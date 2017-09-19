Форум YES: пиар ради пиара

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Денис Гаевский, обозреватель

14-16 сентября в Киеве уже традиционно состоялся форум "Ялтинской европейской стратегии" (YES). Он пришелся как нельзя кстати для Петра Порошенко, позволив в медийной плоскости несколько микшировать сложившуюся ситуацию вокруг "прорыва Саакашвили", пускай даже в качестве гостей на YES в большинстве своем присутствовали откровенные "сбитые летчики" западной политики.

В целом же, прибытие иностранных гостей в Украину либо же зарубежные визиты украинского президента играют очень важную внутриполитическую роль для Петра Алексеевича: с одной стороны, подобными мероприятиями президент прикрывается от давления политических оппонентов, демонстрируя определенную внешнеполитическую субъектность и рукопожатность (а значит, возможность выполнять функции гаранта притока ресурсов извне), с другой стороны — микширует наиболее острые вопросы для общества, требующие первоочередного решения (тарифы, безработица, преступность, пенсионная и медицинская "реформы" и т.д.).

Если переходить к конкретике, то таковой форум YES не изобиловал, что неудивительно, поскольку YES является прежде всего тусовочным мероприятияем, а также инструментом отбеливания репутации Пинчука на Западе. Тем не менее, имеется несколько аспектов, на которые необходимо обратить внимание.

Украинская правда Владимир Гройсман на саммите YES

Во-первых, поля форума YES стали еще одной площадкой для пиара Петра Алексеевича, фактически уже начавшего свою предвыборную кампанию. Ее контуры очерчиваются все более очевидно: кампания будет вестись под "патриотическими" лозунгами, с обилием жесткой антироссийской риторики и, самое главное, обещаниями обязательно привести Украину в ЕС и НАТО (которые далеко не факт, что сохранятся в нынешнем виде через пару-тройку лет; в целом вся украинская евроинтеграция — не более чем желание получить доступ к структурным фондам ЕС в рамках политики кохезии, которая может быть пересмотрена с 2020 года). Забегая наперед, найдутся-таки избиратели, которые поверят в подобные лозунги, ведь одной из наибольших проблем Украины по-прежнему является чрезвычайно короткая социальная память.

Во-вторых, на форуме поднималась тема размещения миротворцев ООН на Донбассе. Покамест миротворческая миссия выглядит невыполнимой — не существует никаких миротворческих сил, способных сдержать силы в 100 тысяч комбатантов, сотни танков, бронемашин и артиллерийских систем, суммарно накопленных по обе стороны линии разграничения. С высокой долей вероятности можно утверждать, что размещение "голубых касок" на Донбассе приведет к максимальной интернационализации конфликта. Кроме того, миротворческие инициативы упрутся в массу юридических формулировок, с которыми категорически не согласятся ни Украина, ни РФ.

В-третьих, президент Украины высказался против создания антикоррупционного суда, что прописано в последнем меморандуме с МВФ, но предложил создать антикоррупционную палату в Верховном суде. Опасения правящей верхушки можно понять — создание антикоррупционных судов замкнет цикл уголовно-судебного процесса, органы которого (на сегодня — это НАБУ и САП) ориентированы на Запад. С другой же стороны, в судах новой юрисдикции практически наверняка окажутся очередные "судьи-колядныки", проявляющие сервильность к "верхам" — потому торпедирование идеи антикоррупционных судов, когда Киеву предъявляются серьезные претензии по вопросу борьбы с коррупцией, выглядит не самой разумной затеей власти.

В-четвертых, Петр Порошенко вспомнил об эффективности ядерного оружия. Дословно это звучало так: "Вы не можете забыть, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд". Нельзя не согласиться с Олегом Волошиным, написавшем в соцсетях о том, что по мотивах подобных высказываний "в Пхеньяне и Тегеране аплодируют стоя".

В-пятых, обсуждалась тема энергетики, а именно транзита природного газа через Украину в связи со строительством обходных газопроводов. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Коболев признал, что в связи с прокладкой "Турецкого потока" Украина теряет южную ветку ГТС. Если же будет построен "Северный поток — 2", то Украина утратит не только значительную часть транзитной ренты, но и практически исчезнет из повестки европейских политиков. Обращает на себя внимание заявление президента и исполнительного директора энергетической компании Vitol Яна Тейлора: "Вы ненавидите "Северный поток-2", но представьте, что он уже существует. Вам не нужно беспокоиться из-за "Северного потока-2", вам надо разобраться с собственной энергетической политикой". Еще одним ярким доказательством "поддержки Украины всем цивилизованным миром" стало заявление Коболева о нежелании Siemens поставлять оборудование для модернизации украинской ГТС, опасаясь потерять контракты с РФ.

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В общем, очередной форум YES получился, что называется, обо всем и ни о чем. Так и не прозвучали мысли относительно того, как Украине привлекать зарубежные инвестиции и осваивать новые рынки, как выпутаться из долговой петли и восстановить высокотехнологическую промышленность и многое-многое другое. Остается надеяться, что украинские политики будут-таки затрагивать вышеуказанные темы уже в следующих политических циклах.