Трудное детство Пети Шуклинова, или Новые украинские манкурты

Роман Степняк

Молодой человек Петр Шуклинов пожаловался в социальной сети Facebook на свое детство. Случилось такое несчастье, что он родился в русскоязычном городе, вырос в русскоязычной среде, учился в русскоязычной школе. К еще большему несчастью он оказался наполовину русским. Петр разочаровано утверждает, что у него не было "украинского детства" и требует то ли у Марка Цукерберга, то ли у всего мирового сообщества вернуть ему его Украину.

Пост Петра Шуклинова

Конкретно к этому молодому человеку у меня нет никаких претензий, возражений и вопросов. Он сделал такой выбор и имеет на это полное право. А вот детство его пришлось действительно на очень сложное время 90-х и отложило неизгладимый отпечаток на значительную часть этого поколения.

"Чувак с дарницкой площади"

Какое было это время, Петр Шуклинов в силу своего возраста может только догадываться. Петр пишет, что он обычный "чувак с дарницкой площади", которую и сейчас по привычке называют "ленинградкой", "ленинградка" была одним из наиболее бандитских районов Киева: "Мои друзья детства либо умерли в тюрьме, либо по сей день бросают людей на мобилки". И если это все отразилось на его детстве, то часть вины в этом лежит на нашем несовершенном обществе. Оно такое, какое было – истерзанное в прошлом веке революциями и войнами, голодоморами и государственными переворотами, сменами идеологий и идеалов, поисками своего места под солнцем и огромными разочарованиями.

Это время разрушало старые стереотипы, но не предлагало достойной им замены. Население было брошено на произвол судьбы и каждый выживал как мог. Рушились старые связи, распадались семьи, но оставались привычки и табу, которые позволяли сохранить государство хотя бы в пределах формальных границ. Этим занимались те, кто помнил другие, более страшные времена, и понимал, что они могут вернуться – война, разруха, беженцы. И эти разноязычные люди как могли, сохраняли страну, и делают это до последних дней и с последних сил. Но их с каждым годом становится все меньше.

Среди тех, кто сохранил страну в 90-е были ровесники родителей Петра Шуклинова, человека наполовину русского, который хочет об этом категорически забыть. И этот русскоязычный город, который вот уже более тысячи лет носит гордое название Киев, в котором родился Петр Шукшинов, стал столицей независимого украинского государства, он был символом молодой независимости и остается им, несмотря на всю его сегодняшнюю русскоязычность. Сходите на ту же "ленинградку" и попытайтесь опровергнуть эти слова – разве что язык стал уже не таким русским, менее грамотным и более вульгарным, но точно не украинским.

Да, это было "неукраинское детство", но другого детства тогда быть не могло. И забывать его нельзя, чтобы не превратиться в манкурта.

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"Вспомни, как тебя зовут…"

В 1980-м году известный писатель Чингиз Айтматов написал роман "Буранный полустанок", в котором изложил старую восточную легенду о манкуртах. Предание гласило, что представители враждебных племен, уничтожали память пленных страшной пыткой: надеванием на голову шири — куска сыромятной верблюжьей кожи. Высыхая под солнцем, шири стискивал голову раба подобно стальному обручу, и несчастный лишался рассудка, становился манкуртом. Манкурт не знал, кто он, откуда, не помнил отца и матери, — словом, не осознавал себя человеком. Он не помышлял о бегстве, выполнял наиболее грязную, тяжёлую работу и, как собака, признавал лишь хозяина.

Однажды потерявшая сына женщина вышла на след враждебного племени и нашла среди там своего сына, превращённого в манкурта. Он пас хозяйский скот. Не узнал её, не помнил своего имени, имени своего отца… "Вспомни, как тебя зовут", — умоляла мать, но сын не мог этого сделать.

Пока они разговаривали, женщину заметили воины враждующего племени. Она успела скрыться, но пастуху они сказали, что эта женщина приехала, чтобы отпарить ему голову (при этих словах раб побледнел — для манкурта не бывает угрозы страшнее). Парню оставили лук и стрелы.

И вот мать возвратилась к сыну с мыслью убедить его бежать. Озираясь, искала… Но удар стрелы был смертельным. Но когда мать стала падать с верблюдицы, прежде упал её белый платок, превратился в птицу и полетел с криком: "Вспомни, чей ты сын…".

По праву крови

Вряд ли поколение 90-х с почтением относится к творчеству советских писателей. По модному нынче стереотипу все, что было в те далекие времена – глубокое и бессмысленное наследие "совка", не стоящее серьезного внимания в эпоху всеобщего интернета. Более того, особо одаренные представители молодой поросли нынешней элиты и вовсе уверены, что все стоящее началось лишь после Майдана, после свержения ненавистного "режима Януковича", и пришло вслед за громкими лозунгами "Кто не скачет – тот москаль", когда страну разделили на украинцев и неукраинцев, и тем и другим дали в руки оружие, когда достаточно благополучное общество растерзали войной, рассорили бессмысленными акциями протеста, надели на головы в принципе нормальных людей обручи, лишающие их нормального человеческого рассудка.

А если по праву крови ты все же являешься тем самым русским, пусть наполовину, пусть на четверть, пусть совсем чуть-чуть, то должен от этого родства отказаться, забыть, на каком языке тебе мама пела колыбельную, и страшно сожалеть, что у тебя не было другого детства.