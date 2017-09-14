НБУ со своими нововведениями опаздывает лет на десять

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Национальный банк выступает за повышение прав потребителей финансовых услуг и улучшение финансовой грамотности населения. Об этом заявила зампред НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, 90 банков выведены с рынка, в результате чего пострадало большое количество потребителей: кто-то потерял вклады, кто-то имеет проблемы с погашением кредитов.

Также не решен вопрос ипотечных валютных займов 2005-2007 годов. А если бы население было финансово грамотным и выбирало для хранения своих денег только надежные банки, то этих проблем бы не возникло.

Уровень финансовой грамотности украинцев прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы адвокат Егор Штокалов.

Какие банковские соглашения обычно нужно сначала показать юристу, а затем подписывать?

— Любой договор, который подписывается с банком, надо предварительно согласовать со своим юристом, которому вы доверяете. Дело в том, что банковская и финансовая система, они достаточно сложные, там используется специфическая терминология, которая большинству людей неведома. Например, нужно спросить у бабушки или мужчины, который получает кредит, что такое "овердрафт". Он не сможет ответить и дать правильное толкование этого термина. Тем не менее, юрист может рассказать человеку и растолковать нормальным, человеческим языком, художественным, о том, какой кредит, какой договор он подписывает, какие права у него есть, какие обязанности у него есть, какая природа этих правоотношений. И рассказать человеку понятным для него языком, в какую ситуацию он хочет войти.

Егор Штокалов, facebook Адвокат Егор Штокалов

Часто ли украинцы обращаются к адвокатам и юристам за консультациями и сопровождением в оформлении бумаг?

— Нет, эта практика не распространена, но все крупные корпорации и компании, которые входят в лизинговые программы или кредитуют свой бизнес, они всегда обращаются к юристам или внутренним консультантам — но чаще всего, к внешним — чтобы правильно структурировать эту сделку и соблюсти интересы компании. Для компаний это важно, потому что они рискуют всем своим бизнесом.

А если обычный договор на кредит в банке, на какой-то товар, или наличными - такие договоры тоже нужно показывать юристам?

— Дело в том, что это зона личной ответственности каждого человека. То есть, если он хочет кредит быстро и несмотря ни на что, то пусть тогда пеняет дальше на себя. А если он хочет обоснованно подойти к этому вопросу, он относится к нему с полной ответственностью, он понимает, что ситуация может поменяться, он не сможет, например, вернуть кредит и у него отберут квартиру или машину, то он должен понимать наступление таких рисков. Все зависит от того, насколько легкомысленно он относится.

К каким уловкам банки прибегают в последнее время? Чего следует опасаться? Что можно найти такого в этом договоре?

— В последнее время банки особо крупно не кредитуют. Банки стараются себя максимально обезопасить себя с точки зрения платежеспособности и обеспечения своих кредитных обязательств. Они берут все возможные залоги, которые можно взять, они берут все возможные финансовые, имущественные поручительства, которые можно взять. Банки берут все, что только можно. А человек с целью получения кредита отдает все, что только можно. А на уловки очень сильно банки шли до первой волны кризиса, это 2007-2008 год, когда кредитовали всех, кого ни попадя, и в договорах прописывали сумасшедшие процентные ставки. На сегодняшний день, после двух кризисов, по сути, финансовых, украинцы стали более внимательно относиться к процентам, которые они должны будут платить по кредиту. Они требуют от банка график платежей. Они понимают, какую сумму каждый месяц должны вносить на погашение кредита, и рассчитывают свои будущие бюджеты, исходя из этого графика.

То есть на эти моменты надо обращать в первую очередь внимание, когда читаешь какой-то кредитный договор?

— Абсолютно верно. Если человек исправно платит по кредиту, исправно платит проценты и гасит тело кредита, то банк не имеет никаких претензий.

А если другие договоры какие-то?

— Очень правильный вопрос, потому что есть банковские продукты, которые с изюминкой. Например, срочный кредитный договор. Срочный депозитный договор. Когда вы передаете деньги на депозит сроком на один год. По сути, в договоре прописывается — без права досрочного снятия депозита. По сути, это право нивелируется путем просто подачи заявления «верните мои деньги», но банк имеет право не выплатить вам никакие проценты. В любом случае, можно будет довести дело до суда и банк только после судебного решения, вступившего в законную силу, скажет, что возвращает депозит. Есть еще кредитные «овердрафты», когда вы открываете карточный счет, кредитную карточку, на которой есть кредитный лимит, например, 50 тысяч гривен. И под процентную ставку 3% годовых. И «овердрафт» еще на 50 тысяч гривен под процентную ставку 50% годовых. Человек просто пользуется, а потом ему выставляют сумасшедший счет попросту.

Как можно бороться с подобными историями?

— Доказывать можно все с точки зрения закона, но когда на руках у банка и клиента одинаковые подписанные документы, доказать со стороны клиента, что я не видел, не читал, я был невнимательный, это может свидетельствовать только о халатности самого клиента к тем документам, которые он подписал. С точки зрения банка, эта позиция железобетонная, у них есть подписанный договор, у них договорные отношения, они согласовали все условия, на которых они сотрудничают.

Насколько можно верить онлайн-депозитам?

— Касательно печати, у нас уже, по-моему, с мая юридические лица могут работать без печати. Должна быть подпись уполномоченного лица. Как часто вы видели председателя правления, с которым вы подписывали кредитный или депозитный договор? Уверен, что в большинстве случаев вы его никогда не видели. Второй вопрос — интернет-платежи. Вы должны себя как-то идентифицировать и банк себя должен как-то идентифицировать. Вы подписываете электронной цифровой подписью какой-то документ. Приходит вам официальное подтверждение, это как интернет-платежи. Вы получили официальную квитанцию с номером, датой и информацией о проведении транзакции. Допускаю, что можно, но будем смотреть реальности в глаза. Наше население не готово вкладывать свои деньги через компьютер. За исключением того случая, когда у вас в этом банке уже открыт депозит. Например, "Приват-24". У вас собралась какая-то сумма и вам нет смысла идти в банк. Вы зашли в программу "Приват-24", перечислили со своей карточки на депозит денежную сумму, пополнили его, и дальше себе спокойно живете.

Читайте также: Рудяков: внешний долг Украины неподъемен для страны

А если с банком что-то случилось?

— Все хранится на сервере банка. Как себя можно обезопасить? Надо завести дома отдельную папку по конкретному банку. Провел операцию — распечатал квитанцию, положил. После этого, так как квитанция считается, по сути, официальным подтверждением, то в дальнейшем можно будет эти документы предъявлять к либо возмещению, либо компенсации. А если с банком что-то случится, то все требования в рамках 200 тысяч гривен обеспечены государством в лице Фонда гарантирования вкладов физлиц.

К слову, статистические данные гласят о том, что кризис в банковском секторе Украины завершен. Кроме этого, восстанавливается полноценный ее рост. При этом модель банковской системы в результате очищения получилась нежизнеспособная. Такое мнение выразил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире "ГС".