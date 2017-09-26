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    Антироссийскость Порошенко

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    Реформа образования: необратимые последствия (111)

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    Президенту сейчас нужен скандал, чтобы отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США, где он предстал перед глазами украинцев откровенной "марионеткой" Трампа, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Порошенко подписал скандальный закон об образовании, согласно которому дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке.

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    Как говорится в сообщении президента, принятие данного закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. По мнению главы государства, документ обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook пишет о причинах, побудивших Порошенко подписать закон. 

    "Во-первых, Порошенко сейчас нужен скандал. Цель — отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США, где он предстал перед глазами украинцев откровенной "марионеткой" Трампа.

    Во-вторых, в рамках подготовки к президентским выборам, Порошенко продолжает имитировать "сильную руку" и "президента Западной и Центральной Украины".

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    В-третьих, Порошенко пытается показать Европе, что за всеми его действиями стоит Трамп. Поэтому он может позволить себе бросить откровенный вызов Венгрии и Румынии, критикующей закон.

    В-четвертых, на носу выполнение Минских договоренностей, которые Порошенко заставляют реализовывать США в рамках "Большой сделки" Трампа-Путина", – перечислил эксперт.

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    Из-за всего этого Порошенко надо срочно показать своему электорату, какой он весь антироссийский до мозга и костей, уверен Корнейчук. 

    "Мол, Минские соглашения выполняем, но все равно "уделали" Путина, лишив русских в Украине возможности учиться на родном языке. Из этой же серии и введение биометрического контроля на границе с Россией. Короче, обычное поднятие "гідности" в момент "суцільної зради", – резюмировал аналитик.

    Напомним, после подписания закона Порошенко особо подчеркнул, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. По его словам, закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

    Скриншот с сайта Facebook

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