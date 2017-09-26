Антироссийскость Порошенко

РИА Новости Украина

Президент Порошенко подписал скандальный закон об образовании, согласно которому дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке.

Как говорится в сообщении президента, принятие данного закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. По мнению главы государства, документ обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook пишет о причинах, побудивших Порошенко подписать закон.

"Во-первых, Порошенко сейчас нужен скандал. Цель — отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США, где он предстал перед глазами украинцев откровенной "марионеткой" Трампа.

Во-вторых, в рамках подготовки к президентским выборам, Порошенко продолжает имитировать "сильную руку" и "президента Западной и Центральной Украины".

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В-третьих, Порошенко пытается показать Европе, что за всеми его действиями стоит Трамп. Поэтому он может позволить себе бросить откровенный вызов Венгрии и Румынии, критикующей закон.

В-четвертых, на носу выполнение Минских договоренностей, которые Порошенко заставляют реализовывать США в рамках "Большой сделки" Трампа-Путина", – перечислил эксперт.

Из-за всего этого Порошенко надо срочно показать своему электорату, какой он весь антироссийский до мозга и костей, уверен Корнейчук.

"Мол, Минские соглашения выполняем, но все равно "уделали" Путина, лишив русских в Украине возможности учиться на родном языке. Из этой же серии и введение биометрического контроля на границе с Россией. Короче, обычное поднятие "гідности" в момент "суцільної зради", – резюмировал аналитик.

Напомним, после подписания закона Порошенко особо подчеркнул, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. По его словам, закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.