Склады горят, значит, это кому-нибудь нужно. О совпадениях

Sergei SUPINSKY / AFP

Василий Стоякин, обозреватель

На складах под Калиновкой еще слышны взрывы. Политики и военные говорят о теракте, а следы, разумеется, ведут в Москву. Главный военный прокурор отрицает вскрытие факта диверсии (именно вскрытие факта, а не саму диверсию). Критики власти говорят о разгильдяйстве.

Фактаж

Это тот редкий случай, когда я однозначно становлюсь на сторону приверженцев конспирологических версий.

Подумайте сами:

1. Взрыв происходит в Винницкой области, которая, сама по себе, отнюдь не чужая для президента и премьера. Причем не просто в области (она довольно большая), а на расстоянии видимости от областного центра.

2. Буквально за две недели до ЧП президент открыл в Калиновке новый корпус Центральной райбольницы.

Президент, вообще, много чего открывает, но буквально накануне сгорел корпус санатория под Одессой, который также открывался президентом.

3. Пожар начался буквально в день рождения президента (26 сентября), который — см. выше.

4. 25 сентября "Эмнисти интернешнл" (филиал Госдепа, ЦРУ и еще Бог знает чего) сообщил о поставках вооружений через Украину в Южный Судан.

Ничего незаконного, но Украина подписала Договор о торговле оружием… А по этому договору поставлять оружие в Южный Судан нельзя (там гражданская война, это ж не Украина…).

5. Сразу же после этого, 26-27 на территории области армия, СБУ и МВД проводят антитеррористические учения.

Учения, походу, закончились успешно — склады взорвались…

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6. Именно этот склад находится не в самом плохом состоянии — по сообщениям ряда СМИ база в Калиновке использовалась как перевалочная для складирования боеприпасов, находящихся в относительно хорошем состоянии (например — ракет для реактивных систем залпового огня, относительно которых в украинской армии наблюдается дефицит).

Случайность

По отдельности все эти факторы (и даже сочетания нескольких из них) вполне могут быть случайностью. Наиболее естественное: перевалка боеприпасов для продажи — обвинения в продаже — (учения) — пожар на складах с целью скрыть недостачу. День рождения мог подвернуться случайно, а может и "эмнисти" до него тянула с публикацией.

Тем не менее, все шесть (!) факторов вместе совпасть не могут. Это за пределами самой пылкой фантазии.

Я, правда, не исключаю, что диверсии как таковой могло и не быть. Пока что о ней свидетельствует только некое жужжание, которое слышал один из охранников перед началом пожара (я так понимаю, у него теперь долго в ушах будет жужжать без всяких квадрокоптеров) и публикация в фейсбуке российского военкора Стешина, объявившего пожар российским ответом на принятие закона об образовании (я не буду комментировать этот прорыв инферно; самоцензура). Версия о поджоге по инициативе организаторов торговли выглядит более убедительно. Учитывая отвратительно организованную караульную службу, тратить для поджога дефицитные беспилотники не обязательно. В конце концов, закурить около взрывчатки мог и сам охранник, задним числом услышавший жужжание.

Субъект

Остается выяснить, кому именно это может быть выгодно.

Первое, что приходит в голову, это, конечно, Россия, с которой Украина уже три года ведет войну, не объявляя ее.

Причины для того, чтобы устроить диверсию на складе у России есть — для нее нежелательно обострение ситуации на Донбассе, а для обострения ситуации украинской армии нужно много боеприпасов.

Есть правда и основания не проводить никаких терактов:

Во-первых, в случае раскрытия заговора у Украины появятся объективные основания говорить о террористической деятельности России в Украине.

Правда, на настоящий момент украинские спецслужбы раскрыли столько терактов и арестовали столько их участников (включая немалое число граждан РФ), что влияние этого фактора выглядит ничтожным — какой смысл не заниматься терроризмом, если тебя все равно в нем обвинят?

Во-вторых, объективно России не выгодно ставить под удар авторитет Петра Порошенко.

Правда, раздражение против него в Москве слишком велико, а понимание того, что именно Порошенко самый умеренный и пророссийский из возможных президентов постмайданной Украины, кажется, отсутствует. А если и присутствует, то приход к власти более последовательного политика воспринимается как благо ("лучше ужасный конец…").

Правда, в "российскую" гипотезу не очень вписывается сообщение "эмнисти" и необычайно быстрая реакция на него. В случайное совпадение верится с трудом.

Самое же главное — принципиальный отказ Москвы от какой-то

политики в Украине, ставка на то, что "само рассосется".

Остается предположить, что за всем происходящим стоят США.

В Вашингтоне накопилась критическая масса причин быть недовольным президентом Порошенко. Перечислять все не буду, но, хотя бы, упорное нежелание президента доводить до конца процесс деолигархизации — вполне достаточная причина для строгих мер.

Уже давно заметно, что на Порошенко оказывается системное давление. Тут и второй уже оружейный скандал, и ситуация вокруг Саакашвили, и нехорошие сигналы со стороны партнеров (отказ США от поставок летального оружия, отказ ЕС от уступок Украине в направлении евроинтеграции). На этом фоне поджог (?) складов или поджог (?) детского лагеря — вполне логичные мероприятия. Особенно, если своими руками делать это не нужно (как в Калиновке).

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При этом, цель США — вовсе не организовать досрочный уход Порошенко с поста президента, а аккуратно подвести его к мысли о том, что выдвигаться на второй срок не обязательно. Ну а если он не послушается — создать невыносимую атмосферу для проведения избирательной кампании.