий, возражений и вопросов. Он сделал такой выбор и имеет на это полное право. А вот детство его пришлось действительно на очень сложное время 90-х и отложило неизгладимый отпечаток на значительную часть этого поколения.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    На те же грабли. Жданов о взрывах в Калиновке

    "Чувак с дарницкой площади"

    Какое было это время, Петр Шуклинов в силу своего возраста может только догадываться. Петр пишет, что он обычный "чувак с дарницкой площади", которую и сейчас по привычке называют "ленинградкой", "ленинградка" была одним из наиболее бандитских районов Киева: "Мои друзья детства либо умерли в тюрьме, либо по сей день бросают людей на мобилки". И если это все отразилось на его детстве, то часть вины в этом лежит на нашем несовершенном обществе. Оно такое, какое было – истерзанное в прошлом веке революциями и войнами, голодоморами и государственными переворотами, сменами идеологий и идеалов, поисками своего места под солнцем и огромными разочарованиями.

    Это время разрушало старые стереотипы, но не предлагало достойной им замены. Население было брошено на произвол судьбы и каждый выживал как мог. Рушились старые связи, распадались семьи, но оставались привычки и табу, которые позволяли сохранить государство хотя бы в пределах формальных границ. Этим занимались те, кто помнил другие, более страшные времена, и понимал, что они могут вернуться – война, разруха, беженцы. И эти разноязычные люди как могли, сохраняли страну, и делают это до последних дней и с последних сил. Но их с каждым годом становится все меньше.

    Среди тех, кто сохранил страну в 90-е были ровесники родителей Петра Шуклинова, человека наполовину русского, который хочет об этом категорически забыть. И этот русскоязычный город, который вот уже более тысячи лет носит гордое название Киев, в котором родился Петр Шукшинов, стал столицей независимого украинского государства, он был символом молодой независимости и остается им, несмотря на всю его сегодняшнюю русскоязычность. Сходите на ту же "ленинградку" и попытайтесь опровергнуть эти слова – разве что язык стал уже не таким русским, менее грамотным и более вульгарным, но точно не украинским.

    Да, это было "неукраинское детство", но другого детства тогда быть не могло. И забывать его нельзя, чтобы не превратиться в манкурта.  

    Читайте также: Ткачев: плата за работу в Польше — трудовая деградация

    "Вспомни, как тебя зовут…"

    В 1980-м году известный писатель Чингиз Айтматов написал роман "Буранный полустанок", в котором изложил старую восточную легенду о манкуртах. Предание гласило, что представители враждебных племен, уничтожали память пленных страшной пыткой: надеванием на голову шири — куска сыромятной верблюжьей кожи. Высыхая под солнцем, шири стискивал голову раба подобно стальному обручу, и несчастный лишался рассудка, становился манкуртом. Манкурт не знал, кто он, откуда, не помнил отца и матери, — словом, не осознавал себя человеком. Он не помышлял о бегстве, выполнял наиболее грязную, тяжёлую работу и, как собака, признавал лишь хозяина.

    Однажды потерявшая сына женщина вышла на след враждебного племени и нашла среди там своего сына, превращённого в манкурта. Он пас хозяйский скот. Не узнал её, не помнил своего имени, имени своего отца… "Вспомни, как тебя зовут", — умоляла мать, но сын не мог этого сделать.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Просто кровь. Стрельба в Лас-Вегасе побила рекорд в истории США

    Пока они разговаривали, женщину заметили воины враждующего племени. Она успела скрыться, но пастуху они сказали, что эта женщина приехала, чтобы отпарить ему голову (при этих словах раб побледнел — для манкурта не бывает угрозы страшнее). Парню оставили лук и стрелы.

    И вот мать возвратилась к сыну с мыслью убедить его бежать. Озираясь, искала… Но удар стрелы был смертельным. Но когда мать стала падать с верблюдицы, прежде упал её белый платок, превратился в птицу и полетел с криком: "Вспомни, чей ты сын…".

    По праву крови

    Вряд ли поколение 90-х с почтением относится к творчеству советских писателей. По модному нынче стереотипу все, что было в те далекие времена – глубокое и бессмысленное наследие "совка", не стоящее серьезного внимания в эпоху всеобщего интернета. Более того, особо одаренные представители молодой поросли нынешней элиты и вовсе уверены, что все стоящее началось лишь после Майдана, после свержения ненавистного "режима Януковича", и пришло вслед за громкими лозунгами "Кто не скачет – тот москаль", когда страну разделили на украинцев и неукраинцев, и тем и другим дали в руки оружие, когда достаточно благополучное общество растерзали войной, рассорили бессмысленными акциями протеста, надели на головы в принципе нормальных людей обручи, лишающие их нормального человеческого рассудка.

    А если по праву крови ты все же являешься тем самым русским, пусть наполовину, пусть на четверть, пусть совсем чуть-чуть, то должен от этого родства отказаться, забыть, на каком языке тебе мама пела колыбельную, и страшно сожалеть, что у тебя не было другого детства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александра Решмедилова
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Сергей Шабовта. Архивное фото
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия