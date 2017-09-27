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    Решмедилова: Запретами власть отвлекает от реальной политики

    (обновлено: )16830
    Власть в Украине идет путем направления социального негатива в другое русло: канализировать его там, где вряд ли будут протестные настроения или митинги – если запретили какой-то фильм или книгу, считает политэксперт Александра Решмедилова.
    Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Популярные труды Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) из серии "История Российского государства" теперь под запретом в Украине. Заработавший при Госкомтелерадио экспертный совет запретил в стране 13 книг, среди которых 2 тома Акунина, учебник по химии, пособие по английскому языку, а также мемуары княгии Марии Павловны и записки княгини Дашковой.

    "Забаненный" Акунин на своей странице в Facebook прокомментировал решение экспертного совета, назвав его "мракобесием".

    Книги из РФ стали очередным звеном в цепи запретов, после телеканалов, артистов, социальных сетей и даже авиарейсов из страны – северного соседа.

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    Сбить градус протеста

    Практика запретов ведет к уменьшению демократии, отметила в комментарии РИА Новости Украина политолог Александра Решмедилова. Но вопрос здесь в том, что ограничения обычно дают результаты в длительной перспективе – "через 3-5-10 лет они могут глобально изменить тенденцию, что люди перестанут читать определенные вещи, считать их нормой".

    Мировоззрение, подчеркивает эксперт, меняется медленно, и старшее поколение вряд ли откажется от тех же "Одноклассников".

    "Запреты – это громкий информационный повод. Люди начинают обсуждать, они бывают несогласны. Чаще всего, они настолько поглощены этими запретами, что не замечают политики власти – реформы, что еще может вызывать этот негатив. Тут власть идет путем направления этого негатива в другое русло: канализировать его там, где вряд ли будут протестные настроения или митинги – если запретили какой-то фильм или книгу. Да, недовольство будет, но протестов не будет", – рассказала политолог.

    "Общественное недовольство нарастает"

    В то же время уровень недоверия, несогласия с курсом власти населения растет, добавляет Решмедилова.

    "Глобальное общественное недовольство нарастает. Вопрос в том, хватит ли этого задела на два года – до очередных избирательных процессов", – сообщила эксперт.

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    Власть же такими запретами пытается выпускать пар недовольства – как пар из носика чайника, привела метафору политолог.

    Но украинцы – свободолюбивы, подчеркивает Решмедилова, и когда человеку становится тесно и тяжело дышать из-за запретов, случаются протесты – это показала история.

    "Но запретами сразу не будет ощущения другой страны. Ощущение "другой страны" придет позднее", – подытожила эксперт.

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