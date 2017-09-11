Прорыв Саакашвили. Кому ты нужен, Миша: выгоды и потери

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового Университета

На прорыв

На первый взгляд, история с прорывом Михаила Саакашвили на Украину выглядела как полнейший фарс. Бывший губернатор Одессы, бывший грузинский президент, бывший некогда самый перспективный прозападный политик постсоветского пространства, Михаил Саакашвили словно незаконный сирийский мигрант собирался проламываться сквозь границу. Где его должны были немедленно задержать как лицо без гражданства, въезд которому на Украину закрыт.

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Однако, на второй взгляд, это была операция, в которой у Саакашвили практически не было проигрышного варианта. Прорвался бы – показал слабость власти. Если бы его остановили силой, то это был бы серьезный имиджевый удар по Порошенко, который "не пускает на Украину борца с коррупцией и вообще боится Саакашвили".

Проиграл бы Михаил Николозович лишь в случае смерти или отступления, а вот любые другие варианты (прорыв и силовое недопущение прорыва) сыграли бы в его пользу. Для этого Саакашвили нужно было лишь вступить в контакт с украинскими пограничниками. Поэтому он сначала выбрал вариант "добраться до их на поезде", а потом, когда этого не получилось, вынужден был пойти к цели пешком.

И шел не он один. Да, его рейтинг болтался где-то в районе нескольких процентов, однако Саакашвили с его образом непримиримого борца с коррупцией стал символом разочарования майданных сил в режиме Петра Порошенко. Поэтому неудивительно, что его приехали поддержать не только сотни активистов, но и ведущие "антипорошенковские" политики – в частности, Юлия Тимошенко, которая решила "защитить право Саакашвили быть в Украине".

"Это не про Саакашвили, не про это дело, это про гражданские права и свободы в Украине. Завтра то же самое сделают с любым несогласным, с любым гражданином", — заявил еще один участник группы поддержки, депутат и бывший журналист Мустафа Найем. В итоге толпа создала "свинью" вокруг Саакашвили и прорвала кордон правоохранителей, "внеся" Саакашвили на Украину. Он отправился в Львов где его встречал тамошний мэр Андрей Садовый, а оттуда намеревается отправиться на Киев и бороться с Порошенко.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Михаил Саакашвили 10 сентября 2017

И снова не один. Помимо политиков, его поддерживает Игорь Коломойский (чей добробат "Донбасс" сейчас охраняет Саакашвили), который стремится создать широкую коалицию против Порошенко и расквитаться за все обиды. И поскольку Порошенко сейчас лишился значительной доли поддержки на Западе, а также настроил против себя множество сил на Украине, шанс на создание такой коалиции достаточно высок.

Что делать?

Собственно, во всей этой ситуации Петр Порошенко оказался со всех сторон проигравшим. И винить в этом он может лишь себя. Прежде всего потому, что сам создал эту ситуацию.

"Я никогда не был сторонником того, что Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а не желание вернуться в Грузию, — заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. — Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована умным способом. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте — лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина раньше не имела".

Кроме того, в ходе "Мишиады" действия власти Украины находились вне правового поля.

Во-первых, она запретила отправку поезда с польской территории, хотя не имела на это оснований. Останавливать Саакашвили должны были украинские пограничники при проверке документов. "Петр Порошенко взял в заложники всех пассажиров этого поезда. Только барыга мог до такого додуматься", — заявил Саакашвили, хотя де-факто именно он и взял людей в заложники. Причем людей, которые не подписывались прорываться с ним и страдать от последствий этой акции.

Во-вторых, она попыталась воспрепятствовать пешему прохождению Саакашвили через КПП, закрыв его после "сообщения о минировании". Оправдание выглядело настолько жалким и нелепым, что украинцы (как противники, так и симпатизанты президента) подвергли это решение справедливой критике.

К сожалению для Петра Порошенко, отыграться он не может – его позиции в публичном противостоянии с Саакашвили лишь слабеют. Да, теоретически на Михаила можно подать в суд за противоправные действия. Погранслужба уже обещает обратиться в прокуратуру. Саакашвили "незаконно прорвался на режимный объект, нарушил международные соглашения с польской стороной, незаконно пересек государственную границу… а также нанес телесные повреждения сотрудникам пограничной службы", — жалуется пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Михаил Саакашвили 10 сентября 2017

Всего в ходе прорыва Миши пострадало 17 силовиков (12 полицейских и 5 пограничников). Однако, во-первых, их избивал не Саакашвили, во-вторых его действия подпадают скорее под административную ответственность, а, в-третьих, любой суд над ним превратится в шоу и, как следствие, лишь поднимет его рейтинг. Проиграет Саакашвили суд – станет жертвой власти, выиграет – покажет, насколько эта власть слаба.

Кому нужен Миша?

Казалось бы, у Киева есть иной вариант решения проблемы – избавиться от Саакашвили, экстрадировав его в Грузию. Сторонники бывшего президента учитывают этот вариант, и даже его опасаются – не случайно адвокат Саакашвили уже превентивно подал прошение о дополнительной защите в украинские правоохранительные органы. Однако шансы на реализацию такого сценария невелики – хотя бы потому, что Саакашвили не хотят видеть в Грузии.

Саакашвили заслуживает суда за деяния против грузинского народа, однако у него еще осталось много сторонников дома, если его экстрадируют, что в Грузии могут начаться беспорядки. Поэтому грузинским властям не нужен проблемный Миша, и они, по всей видимости, сделают все возможное для того, чтобы он приносил проблемы где-нибудь в другом месте.

Поэтому, в общем-то, украинским властям остается лишь одно – обвинять Саакашвили в отсутствии патриотизма и работе на враждебные силы. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал прорыв Саакашвили "атакой некоторых наших политиков на украинскую государственность".

"Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство", — вторит ему Юрий Луценко.

"Это развал фундаментов, на которых мы строим страну – вне зависимости от тех или других политических групп у власти. И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу – мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории… и вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист", — заявил Арсен Аваков.

А подчиненные ему люди даже внесли Саакашвили в печально известный на Украине сайт "Миротворец". "Теперь Михаил Саакашвили ничем не отличается от террористов, боевиков, сепаратистов и военнослужащих, которые разрушили нашу границу в Крыму и Донбассе", — заявил волонтер Миротворца Мирослав Олешко (аваковские ребята не отказали себе в удовольствии еще и посмеяться над противником шефа, написав в графе "адрес" анкеты Саакашвили большими буквами слово "бомж"). Однако у самого Саакашвили есть большие амбиции занять апартаменты на Банковой или, по крайней мере, недалеко оттуда.

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