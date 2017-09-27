Решмедилова: Запретами власть отвлекает от реальной политики

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Популярные труды Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) из серии "История Российского государства" теперь под запретом в Украине. Заработавший при Госкомтелерадио экспертный совет запретил в стране 13 книг, среди которых 2 тома Акунина, учебник по химии, пособие по английскому языку, а также мемуары княгии Марии Павловны и записки княгини Дашковой.

"Забаненный" Акунин на своей странице в Facebook прокомментировал решение экспертного совета, назвав его "мракобесием".

Книги из РФ стали очередным звеном в цепи запретов, после телеканалов, артистов, социальных сетей и даже авиарейсов из страны – северного соседа.

Сбить градус протеста

Практика запретов ведет к уменьшению демократии, отметила в комментарии РИА Новости Украина политолог Александра Решмедилова. Но вопрос здесь в том, что ограничения обычно дают результаты в длительной перспективе – "через 3-5-10 лет они могут глобально изменить тенденцию, что люди перестанут читать определенные вещи, считать их нормой".

Мировоззрение, подчеркивает эксперт, меняется медленно, и старшее поколение вряд ли откажется от тех же "Одноклассников".

"Запреты – это громкий информационный повод. Люди начинают обсуждать, они бывают несогласны. Чаще всего, они настолько поглощены этими запретами, что не замечают политики власти – реформы, что еще может вызывать этот негатив. Тут власть идет путем направления этого негатива в другое русло: канализировать его там, где вряд ли будут протестные настроения или митинги – если запретили какой-то фильм или книгу. Да, недовольство будет, но протестов не будет", – рассказала политолог.

"Общественное недовольство нарастает"

В то же время уровень недоверия, несогласия с курсом власти населения растет, добавляет Решмедилова.

"Глобальное общественное недовольство нарастает. Вопрос в том, хватит ли этого задела на два года – до очередных избирательных процессов", – сообщила эксперт.

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Власть же такими запретами пытается выпускать пар недовольства – как пар из носика чайника, привела метафору политолог.

Но украинцы – свободолюбивы, подчеркивает Решмедилова, и когда человеку становится тесно и тяжело дышать из-за запретов, случаются протесты – это показала история.

"Но запретами сразу не будет ощущения другой страны. Ощущение "другой страны" придет позднее", – подытожила эксперт.