Как ЕС шантажирует Украину

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Во вторник, 12 сентября, посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сделал заявление, откровенно раскрывающее суть отношения Европейского Союза к Украине.

По его словам, третий транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 миллионов евро, который Украина предполагает получить в начале 2018 года, не будет предоставлен, если Верховная Рада оставит в силе мораторий на экспорт необработанной древесины.

"Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 млн евро — третий транш макрофинансовой помощи будет потерян", — заявил Мингарелли украинскому изданию "Сегодня".

На самом деле, ситуация с поставками леса-кругляка всего лишь один из многочисленных примеров того, как Запад превращает Украину, по образному выражению бывшего заместителя главы администрации президента Украины Юрия Косюка, в "ниппель".

Кто за деревьями не увидел леса

На самом деле, интересно даже не то, что утверждает еврочиновник, с ним-то как раз все понятно и он, прежде всего, соблюдает интересы той структуры, которую представляет на Украине, то есть Европейского Союза, а действия и заявления по этому же поводу украинских представителей власти.

Речь идет о моратории, который под давлением украинского бизнеса, занимающегося переработкой древесины, в 2015-ом году сроком на 10 лет наложила Верховная Рада на экспорт из страны леса-кругляка. Очевидно, что мораторий был наложен совершенно осознано – с целью сохранить и развить на Украине собственное деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное и мебельное производство.

Так вот, по словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, "если посмотреть на результаты действия моратория, то я не вижу тех широко афишируемых некоторыми популистами сдвигов в деревообрабатывающей промышленности, которые якобы должны были произойти. И экспорт кругляка, не будем скрывать, — продолжает она откровенничать с журналистом "Европейской правды" — тоже не прекратился – просто сейчас он ведется контрабандой под видом других лесоматериалов. Это уже задача правоохранителей – прекратить наживу теневого бизнеса", — заявила она.

На счет правоохранителей, все верно. И янтарь, и лес-кругляк уходят из Украины, не смотря ни на что, контрабандой в Европу, прежде всего в Польшу, а еще и в Россию.

Только вот с переработкой, на самом деле, вице-премьер лукавит. Так, согласно отчетам министерства экономики и развития Украины рост производства бумаги и целлюлозы, а так же мебели и деревопереработки вырос в 2017 году в сравнении с тем же периодом 2016 года на 10 процентов. А это – около 200 миллионов евро в год.

Но дело не только в этом. По мнению доктора технических наук, заведующего кафедрой технологии производства изделий из древесины Национального Львовского технического университета Ореста Кийко, в деревообработке на Украине задействованы более 100 тысяч человек.

Более того, как утверждает Кийко, у этого бизнеса есть вполне отчетливые перспективы. Лидерство по этому направлению в мире держат Китай и США, а в Европе – Германия. И что интересно, на четвертом месте находится Польша, которая выпускает в год продукции деревообработки на 9 миллиардов долларов – в четыре раза больше, чем Украина.

И при этом, и Германия, и Польша вынуждены закупать необработанную древесину за границей, в том числе – и на Украине, которая имеет весьма внушительные запасы леса – в Карпатах и Полесье.

Курочка по зернышку клюет

Бывший глава правительства Украины Сергей Арбузов, в связи с заявлением посла ЕС на Украине Мингрелли о приостановке выплаты транша в размере 600 миллионов евро, обращает внимание на то, что "все вместе – целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность Украины по итогам 2016 года дали стране продукции на сумму на 2 с лишним миллиарда долларов. Что, добавлю от себя, втрое больше предполагаемого транша ЕС в 600 млн евро.

Но эта сумма, в которую "входят и налоги, и аренда предприятий и зарплата работников", - объясняет Арбузов в эксклюзивном комментарии РИА Новости Украина. То есть это – работающие в экономике страны деньги.

По поэтому, считает Арбузов, "если правительство Владимира Гройсмана и Верховная рада поддадутся шантажу ЕС, это будет свидетельствовать об очередной сдаче интересов страны, интересов простых людей".

По мнению Арбузова, "скорее всего, правительство, парламент пойдут, как это они делали и во многих других аналогичных ситуациях, на поводу у ЕС".

И в этом плане стоит напомнить нашумевшие в свое время заявления Героя Украины, бывшего заместителя главы администрации президента и когда-то близкого к Порошенко украинского олигарха и владельца крупнейшего на Украине агрохолдинга "Наша ряба" Юрия Косюка.

Отвечая на вопросы корреспондента "Голоса Америки", Косюк заявил по поводу зоны свободной торговли Украины с Европой: "Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит 1 миллион 200 тысяч тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тысяч тонн".

По словам Косюка, которые приводит РИА Новости Украина, он "всегда был ярым сторонником свободной торговли с Европой. Но сегодня, когда зона свободной торговли с ЕС, наконец, заработала, разочаровался".

"Никакого открытия рынков не произошло, — утверждает Косюк. — Знаете, в колесах — такой механизм, называется "ниппель". В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров".

Получается, с одной стороны, явно дискриминационные меры по отношению к куриному мясу, с другой шантаж по поводу леса-кругляка. И в том, и в другом случае, именно украинский производитель и именно украинский бизнес оказываются в крайне невыгодном по отношению к их коллегам в Европе положении.

Ведь для Польши и Германии таких ограничений никто не вводил. И Украина для них – сырьевой придаток, поставляющий необработанную древесину.

За что ЕС шантажирует Украину

Совершенно очевидно, что заявления вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и посла ЕС на Украине Хьюга Мингарелли по поводу отмены моратория на продажу леса-кругляка, были заранее согласованы и синхронизированы.

Потому что вице-премьер заявила 8 сентября о том, что в этом направлении нет особых экономических успехов (что, если верить отчетам минэкономики Украины, — неправда), а через четыре дня, то есть 12 сентября, посол ЕС надавил на депутатов, шантажируя их отказом выплатить очередной транш в 600 миллионов евро, если мораторий не будет снят.

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"С моей точки зрения, заявление посла ЕС Мингарелли, — утверждает Арбузов, — обнажает суть европейской политики по отношению к Украине. ЕС хочет использовать Украину в качестве поставщика сырья, в данном случае леса-кругляка, что противоречит собственным интересам Украины, которая хотела бы поставлять в ЕС готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. В данном случае, мебель, целлюлозу, бумагу и так далее. Но интересы Украины, на примере ее целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, абсолютно не вписываются в контекст ЕС. И поэтому посол ЕС на Украине фактически шантажирует украинское правительство".

Размышляя о причинах этого шантажа, Арбузов утверждает, что "если говорить в более широком плане, то именно нежелание нашего, домайданного правительства, делать простой народ заложниками исключительных интересов европейских промышленных, финансовых и экономических кругов и обернулось для нашего правительства государственным переворотом, организованным на деньги Запада. И теперь, таким вот опосредованным образом, эти деньги нынешняя власть возвращает, удушая собственное производство, превращая или сохраняя Украину в качестве сырьевого придатка ЕС".

Так политика продолжается в бизнесе. А бизнес (европейский) диктует через Миграелли политикам (в Украине) какие законы принимать.

Ну, очень показательная история!