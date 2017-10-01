Одесса как предчувствие. У патриотов что-то пошло не так

Кирилл Горбунов, для РИА Новости Украина

Спустя три с половиной года после кровавых событий 2 мая 2014 года городской суд Черноморска оправдал 19 фигурантов судебного процесса по массовым беспорядкам на Греческой площади. Такой вердикт стал настоящим шоком для национально-патриотических сил. И вызовом для правоохранительной системы.

Потому как грозит, при смене власти и режима избирательного правосудия, уголовным преследованием всем, кто фабрикует дела подобного рода, не заморачиваясь их соответствием нашему «тщедушному» законодательству.

Комиссары революции

Со времен второго Майдана радикальные националисты задают тон в украинском следствии и правосудии. Не на прямую, но страхом перед расправой всем тем, кто осмелится пойти вопреки мнению агрессивной "улицы". Однако итоги судебного процесса в Черноморске показали, что ресурс "запугивания" судей на исходе. Став, по большому счету, сигналом всей системе судебной ветви власти, что "улицу" можно и главное пора игнорировать.

До этого радикалы привыкли, что с их мнением вынуждены считаться. Ни одно значимое событие не имело права пройти без патриотического ценза. Что породило атмосферу безнаказанности и вседозволенности.

Торговая блокада, подорвавшая энергетическую безопасность государства. Штурмы мэрий и облсоветов. Погромы акций идеологических оппонентов и критиков режима "гідності". Срыв художественных и книжных выставок, пресс-конференций и круглых столов. Все это государство ласково и по-отечески продолжает именовать хулиганством. Потому что — выгодные союзники.

С их помощью можно преодолеть практически любое сопротивление болезненным и, зачастую, абсурдным решениям власти. За что взамен получили свое место у кормушки — от права взимать мзду с мелких уличных торговцев до участия в рейдерских захватах, отжиме крупной собственности и крышевании контрабанды.

Подобный симбиоз был возможен до тех пор, пока политический истеблишмент соглашается с виденьем радикалов кто "свой", кто "чужой", и как себя вести по отношению к ним. Казалось бы, относительно трактовки майских событий в Одессе не было разногласий.

Вот-вот, и суд должен был вынести удовлетворяющий ожиданиям "общественности" приговор. Однако 18 сентября 2017 года, в день его оглашения, решение Фемиды неожиданно пошло вразрез с патриотическим мейнстримом.

Жгучая "победа"

2 мая 2014 года национал-патриотами считается сакральной датой. По их мнению, в тот день они искоренили южный сепаратизм. Одесса стала местом показательной расправы. «Дезинфекции» от «колорадов», как выразился один местный блогер.

Свезенные со всей Украины идеологически мотивированные активисты продемонстрировали, что будет с протестующим населением в случае непокорности новой власти. Как поговаривают в среде националистов, "успешно провели АТО за один день". О "победе" тогда бодро отрапортовал ныне нардеп от БПП Алексей Гончаренко, который вел прямой репортаж на фоне обугленных тел из здания Дома профсоюзов. Студия Савика Шустера встретила его рассказ аплодисментами.

Тех, кого не смогли добить во время столкновений на Греческой площади и Куликовом поле, попытались упрятать за решетку. Даже "благовидный" предлог нашелся — там им будет безопаснее, чем на свободе. И с этим сложно не согласиться: одному из освобожденных фигурантов в ночь на 19 сентября пробили голову.

В ноябре 2014 года начались судебные слушания, каждое из которых сопровождалось агрессивными выступлениями "активистов". Под их давлением удалось избежать отдельного производства по деятельности евромайдановцев. А дело "стрелка с Греческой", — активиста Евромайдана Сергея Ходияка, — вернули в Прокуратуру на дорасследование, где его окончательно спустили на тормозах. На скамье подсудимых остались только "куликовцы".

Чтобы судьи не рискнули прислушаться к доводам защиты, патриотические организации регулярно использовали весь доступный им арсенал средств: запугивания, давление, нападения, беспорядки, угрозы в адрес судей, адвокатов и обвиняемых. Из-за чего одесские суды, со временем, один за другим отказывались рассматривать дело.

Во время блужданий по госинституциям обвинительный акт дважды возвращался в прокуратуру на доработку и трижды слушания начинались сначала. В итоге дело направили в Черноморский городской суд, откуда и прозвучало долгожданное "невиновны!".

Тризуб в спину

В адрес блюстителей закона посыпались угрозы. Нардеп-ляшковец Олег Мосийчук назвал оправданных "пророссийскими экстремистами", а судьям пообещал народное линчевание: "без увольнения 100% судей не обойтись! А если нет, то их просто начнут линчевать украинцы!", — написал он на своей странице в фейсбуке.

Негодовал и народный избранник от партии "Свобода" Андрей Ильенко.

"Оправданы участники вооружённого мятежа против Украинского государства. Будет реакция центральной власти? Или там все силы брошены на защиту своих "барыжных" схем и до защиты государственности руки не доходят? Ждём новый всплеск промосковского терроризма на украинском Юге?……Реванш надо выкорчевывать с корнями. Иначе будет беда", — заявил парламентарий на брифинге в Верховной Раде.

Вслед за коллегой из Радикальной партии он добавил, что местные суды работают на сепаратистов, поэтому украинцы не должны допустить освобождения "промосковских коллаборантов" и "колорадской нечисти".

От взбудораженных активистов, готовых провести кровавую люстрацию и окончательно разделаться с "боевиками", их отделяли стены здания и кордон силовиков, который те отчаянно пытались прорвать.

Нужно отдать должное гражданской позиции ильичевских служителей правосудия. Невзирая на риск потерять работу, свободу, здоровье, и, возможно, даже жизнь, нашлись люди, готовые пожертвовать стольким ради установления истины. Они не побоялись в пух и прах разгромить доводы стороны обвинения.

Буквально слово в слово повторили то, о чем говорили адвокаты защиты три года подряд: 1) сбор доказательств проходил с грубыми нарушениями; 2) ключевой свидетель путался в показаниях, изменяя их под давлением следствия; 3) следствие симпатизировало одной из сторон конфликта.

Более того, ими создан прецедент, благодаря которому в дальнейшем к уголовной ответственности можно привлечь сотрудников прокуратуры и министерства внутренних дел: "суд вважає, що застосовані до ОСОБА_28 (Евгения Мефедова) заходи кримінального процесуального примусу з боку правоохоронних органів є безпрецедентно незаконними та брутальними, такими, що свідчать про впевненість їх виконавців у власної безкарності. Суд вважає, що дії працівників правоохоронних органів, які причетні до штучного створення доказів, які слугували підставою для прийняття судовими органами рішень щодо продовження ув'язнення обвинуваченого ОСОБА_28, мають бути перевірені шляхом проведення досудового розслідування!".

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Поэтому не удивительно, что генпрокурор Юрий Луценко пообещал обжаловать приговор. Судьи, по сути, открыли для власти "ящик Пандоры". И вскоре на скамье подсудимых могут оказаться работники правоохранительных органов, которые, по мнению служителей закона, на протяжении трех лет сознательно добивались содержания в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела с целью сломить их волю. А также члены патриотических организаций, активно подыгрывающих им в этом в течение всего судебного процесса.

Нынешний политический режим в Украине не навсегда и не навечно. Рано или поздно к власти придут те, кто способен дать объективную правовую оценку событиям второго мая в Одессе. И решение суда в Черноморске, по сути, закладывает правовую базу для такой оценки. А она может привести на скамью подсудимых не только «стрелочников» из числа местных следственных бригад, но и тех, кто этим бригадам из Киева диктовал правила игры в избирательное уголовное преследование и правосудие.

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