Госбюджет-2018. Заканчивать войну никто не собирается - Лукаш

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год" (№7000). В документе правительство прогнозирует курс гривны на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл. Исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1,999 трлн грн, или 61,5% ВВП, гарантированный госдолг - 747,55 млн грн, а суммарный госдолг - 84,6% ВВП.

В пояснительной записке к проекту госбюджета на 2018 год также уточняется, что Украине в 2018 году необходимо будет выплатить около 11,6 миллиарда долларов по государственному долгу, в том числе 4,3 миллиарда долларов по внешним займам.

Вместе с тем, как ранее сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, в направленном Минфином правительству проекте бюджет был сформирован, исходя из курса 29,3 гривны за доллар.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала проект государственного бюджета на следующий год "настоящей черной бухгалтерией", отметив рост расходов на «полицейское государство".

"В Кабмине сотворили главный финансовый документ страны на 2018 год. Вот где настоящая чёрная бухгалтерия. Бумага стерпела этот мартиролог. Премьер назвал его бюджетом роста. И не поспоришь. Растут расходы на полицейское государство. Все больше тратится на военные нужды. Похоже, войну сворачивать никто не собирается. Курс гривны тоже вырастет до 29,3 за один доллар", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

По ее мнению, украинцев ожидает тотальный рост цен.

"А по прогнозу инфляции нарисовали скромные 7%. Смешно, правда? Рост экономики фантазеры планируют в 3%. Ложь, конечно. В этом году показатель роста снизили до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. Источники дохода все те же: поборы, оброки, налоги, урезка, утруска, отжим", — отметила Лукаш.

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Бывший министр юстиции обрисовала принцип латания бюджетных дыр: "у одних забрали, себе добавили", напомнив, что впереди у Украины — внешние выплаты.

Скриншот с сайта Facebook

"Но власть довольна. У Президента — все фантастично. У Премьера — рост и развитие. Парламент воюющей страны — в состоянии эйфории. Бюджет будут пропихивать всеми недорогими и эффективными штыками и кнутами. Пряники закончились", — подытожила Лукаш.